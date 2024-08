Todas as referências aos quadrinhos da série ‘Watchmen’ da HBO

A série de Damon Lindelof sequência da icônica graphic novel Watchmen finalmente chegou a HBO no domingo (20) e, olha, não desapontou, viu. Lindelof conseguiu pegar a história alternativa e colocar em 2019, trocando o foco original do quadrinho no medo da Guerra Fria para a praga do terrorismo branco nos EUA de hoje. Lindelof e a diretora do piloto, Nicole Kassell, também acertaram no equilíbrio cuidadoso entre emular o tom do quadrinho sem cair nos níveis Zack Snyder de imitação.

Tem os relógios fazendo tic tac, cortes estilo Dave Gibbons e muitos, muitos, muitos easter eggs e referências ao material original – alguns até sendo ovos mesmo. O episódio de uma hora é um fluxo quase constante de enredo e mistérios para analisar, fora alguns respiros para assistir o Don Johnson cheirando cocaína e cantando temas de programas de TV numa mesa de jantar. É fácil perder todas as homenagens e referências ao quadrinho original enquanto você tenta fazer as contas pra saber se o garoto que sobrevive ao massacre de Black Wall Street em 1921 pode estar vivo em 2019, ou contemplar por que um grupo terrorista supremacista branco gosta tanto de alface-romana e baterias de relógio.

Depois da estreia de Watchmen no domingo, aqui vai uma lista definitiva (espero) de todas as referências e homenagens ao quadrinho original Watchmen, das gotas de sangue extremamente óbvias até tomadas rápidas de acessórios de cena no fundo, e muito mais.

Pronto? Vamos lá!

https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU

Máscaras artesanais do Rorschach

O Rorschach já era um cara bem escroto, mas pelo menos o quadrinho nos deu um vislumbre de sua história de origem para entendermos por que ele ficou assim. Os caras que adotaram o visu dele pichando manchas pretas em blusas cinzas da Champion ou algo assim, como se fosse fantasia de última hora de festa de Halloween? Eles são ainda piores.

Acontece que em 2019, um grupo terrorista chamado Seventh Kavalry roubou os diários de Rorschach e levou suas ideias intolerantes ainda mais extrema. Segundo Chief Judd Crawford (Don Johnson),o Seventh Kavalry está por trás de um ataque coordenado contra a polícia em Tulsa agora chamada White Night – um ataque que quase mata a personagem de Regina King, Angela Abar, e inspira a polícia da cidade a começar a usar máscaras amarelas Watchmen (ou máscaras refletivas e até cabeças de panda quando o pessoal está se sentindo criativo).

Não está claro o que o Seventh Kavalry está fazendo com um monte de baterias de relógio – uma “bomba câncer” parece óbvio demais, especialmente considerando a narrativa densa da série – mas seja lá o que for, não é boa coisa.

Ovos sorridentes

Tá, algumas das referências ao quadrinho original não são muito profundas. Aquelas gemas de ovo formando uma carinha sorridente na tigela. OK, saquei. Só falta uma gotinha de sangue bem posicionada aí nessa gema, né? (Calma que isso vem depois.)

Tempestade surpresa de lulas

Aparentemente, temporais repentinos de lulas, tipo uma versão de frutos do mar de Tá Chovendo Hambúrguer, são um negócio normal no mundo de 2019 do Watchmen, tanto que as cidades têm até uma sirene de aviso pra eles. Acontece que as lulas são responsáveis pelo maior ataque ao solo americano no universo de Watchmen. Spoilers dos quadrinhos agora, mas, sério, por que você está assistindo a série se não leu o quadrinho, né?

No final do quadrinho, Adrian Veidt, um herói ultrainteligente conhecido como Ozymadias, finge um ataque alienígena teletransportando uma lula gigante para o centro de Manhattan e desencadeando uma enorme onda de choque psíquica. O plano era unir o mundo contra um inimigo em comum, mas o quadrinho parecia estabelecer que os diários de Rorschach iriam expôr a mentira toda. Se ainda tem lulas misteriosas aparecendo na série e ninguém está colocando a culpa no Veidt, talvez o segredo tenha ficado seguro todos esses anos. Vamos ter que esperar os próximos episódios pra saber.

Vale lembrar que Adrian Veidt é um homem muito rico, inteligente e loiro, que provavelmente teria 60, quase 70 anos em 2019. Será que vai aparecer algum milionário velho loiro na série, com mordomos robôs? É, vale lembrar disso.

Sundancer-in-Chief

Graças ao Dr. Manhattan ganhando a guerra do Vietnã e o Comediante matando Woodward e Bernstein, Nixon continuou presidente até os anos 1980 no mundo de Watchmen, até conseguindo ter sua fuça esculpida no Mount Rushmore, segundo uma tomada rápida durante a cena de interrogatório.

No quadrinho, Robert Redford estava tentando ganhar a presidência dele, e segundo o cartaz dos presidentes numa escola fundamental e menções a uma “Redfordzação”, ele conseguiu. Robert Redford pode ter dito que O Velho e a Arma de 2018 seria seu último filme, mas vamos torcer pro Lindelof conseguir tirar o ator da aposentadoria para uma participação nesta temporada.

American Hero Story: Minutemen

Quem assiste os Watchmen? Bom, parece que os personagens da série assistem. A série dentro da série, American Hero Story: Minutemen, é uma referência não tão sutil assim a American Crime Story de Ryan Murphy, só que nesse universo, a série foca na primeira fornada de heróis mascarados dos anos 1940 em vez de no OJ Simpson.

Falando sobre os Watchmen, o xerife naquele filme mudo de 1920 parece um tanto com um dos primeiros heróis do Minutemen, o Justiça Encapuzada, e considerando a linha do tempo e sua história de origem estilo Super-Homem, o molequinho pode ter crescido para ser o tal cara. Mas não espere que tenha um ponto de enredo em American Hero Story, já que a identidade do Justiça Encapuzada ainda é um mistério no universo de Watchmen, apesar do colega Minutemen Hollis Wilson, o Coruja original, tentar adivinhar quem ele era em seu livro de memórias, Under the Hood.

Falando nisso…

Under the Hood

Chief Crawford tem uma cópia do livro na mesa do escritório. Será que ele estava se preparando para a estreia da série? Opa, eu também!

As Notícias

Na verdade, muitas das notícias que aparecem na série são focadas em super-heróis, provavelmente pela mesma razão. O equivalente da CNN de Watchmen passa filmagens granuladas do Dr. Manhattan jogando Minecraft da vida real em Marte quando passamos por uma TV ligada numa cena, e se você pensar que é uma imagem de satélite recente, então o cara ainda está de boas no Planeta Vermelho e não realizou seu plano de se fazer de deus como prometido no final do quadrinho. Também tem uma manchete de jornal dizendo que Veidt finalmente foi declarado morto, levando a conclusão de que o cara provavelmente estava desaparecido há um tempo.

Mas ele morreu mesmo?

The Watchmaker’s Son

Tem um certo velho num castelo em algum lugar, recebendo estranhas massagens nas coxas e escrevendo uma peça. A peça, ele conta pro seu mordomo/ator/portador de ferraduras confuso, é uma “tragédia” chamada The Watchmaker’s Son. Se esse cara é realmente o Veidt, só tem uma pessoa sobre a qual a peça pode ser: o próprio Azulão.

Jon Osterman, o cara normal que se torna o azulado Dr. Manhattan, era só um físico nuclear normal e filho de, sim, um relojoeiro. Usando as habilidades de relojoaria de família, Osterman conserta o relógio quebrado de uma crush, mas sem querer deixa a porra do relógio numa câmara de um gerador de campo intrínseco experimental. Quando ele volta pra buscar, a porta se tranca para um teste, e Osterman é vaporizado – até que alguém consegue reconstruir sua forma física, átomo por átomo, menos o cabelo e mais aquele tom específico de azul.

A peça provavelmente é sobre Osterman, o que significa que sabemos como aquele acessório de relógio de bolso que o suposto Veidt dá pro seu mordomo será usado. E falando do relógio de bolso…

Alguns minutos para a meia-noite

Teve uma referência bem óbvia ao Relógio do Juízo Final, né? Os ovos e o relógio são as referências mais claras ao quadrinho original, pelo menos até a tomada final e…

A bendita gota de sangue bem posicionada

Todo mundo viu essa chegando assim que o zoom começa a se aproximar do broche. Pode não ser lá muito sutil, mas a mensagem é clara – Watchmen tá de volta, todos chora. E parece que vai ser uma série bem boa mesmo.

