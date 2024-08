Todo tipo de bêbado que você vai ser na vida

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Oi, meu querido jovem ainda não corrompido.

Videos by VICE

Você descobriu esta matéria porque está prestes a embarcar num relacionamento pra vida inteira com o álcool, que provavelmente vai ser sua relação mais longa, cara e complicada da vida natural.

Que tipo de bêbado você vai ser? Pra onde isso vai? Que tipo de pessoa você vai encontrar e não lembrar depois? Bom, aqui vamos te ajudar a tirar um sentido de tudo isso e nossa equipe desenvolveu a lista definitiva de todos os tipos de bêbado de que temos consciência.

Provavelmente não é uma boa ver essa lista como algo que você tem que ir riscando. Talvez o ideal seja levar mais como uma coisa “escolha sua própria aventura” pouco saudável. Mas não se deixe limitar por ela: há infinitos jeitos de encher a cara. É só acreditar em si mesmo.

Bêbado Antes

Se você tiver muito dinheiro no banco, o nível disso pode significar que você nem vai conseguir chegar no evento principal.

Bêbado no Trabalho

Não que a gente saiba como é isso. Mas tem.

Bêbado Putaço

Você provavelmente bebeu uísque.

Bêbado da Briga no Bar

Você provavelmente estava Bêbado Putaço quando alguém esbarrou em você na boate/bar/rua e disse “desculpa” e você disse “olha por onde anda, meu amigo” e a pessoa disse “não sou seu amigo, amigo” e você disse “não tô gostando dessa atitude, amigo” e a pessoa disse “vai beber mais mesmo, amigo, parece que você tá precisando” e você disse “vai se foder, amigo” e a pessoa disse “vai pra casa, cara” e você disse “vai se foder com esse bonezinho aí” e a pessoa disse “o que você falou” e você chegou bem na cara dele e disse “esse seu boné é ridículo” e a pessoa disse “você quer resolver isso lá fora” e você foi e acabou levando uma puta surra. Então agora você está bebendo pra esquecer a dor física e emocional de perder uma briga. Boa.

Bêbado DJ

Suas transições são uma bosta, mas você espera que todo mundo esteja bêbado para perceber. Você acaba tocando “God’s Plan” pelo menos cinco vezes na noite e aumenta o volume toda vez que toca a parte “I only love my bed and my mama, I’m sorry”. Um rapper do Soundcloud com tatuagem na cara te convence a deixar ele ligar o pen drive dele no seu computador. Parece uma boa ideia na hora, mas você acorda no dia seguinte e percebe que postou a mixtape dele em todas as suas redes sociais. Parabéns. Agora você vai passar o dia inteiro de ressaca apagando tuítes.

Pai Bêbado

É segunda-feira e esse fardinho de Stella não vai se beber sozinho.

Mãe Bêbada

A mamãe aqui precisa de um suquinho!

Bêbado Tomando umas Geladas com os Parças



Ahhhh yeah, baby. The boys are back in town. The boys are back in town.

Bêbado O que Estou Fazendo da Minha Vida

Uma variedade infelizmente muito familiar pra gente.

Bêbado do Drinking Game – Vitória

Como você e seu amigo Cadu acabaram ganhando essa rodada de beer pong ninguém sabe, mas vocês vão jogar mais oito vezes. Vocês estão pra lá de Bagdá, mas continuam ganhando. A única coisa que te impede de parar é que você é uma maníaco competitivo. Você está falando várias bostas e continua virando doses – isso é o mais perto de deus que você vai chegar na sua vida miserável de bêbado. Sua sequência de vitórias vai acabar quando você ou o Cadu forem ao banheiro e nunca mais voltarem.

Bêbado do Drinking Game – Derrota

FODA-SE A PORRA DESSE JOGO! QUEM FALOU QUE TEM QUE JOGAR PRA BEBER? NÃO, CADU, NÃO ESTOU PUTO COM VOCÊ, CARALHO, A GENTE TERIA GANHADO SE VOCÊ NÃO FOSSE TÃO RUIM!!!

Bêbado no Casamento, Convidado

Esse é o melhor cenário para tirar vantagem total do open bar (se é que o evento é open bar). Ninguém vai ligar se você desaparecer no meio da noite ou testar suas habilidades acrobáticas na pista. Se você acabar machucando alguém e começarem a fazer pergunta, você pode dizer que é só o acompanhante de alguém.

Bêbado no Casamento, Madrinha

Sempre tem uma madrinha da noiva que vai levar seu compromisso de ser A Mais Divertida longe demais e virar a Pessoa Mais Bêbada do Casamento. Sim, você conseguiu fazer as pessoas colocarem um monte de grana no sapato da noiva, mas assim você vai estragar as memórias perfeitas deles da noite!

Bêbado no Casamento, Noivos

Possivelmente o mais perto que você vai chegar de se sentir um rei ou rainha bêbado na vida. Depois de muitos discursos elogiando sua bunda e brindes apoiando sua escolha estatisticamente duvidosa, você vai continuar virando batida e prosecco até estar a um passo de apagar a festa inteira da sua memória. MAS NÃO FAÇA ISSO. A noite vai acabar com uma tentativa frustrada de sexo na noite de núpcias, porque você estão cansados demais e acabam apagando. Mal sabe você que isso vai definir sua vida sexual por anos. Anos depois, você vai olhar pra trás e ver a noite como um grande desperdício de dinheiro e pensar: “Bom, foi divertido, né”.

Bêbado no Happy Hour



As promoções de happy hour são legais, mas se você experimenta esse tipo de embriaguez mais de uma vez na semana, talvez seja hora de fazer um esforço para cultivar amizades fora do trampo. Dito isso, 18h, quando ainda dá pra ver o sol, é uma hora ótima para beber olhando pela janela.

Bêbado no Uber

Você vai passar a corrida inteira enchendo o saco do motorista de um desses jeitos: pedindo pra ele um cabo auxiliar (e pra ele “Aumenta o som!” quando você colocar Drake), dando palpite no jeito como ele dirige, perguntando sobre a vida pessoal dele, discutindo política e insistindo pra ele te dar cinco estrelas quando você sair cambaleando do carro. Chegando em casa você esquece de avaliar ele.

Bêbada de Vinho na Noite das Minas

Todo mundo está bebendo sua própria garrafa enquanto você consola a Jéssica, que está chorando porque o namorado botou chifre nela DE NOVO. (Todo mundo implorou pra ela dar um pé nesse cara, e esse mesmo cenário já é quase um déjà vu). Vocês acabam assistindo Meninas Malvadas, Jovens Bruxas ou Um Crime Entre Amigas. Você digita uma longa mensagem pra Jéssica terminando com o namorado dela, e vocês tiram umas fotos sensuais pro Instagram. Eles voltam dois dias depois.

Bêbado na Formatura

Beber pra comemorar é uma das melhores coisas da vida. Só tente não pensar muito em como você vai pagar seu financiamento estudantil.

Bêbado no Puteiro



Você precisa comprar bebida só pra entrar, então por que não continuar? Não vai demorar muito para você esvaziar sua conta no caixa eletrônico mais próximo pra fazer chover dinheiro como você viu num clipe de rap. Você vai acabar gozando no palco apanhando com seu próprio cinto de uma dançarina e com a carteira vazia.

Bêbado Meu Time Ganhou o Campeonato

A.K.A. o bêbado do “VAI CORINTHIANS!!!!”

Bêbado da Afterparty

Quando alguém começa a propor ligar pro disk-cerveja, você percebe que deveria ter ido embora de carona quando teve a chance. Sempre aproveite a carona.

Bêbado Bicão de Casamento

Você tem que dar tudo de si nesse. Pra iniciantes, escolha um casamento grande – você não vai conseguir passar despercebido num casamento pequeno. Quando você conseguir se infiltrar na festa, tenha uma história pronta, algo que não gere muitas perguntas. E não vá sozinho, você precisa do seu Vince Vaughn pessoal com você. Depois é só se posicionar no bar e mandar bala.

Bêbado no Dia da Eleição



O tipo de intoxicação que você alcança quando percebe que Donald Trump ou Jair Bolsonaro (bata na madeira) vai ganhar eleição de qualquer coisa.

Bêbado no Apocalipse

Veja “Bêbado no Dia da Eleição”.

Bêbado na Festa da Firma

Você está brincando com fogo. Evite a chefia e aquele colega de trabalho seu inimigo mortal.

Bêbado no Bar Country

É o final de uma longa semana e você e seus amigos foram para o maior boteco sertanejo da cidade. Então você e seus parças, todo mundo de cinto com fivela prateada e camisa xadrez, vão para um bar chamado muito provavelmente CANTO SERTANEJO. Aqui só servem cerveja e pinga. É melhor você ter aprendido os passos daquela música que tá bombando agora porque em certo momento TODO MUNDO vai começar a dançar. Alguém vai te olhar com raiva quando você confundir o passo 7 (bater palma) com o passo 12 (virar e voltar). A noite vai acabar com algum dos seus trutas brigando na frente do bar.

Bêbada na Balada

Você só vai conseguir ficar bêbada se aceitar os drinques oferecidos pelos caras do financeiro de olho na sua turma. Você vai passar a noite dançando ao som do péssimo gosto do DJ (só poperô, mas pelo menos o sistema de som deles é bom) e evitando sarradas não-consensuais. Sua história no Instagram no dia seguinte? Arrependimento.

Bêbado na Festa na Casa de Alguém: Anfitrião

Você está dando uma festa na sua casa. Você vai:

1- Beber só um pouquinho a noite toda porque está tentando fazer todo mundo se divertir sem ninguém quebrar nada.

2- Acordar no dia seguinte coberto de vômito entre os destroços da sua mesinha de centro, só pra descobrir que alguém roubou vários ímãs de geladeira da sua coleção.

Bêbado na Festa na Casa de Alguém: Casa Aleatória

Você acha legal cuspir no chão aqui? Vou cuspir no chão aqui, de boa.

Bêbado Pé na Bunda



Quase garantia de acabar com amnésia alcoólica e mensagens de celular que você vai se arrepender. Você ganha mais pontos se acordar e ver que mandou mensagem pra mais de um ex.

Bêbado Doente

Você sabia que estava começando a ficar gripado, mas resolver ligar o foda-se. Você acorda com febre, dor de garganta, dor de cabeça e se arrependendo de tudo.

Bêbado Mesmo Tomando Antibiótico

Você sabe que não devia fazer isso. Mas provavelmente não dá nada.

Bêbado da Interação Medicamentosa

Não é uma boa também.

Bêbado com Ansiedade Social

Você começa bebendo no evento de networking porque se sente desconfortável, não conhece ninguém e acha que o álcool vai te deixar mais solto. Agora você está bêbado e deu seu cartão de visitas pra todo mundo (depois nota um deles no lixo do banheiro). Você acaba encurralado por um cara cheirado falando da startup dele por uma hora.

Bêbado na Praia

Basicamente, praia só é legal mesmo pra encher a cara.

Bêbado no Aeroporto

Uma tradição milenar.

Bêbado no Avião: A

O primeiro tipo de bêbado no avião acontece porque você não curte muito voar e tomou um remédio pra dormir porque está preso numa armadilha mortal no céu, mas não funcionou, então você bebe. Agora você está fodido, e não de um jeito bom. Você não consegue pronunciar nada direito, a pessoa do seu lado te acha um escroto e você provavelmente está prestes a causar um incidente internacional.

Bêbado no Avião: B

Bêbado nas Férias



Basicamente um jeito socialmente aceitável de encher a cara que inclui mais raspadinhas alcoólicas do que beber direto do bico da garrafa.

Bêbado do Sexo Casual

Se divirta aí andando no limite entre “bêbado o suficiente pra achar que essa é uma boa ideia” e “muito bêbado pra transar”.

Bêbado no Camping

Você já está bêbado às 9 da matina. Você não lembra onde guardou os miojos. O que não é bom porque era a única coisa que você comprou pra dar sustância nessa excursão de quatro dias, além de 69 (rs) cervejas e uma garrafa de vodca. Você vai morrer aqui.

Bêbado na Tour de Vinhos



Não naquelas que você bebe, bochecha e cospe. Espero que você consiga pedalar bêbado.

Bêbado na Rua

Tem pouca coisa melhor na vida que beber umas brejas sentado na calçada no verão.

Bêbado no Festival

Os perigos incluem desidratação e insolação, isso se você conseguir ficar decentemente intoxicado com os preços inflados. Ou faça que nem aquele cara que enterrou bebida no local do festival algumas semanas antes. Os benefícios incluem ter que mijar em banheiros químicos putrefatos e perder seu lugar (e seus amigos) no meio da multidão

Bêbado no Show

Meu deus do céu, você estava esperando esse show há um tempão e finalmente chegou. A banda de abertura não é lá grandes coisas, então você fica perto do bar tomando latinhas de 14 pilas. Logo você vai estar mais bêbado do que achou porque você e seus amigos já tinham bebido antes. Na hora que a banda que você queria ver começar, você vai ter que mijar como um cavalo. Não dá mais pra segurar e você vai pro banheiro. Quando estiver mijando, pode ter certeza que você vai perder a banda tocando sua música preferida. Dica bônus: se você for dar um mosh, e você vai dar um mosh, não pule de peito.

Bêbado e Putaço no Meio do Seu Show

Bêbada no Hostel



É garantido que você vai ouvir “Shape of You” do Ed Sheeran pelo menos cinco vezes. Provavelmente inclui doses de tequila demais, pessoas falando que tem “wanderlust” (sei lá o que é isso), e pegar um cara surfista.

Bêbado no Enterro

Uma das formas mais deprês de intoxicação. O auge é quando você acaba chorando no banheiro enquanto relembra coisas do falecido com alguém que acabou de conhecer, formando um laço sob o luto bêbado.

Bêbado de Água com Ecstasy

Tipo quando você sem querer bebe a água com Ecstasy do seu amigo achando que era só água mesmo. Não era, e agora você está suando, dizendo que ama todo mundo, e tem que correr pro banheiro pra esvaziar seu estômago na privada.

Bêbado no Natal

Obviamente isso varia de família pra família, mas espero que a sua invista numas biritas antes do jantar pra “abrir o apetite” em vez de ter que dividir uma garrafa de vinho numa mesa com doze pessoas. Você só tem que fazer os tios começarem – ajuda se eles gostarem do seu namorado ou se estiver passando jogo na TV – e todo mundo vai acabar desmaiando antes da meia-noite. Você ganha pontos extras se conseguir ir pra igreja bebaço.

Bêbado no Bar do Hotel

Esse é meio brochante, né? Você viajou a trabalho ou algo igualmente não divertido, porque se estivesse lá pra se divertir não estaria bebendo num hotel de bar. Os drinques são um pouco mais caros do que deveriam, mas tudo bem porque você quer esquecer que está em nos cafundós do Judas. Em algum ponto uma mulher ou homem mais velho vai tentar te levar para o quarto; você nunca foi, mas um dia desses… bom, um dia desses provavelmente vai. É melhor do que ficar sozinho num bar de hotel.

Bêbado na Sua Cidade Natal

Se o tempo que você passa visitando a casa dos seus pais se limita a menos de duas semanas por ano, tem uma boa chance de você se encontrar com as pessoas que te ajudaram a formar todos os hábitos ruins que você levou pra vida adulta. Como sabem o tipo de consequência disso, vocês se focam em UMA noite de farra brutal. A tendência de jogar ovo uns nos outros ou apagar na sarjeta piora conforme o tempo passa, assim como as ressacas inevitáveis.

Bêbada no Primeiro Encontro



Esse é o tipo de bêbada que você fica quando percebe que suas fotos do Tinder estão velhas e que o cara é de direita. Pelo menos o cara está disposto a pagar a conta para mostrar que tem grana. Bêbada, você finge uma emergência de família (alguma coisa sobre o gato da sua irmã) depois de uma hora ouvindo o cara falar de cerveja artesanal e liberdade de expressão, evitando por pouco uma noite analisando tuítes políticos.

Bêbado que Bebeu Demais Ontem e Tudo Dói Então Foda-se, Vou Beber de Novo

Também conhecido como Prorrogação de Ressaca dos 30 e poucos anos.

Bêbado na Jacuzzi

Encher a cara numa banheira é uma experiência especial (mas meio perigosa) que pode levar a uma intoxicação incontrolável e desidratação. Sério, você tem que experimentar – mas talvez não. Além disso, as latas de cerveja boiam mesmo.

Bêbada numa Festa de República

O tipo de bebedeira que só quem já morou em república deveria experimentar mais que uma vez na vida. Copos de plástico pra todo lado, cu de burro e uma pista de dança zoada que é essencialmente um campo de sarrada coletiva. Você fica bêbada, mas não muito, porque tem que ter cuidado. Um cara bombado começa a dar uma vibe meio tensa pra você e sua amiga depois que alguém aposta que ele não consegue um ménage hoje. É hora de dar o fora.

Bêbado na Viagem pra Europa

Você está em Amsterdã ou outro lugar assim com dois amigos em quem confia pacas. Você conhece esses filhos da puta há anos. Vocês enfileiram os copos de shot, você vira a vodca e a tequila porque acha que aguenta. Só que seus amigos não estão tomando shots. Eles estão tirando vantagem do seu ego. Eles fingiram pra você esse tempo todo. Lá pelo décimo shot, você não sabe o que diabos está acontecendo, mas apaga achando que ganhou alguma coisa. Você acorda, o quarto de hotel todo vomitado, as cortinas destruídas, a TV no chão, sua calça enrolada nas suas pernas. Depois você descobre que filmaram tudo, e você ouve uma história sobre como se cagou deitado de lado, de olhos fechados. Você ainda não viu o vídeo, ainda não sabe o que aconteceu, ainda está puto porque vai ter que pagar pelo quarto destruído, e te prometem que vão mostrar a filmagem no seu casamento. Você provavelmente nunca vai casar.

Calouro Bêbado

A primeira lavagem gástrica do bebê.

Bêbado num Quarto de Hotel numa Tarde de Segunda-feira

Cansado: Enchendo a cara com aquelas garrafinhas caras do frigobar.

Ligado: Trazer sua própria garrafa de uísque e beber direto do bico.

Bêbado Acabei de Comprar Meu Primeiro Fardinho de Breja com a Identidade do Meu Irmão Mais Velho



AÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!! TE FALEI QUE IA FUNCIONAR!!!!

Bêbado Depois de uma Demissão

Desencadeado pelo trauma de ver seu colega de trabalho favorito de repente demitido sem nem dez minutos para juntar suas coisas na escrivaninha, você e ele rumam para o bar mais próximo. Lá vocês bebem até começarem a chorar, se abraçar e relembrar sua vida corporativa juntos. Você sente culpa de sobrevivente, mas segue adiante.

Bêbado Demitido

Acontece o seguinte, chefia: EU ESTAVA BÊBADO O TEMPO TODO. Ah, é por isso que vocês estão me demitindo então.

Bêbado no Dia de São Patrício

Sim, são 11 da manhã. Sim, estou tocando “Come Out Ye Black and Tans” no último volume. Sim, vou continuar bebendo lager verde e Guinness até começar a vomitar indiscriminadamente porque os únicos dois estereótipos que quero celebrar estão muito loucos e brigando. Foda-se você e foda-se a Rainha da Inglaterra. Slainte mhath, motherfuckers!!

Bêbado no Ano Novo



Você vai pra outra festa de ano novo com a crença falsa de que essa vai ser legal. Não é, do mesmo jeito que toda festa de Ano Novo não é legal porque a pressão e expectativa para se divertir é tão grande que não é realmente possível ter qualquer prazer. Mas mascarar a dura realidade com alegria artificial é literalmente o motivo para terem inventado o goró, então tem uma boa chance de você ficar totalmente passado.

Bêbado que Descobriu a Traição

As coisas sempre ficam deprês. Veja também “Bêbado do Pé na Bunda”. Esconda seu celular.

Bêbado Sozinho Num Restaurante de Hotel numa Cidade Estranha para uma Conferência de Trabalho

Às vezes o único jeito de matar tempo num aeroporto no meio do nada é virar vários coquetéis de happy hour, pra tentar se convencer de que sua vida é um filme indie sobre a solidão do trabalhador moderno.

Bêbado que Levou Bebida Escondida Num Evento de Premiação Tosco com um Bar Muito Caro

Não que a gente saiba como é isso também.

Bêbado da Crise Existencial

Ou seja, encher a cara em aniversários “marcantes” ou quando você reassiste The Wire pela sétima vez e fica envolvido demais com a história do McNulty.

Bêbado que Acabou de Sair da Cadeia



Olha, a gente vai ficar muito louco e comer kebab hoje. Você me ouviu, cara? Vamos ficar muito loucos hoje. Muito. Loucos. Hoje.

Bêbado no Parque

Como muitos apartamentos nas grandes cidades não oferecem quintal, essa é a segunda melhor coisa para beber a céu aberto no verão (e muito mais barato que uma tarde no pátio de um bar). Contras: pode ser ilegal dependendo de onde você mora.

Bêbado no Cruzeiro

Você pensou que era uma boa ideia fazer um pequeno cruzeiro, mas pensou errado, colega. Agora você está preso numa balsa sem ter pra onde ir e se ouvir mais uma música tocada em rabeca eu juro por deus que pulo nessa água cheia de bosta e absorvente usado e nado até a margem.

Bêbado numa Jangada Caseira

OK, essa é bem específica, mas se acabar fazendo mesmo é muito legal. Pra começar, você e seu amigo Welinton vão precisar construir uma jangada de 12 X 12 no quintal – e vale ponto extra cortar um buraco no meio pro cooler ficar na água gelando a cerveja. Aí você vai precisar de dois barcos de alumínio para rebocar toda a cerveja, equipamento de camping e a jangada e lançar a porra toda num rio. Você comprou um bong de cerveja pra tomar sempre que vocês passarem embaixo de uma ponte – mais pontos ainda por tomar as cervejas igual o número das pontes (ou seja, primeira ponte, uma cerveja, segunda ponte, duas cervejas, etc.) Vocês vão dormir na beira do rio nos três dias seguintes. Vocês vão beber o tempo todo. Vocês trouxeram só dois CDs – John Denver e CCR – mas tudo bem porque em algum momento alguém vai mijar no aparelho de som e ele vai ser jogado no rio. Vai ser perigoso pacas e às vezes vocês vão cair no rio e ter que nadar de volta para a jangada. Vai ser um dos melhores momentos da sua vida. Você vai sentir saudade dos amigos da sua cidade natal enquanto estiver escrevendo esta matéria.

Bêbada Menor de Idade que Roubou o Goró dos Pais

Ninguém vai notar que você encheu metade da garrafa de licor com água! Só que, mais tarde, depois que você enche o tubo numa festa na casa de um amigo da escola, aquela amiga responsável te leva pra casa e sua mãe acaba segurando seu cabelo enquanto você vomita e ela chora pensando onde errou.

Bêbado no Aniversário do Amigo



Por que eles sempre querem ir naquelas baladas escrotas e caras? Obrigatório: apareça, gaste uma puta grana e deixe a pessoa muito louca, e participe de uma história vergonhosa no Instagram. Veja “Bêbado do Afterparty” pra saber como você vai acabar sua noite.

Bêbado Aniversariante

ESSA É A MINHA NOITE!!! QUEEEEM? COMO ACABEI COM TANTOS SHOTS NA MINHA FRENTE!!! MEU DEUS DO CÉU!!! VAI SE FODER, CADU!!! NÃO, VAI SE FODER VOCÊ!!! É MEU ANIVERSÁRIO, NÃO VOU PRA CASA CEDO!!! PARA, CADU, PELO AMOR DE DEUS!!! OK, SABE DE UMA COISA, VOU EMBORA ENTÃO!!! NÃO PORQUE VOCÊ FALOU, CADU, PORQUE EU QUERO!!!

O Cadu e você nunca mais vão ser tão amigos.

Bêbada na Despedida de Solteira

A precursora da Bêbada Madrinha de Casamento. A diferença é que você bebe de canudinhos em formato de pênis, é obrigada a usar umas coroinhas escrotas e camisetas dizendo “Lá vem a Noiva”, e acaba segurando o cabelo da noiva enquanto ela vomita e chora, dizendo que não sabe se está pronta pra casar.

Bêbado na Despedida de Solteiro

Você coloca sua melhor calça de cambraia e uma gravata vintage, depois vai pra uma degustação de sete pratos num vinhedo de um chefe local que diz o nome de cada fazendeiro que ajudou a trazer essa refeição para o seu prato. Você e seus três amigos falam sobre suas esperanças e medos do casamento, como a Jéssica é incrível e como sua sogra vai ser uma ótima avó. Vocês se abraçam e se divertem com sua inteligência emocional com seus amigos mais queridos.

Ou: Vocês pegam um ônibus lotado pra praia, são expulsos de um jogo de futebol, e passam umas horas perguntando quem tem cocaína? Sim, isso mesmo.

Bêbado Wannabe Literário

Você não é o [escolha um: Hemingway, Dorothy Parker, Hunter Thompson, Bukowski] e nada que você beber vai mudar isso.

Bêbado Esquiador

É tipo o “Bêbado na Jacuzzi”: Quando está -10 graus lá fora e você está bebendo uísque numa banheira depois de esquiar, a água aumenta muito sua intoxicação. Não entendo muito a ciência por trás disso, mas rende uma ressacar muito única e burguesa, e acaba com bitucas de cigarro boiando na banheira na manhã seguinte.

Bêbado Tomando Coragem pra Cantar _________ no Videoquê

“Hello”

“Life on Mars”

“Bohemian Rhapsody”

“I Belive in a Thing Called Love”

“Love Shack”

“I Would do Anything for Love (But I Won’ Do That)”

Bêbada na Viagem de Carro



Não se aplica (ou não deveria) se você é a motorista. Você bebe tanta tequila que acha que é a Lana Del Rey no clipe de “Ride”. Se você é uma passageira tomando umas cervejas (O QUE NÃO RECOMENDAMOS) você tem que chamar seus drinques de “lombadas na estrada”.

Bêbado do Drinking Game do Mario Kart

As regras? Você tem três voltas para matar uma cerveja inteira antes da chegada. Mas tem uma pegadinha: você não pode beber e dirigir, então tem que parar na beira da pista (de arco-íris) pra poder tomar um gole. Quando você joga antes de uma festa – ou simplesmente quando está com seus amigos igualmente nerds e idiotas – esse jogo vai te deixar bêbado antes de você conseguir dizer Moo Moo Farm.

Bêbado da Festa na Piscina

Uau, você conseguiu! Finalmente ficou amigo de alguém rico suficiente pra ter uma piscina de verdade (não pode ser inflável)! Você já aparece meio bêbado pra se sentir confortável meio pelado e fora de forma entre um monte de gente mais bonita que você. Você tenta dar um flip na piscina mas acaba dando uma barrigada e jogando água naquela mina que você estava tentando impressionar.

Bêbado no Dia da Árvore

Caralho, é Dia da Árvore! Hora de meter o loco, tô certo?

Bêbado que Acabou de Mudar para o Outro Lado do País

Você mudou para o outro lado do país com seu gato e não conhece ninguém nessa porra de cidade. Você ainda não abriu as caixas porque está exausto e comprou uma garrafa de uísque pra comemorar o fim de uma jornada dolorosa. Você coloca “Rumours” do Fleetwood Mac para rebater a dor de saber que não vai ver sua família e amigos por algum tempo. Daqui pode dar em duas coisas: você vai começar a brindando seus antigos amigos, o que vai levar a beber por essa nova aventura, ou vai começar a beber pela sua nova aventura e acabar um poça bêbada no chão com tanta saudades de casa que não consegue parar de chorar. Escolha com sabedoria.

Bêbado na Oktoberfest



Olha pra você. Usando uma lederhosen num centro comunitário de uma cidade do interior. Como as coisas acabaram assim? Alguém desliza um esqui na sua direção – um esqui de verdade – com um shot de Jäger equilibrado nele. Oito “esquis de shot” depois, você se vê beijando uma estranha num ônibus enquanto todo mundo canta “Sex on Fire” do Kings of Leon – definitivamente uma música que não é alemã. Que porra é essa?

Bêbado de Estômago Vazio

Pular a janta parece uma boa até você acordar no dia seguinte vomitando bile e imaginando onde foi parar seu celular, onde você foi parar e o que diabos aconteceu noite passada. Bônus: dá pra combinar esse com todos os outros gêneros da lista.

Bêbado Escrevendo Esta Matéria (AKA metabêbado)

Caralho! O editor não para de me mandar e-mail cobrando essa porra de matéria. OK, foda-se. Vai, uísque, faça sua mágica pra eu conseguir escrever essa porcaria de conteúdo. Hahá, sim, bêbado no dormitório, essa é boa. Bom, parece melhor eu lembrar minhas próprias experiências enchendo a cara num dormitório – aquelas noites idílicas tão perto da adolescência, longe de casa pela primeira vez, tendo experiências profundas e carregadas com novas pessoas, dando goladas de alguma cerveja morna sob as luzes fluorescentes num círculo de amigos se reinventando uns pros outros.

Mas essas experiências foram há tanto tempo atrás, e agora lembro daqueles dias distantes do meio dos anos 2000 através de uma neblina. Foi mesmo assim? É assim agora? Ou estou sonhando com um mundo morto entre as dezenas de anos que vieram? Não sei mais dizer; talvez seja impossível saber, um limite da carne. Ou seria o limite na verdade uma condição de possibilidade para o que chamamos de humanidade em si? Hum.

Cara, eu amo esse trabalho.

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter e Instagram .