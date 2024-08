Cansado, irritado e prestes a trepar a parede? Este é o humor que precisas

Refresh.

Faz uma pausa no quotidiano imerso em tragédia e lamechice, prepara o teu good mood e revê vinte e três vídeos de excelente comicidade feito com a prata da casa.

O “cocktail” revivalista é composto de produções deste milénio – com alguns clips bem recentes -, excepto o inolvidável sketch “Eu é mais bolos”. Com a Páscoa a decorrer, o alinhamento termina com uma “entrevista a Deus” por parte de João Quadros.

Que o sentido de humor esteja contigo.

(Todos os vídeos escolhidos valem a pena serem vistos de uma ponta à outra mas, naqueles com maior duração, é assinalado o minuto onde determinada citação aparece. A ordem é aleatória.)

01. GATO FEDORENTO – Mundo vai acabar

Com: José Diogo Quintela e Tiago Dores.

Frase: “Agora, fico eu por cima.”

Canal: SIC Radical.

Motivo para ver right here, right now: Smells like (pré-) walking dead spirit.

https://www.youtube.com/watch?v=Eorqh2WVF_s

02. ÚLTIMO A SAIR – Conversa sobre arte

Com: Bruno Nogueira e Sónia Balacó.

Frase: “Bem, eu passava-me com o que esse gajo fazia em barro.”

Canal: RTP1.

Motivo para ver right here, right now: Saudades de um Museu?

03. OS CONTEMPORÂNEOS – Vai mais é trabalhar

Com: Pacman (também conhecido por Carlão) e Nuno Lopes.

Frase: “Aliás, isso não é escrita, sabes o que é isso? É ir às legendas de um filme pornográfico e copiar.”

Canal: RTP1.

Motivo para ver right here, right now: Mais do que nunca, ter emprego é um luxo do caraças.

04. SALVADOR MARTINHA – Não mintam sobre festivais

Com: Salvador Martinha.

Frase: “Não interessa se ele está vivo ou se não está vivo.”

Plataforma: Youtube.

Motivo para ver right here, right now: Pelos vistos, os festivais não vêm aí (para já…).

https://www.youtube.com/watch?v=veyOYnpc1lY

05. CAMADA DE NERVOS – Low Cost

Com: Joana Pais de Brito, Manuel Sá Pessoa e Susana Blazer.

Frase: “São assim p’ró asseadinho ou já a roçar o javardolas?”

Canal: Q.

Motivo para ver right here, right now: Aviões parados, descontos adiados.

06. BUMBA NA FOFINHA – Estado de emergência mental

Com: Mariana Cabral.

Frase: “Este overload de actividades e iniciativas online é fantástico, e acho que é a melhor maneira de fazermos um pequeno pirete ao corona.” (minuto 2.55)

Plataformas: Youtube e Instagram.

Motivo para ver right here, right now: A venda de ansiolíticos e anti-depressivos vai subir em flecha?

https://www.youtube.com/watch?v=ruYpDWJRD_k

07. FERRO ACTIVO – Dúvidas existenciais de beleza!

Com: Frederico Pombares, Henrique Dias e Roberto Pereira.

Frase: “Sei jogar à bola, sei conduzir, sei fazer tudo. High Fives não sei fazer, meu!”

Canal: Q.

Motivo para ver right here, right now: Não me digas que és daqueles que pede ao cabeleireiro para ir lá a casa?

https://www.youtube.com/watch?v=eYvKtFciGa8

08. PRETO NO BRANCO – Violência doméstica

Com: Rui Sinel de Cordes e uns quantos convidados.

O autor diz: “A violência doméstica não é exclusivamente de Portugal. É um problema que existe também na França, na Alemanha, na Suiça… Enfim, tudo o que é países com forte emigração portuguesa.” (0:42)

Canal: SIC Radical.

Motivo para ver right here, right now: Que os números de pancadaria (física ou psicológica) não aumentem durante estes troubled days.

Observação: Se fores alvo de violência doméstica ou souberes quem o seja, por favor entra em contacto com a APAV (Apoio à Vítima) através do número, 116 006. A chamada é gratuita e a linha é acessível nos dias úteis, entre as 9 as 21h00.

09. 5 PARA A MEIA-NOITE – Medo do Covid (adaptação de Medo de Sentir, de Elisa)

Com: Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

A letra inclui: “Usa os cotovelos e não fales para cima de mim.”

Canal: RTP1.

Motivo para ver right here, right now: As canções da Eurovisão de 2020 não vão ser transferidas para o próximo ano. Oops.

https://www.youtube.com/watch?v=AgWBCGQvU4o

10. PARADOXO DA TANGÊNCIA – Eduardo Jaime entrevista Beatriz Gosta

Com: Eduardo Madeira e Marta Bateira.

Frase: “O meu pipi é bonitão.” (25.36)

Canal: Q.

Motivo para ver right here, right now: Preocupas-te por bebés focas? Mais vale isso do que dar cavaco ao comportamento de algumas celebridades durante a crise da Covid-19.

11. HERMANIAS – Entrevista a José Severino (o convidado da próxima semana)

Com: Lídia Franco e Herman José.

Frase: “Eu é mais bolos.”

Canal: 1 (actual RTP1).

Motivo para ver right here, right now: Nesta época estranha e aterradora, é de louvar todos os que trabalham para termos comida na mesa, que fazem a recolha do lixo, que garantem a segurança nas ruas, e, acima de tudo, os que estão na linha da frente nas unidades de Saúde.

12. VAI TUDO ABAIXO – Black Skin e as praias portuguesas

Com: Hélder Santos, o cão “Salazar” e anónimos.

Imagem de marca: “Acabou-se a mama toda!”.

Canal: SIC Radical.

Motivo para ver right here, right now: A areia, o mar e a esplanada pedem um tempo ao chinelo, à toalha e ao bikini.

13. RÁDIO CALIPSO – Uma macacada qualquer

Com: Francisco Martiniano Palma e Nuno Markl.

Frase: “Isto aqui não é uma democracia. O 25 de Abril chegou, bateu à porta mas não passou dali.”

Canal: Q.

Motivo para ver right here, right now: Se estiveres farto das inúmeras macaquices na net… Back to the basics.

14. FOGO POSTO – Tele-Escola para políticos (A infância)

Com: José de Pina, Alexandre Romão, Rui Sinel de Cordes e Salvador Martinha.

Frase: “[A política] É a única profissão onde é possível fazer-se de tudo, sem se saber de nada.”

Canal: SIC Radical.

Motivo para ver right here, right now: Com a impossibilidade do ensino funcionar normalmente, está em cima da mesa a possibilidade do regresso da tele-escola.

15. CARLOS COUTINHO VILHENA – Gajo que não tem noções de horários

Com: Carlos Coutinho Vilhena.

Frase: “Sabes que eu não curto esperar.”

Plataforma: Youtube.

Motivo para ver right here, right now: Com o Estado de Emergência, ao menos não tens de aturar aqueles que se atrasam constantemente.

16. JOVEM CONSERVADOR DE DIREITA – Dr. Ventura: Burro ou Intelectual Prestigiado?

Com: Bruno Henriques.

Frase: “Já me atirei contra uma parede de cabeça oito vezes.” (7.53)

Plataforma: Youtube.

Motivo para ver right here, right now: Antes de responderes, por favor não sejas “buçal” e faz uma “posse” como se tivesses sido contratado por uma agência de modelos. Por fim, sabes qual o significado de “iate de tempo”?

17. EXTREMAMENTE DESAGRADÁVEL – Quarentena musical

Com: Joana Marques acompanhada por Ana Galvão e Carla Rocha (no programa As três da manhã).

Frase: “Com esta história do isolamento, acabou-se um grande flagelo que era o das pessoas que sempre nos telefonavam, começavam por perguntar: ‘Onde é que estás?’. Essa pergunta deixou de fazer sentido.” (4.03)

Rádio e Plataforma: Renascença e Youtube.

Motivo para ver right here, right now: Que canção te faz lembrar a realidade enclausurada?

18. A REVOLTA DOS PASTÉIS DE NATA – Deus e o Diabo inventam a crise

Com: Pedro Acabado e Vicente Morais.

Frase: “Tu já deste coisinhas ruins suficientes ao Homem.”

Canal: RTP2.

Motivo para ver right here, right now: A “rivalidade” está a custar caro à Humanidade…

19. TIO JEL – Não vou sair hoje (paródia com There is a Light Never Goes Out, dos The Smiths)

Com: Nuno Duarte.

A letra inclui: “E o amor eu faço com a minha mão.”

Plataformas: Youtube e instagram.

Motivo para ver right here, right now: Há sacrifícios que têm mesmo de ser feitos para evitar que o desastre (na contabilidade entre infectados e falecidos) não atinja maiores proporções. Como em Espanha e Itália.

20. 5 PARA A MEIA-NOITE – Pimenta na Língua (perguntas a Jorge Jesus)

Com: Bruno Ferreira e vários interlocutores. A “intro” é feita por Luís Filipe Borges.

Frase: “Ele pode jogar com os doze testículos em campo, que não há problema nenhum.”

Canal: RTP1.

Motivo para ver right here, right now: Para quando o regresso do futebol em Portugal? Difícil de prever…



21. O NOVO PROGRAMA DO RUI UNAS – Best of (parte 2)

Com: Rui Unas, Marco Horácio, Bruno Nogueira, entre outros.

Frase: “Eu tenho dezassete, quase dezassete.”

Canal: SIC Radical (e disponível no MalucoBeleza no youtube).

Motivo para ver right here, right now: A gravação de muitos programas televisivos está em águas de bacalhau. É recordar outros por agora…

22. MELANCÓMICO – Conversa na barbearia



Com: Nuno Costa Santos e Pedro Mexia.

Frase: “Já frequentou a Clínica do Pêlo?”



Canal: Q.



Motivo para ver right here, right now: 2020, a strange and mixed feelings year.

23. POLITICAMENTE CORRECTO – Entrevista com Deus

Com: João Quadros e Nuno Lopes.

Frase: “Vou fazer um pipi que ninguém queira comer. Mal sabia eu que ficava tão bom à moda do Minho.” (7:16).

Plataforma: Youtube.

Motivo para ver right here, right now: Vai uma amêndoa para ressuscitar o ânimo?

