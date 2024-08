Tommy Hilfiger lança colecção cápsula em colaboração com a marca de streetwear A Bathing Ape

Costumamos deixar os temas de moda para a nossa plataforma i-D, mas certas colecções chamam a atenção e, não tendo em Portugal uma redacção de i-D sediada, arregaçámos as mangas e decidimos dar-vos um cheirinho exclusivo das novidades do mundo da moda – ou de uma novidade em concreto. Já sabem, leram aqui primeiro:



A marca Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp., anuncia hoje e aqui mesmo a sua primeira colecção cápsula em parceria com a icónica marca japonesa AAPE By *A Bathing Ape*. As duas marcas uniram forças para apresentar uma linha de roupa, calçado e acessórios inspirada no estilo de rua dos anos 90, profundamente enraizado na cultura do hip hop. A colecção estará disponível em tommy.com, nas lojas Tommy Jeans e em lojas multimarca selecionadas a partir do dia 11 de Julho de 2020.

Todas as imagens foram facultadas pela marca.

TOMMY JEANS X AAPE BY *A BATHING APE ® é o culminar da assinatura das duas marcas. Nascida na ligação de anos da Tommy Jeans à cultura musical e conceptualizada pelos traços de design monocromático – mas inconfundivelmente poderoso – de A Bathing Ape, a linha masculina apresenta a bandeira encarnada, branca e azul com o logotipo da APPE incorporado e o padrão camuflado característico. As peças apostam na ganga, no estilo oversize e, claro, em modelos como polos, calções e t-shirts; ainda que com um leque de escolhas que vão desde ténis a bonés.

Vê as primeiras imagens da coleção abaixo.

