TomorrowWorld Anuncia Kaskade, Maya Jane Coles, Bassnectar, Porter Robinson e Muitos Outros no Lineup

Tá na hora de comprar as passagens com destino à Chattahoochee. O TomorrowWold está a menos de três meses de aterrissar em Chattahoochee Hills na Georgia, Atlanta, e mais artistas foram adicionados ao lineup. Os novos nomes são Bassnectar, Benny Benassi, Bingo Players, Borgore, Bro Safari, The Chainsmokers, DVBSS, Guy Gerber, Kaskade, Laidback Luke, Maya Jane Coles e Seven Lions; além do Porter Robinson e do Rudimental fazendo seus respectivos live sets.

No começo do outono, a produtora ID&T se arriscou a revelar um headliner por dia ao longo de várias semanas com a intenção de espalhar a novidade e aumentar as expectativas. Infelizmente, pra eles, no meio de anúncios e mais anúncios de outros festivais globais, alguns nomes ficaram meio apagados. São eles: Adam Beyer, Adventure Club, Afrojack, Armin van Buuren, Big Gigantic, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Excision, Ferry Corsten, Flux Pavilion, Get Real, Hardwell, Jamie Jones, Martin Garrix, Paul van Dyk, Showtek, Steve Angello e Tiësto.

É bom notar que, até agora, Coles é a única mulher selecionada entre os 34 artistas já divulgados. Nos próximos meses, o resto do lineup será revelado com o que se estima ser o total de 300 DJs, pra tocar em aproximadamente 12 palcos espalhados pelos 8000 acres do local.

O festival acontece entre os dias 25 e 27 de setembro. Os ingressos para os três dias, acampamento e tickets individuais estão à venda aqui.

TomorrowWorld está no Facebook // Twitter