Torneio de ‘Madden 19’ sofre atentado com arma de fogo nos EUA

Um gamer descontente matou duas pessoas e feriu 11 no domingo num torneio de videogame em Jacksonville, Flórida, antes de voltar a arma para si.

O suspeito foi identificado pelo Departamento de Xerife de Jacksonville como David Katz, 24 anos, de Baltimore, que estava armado com uma pistola com mira laser, segundo testemunhas. O tipo de arma de fogo usada no atentado ainda não foi identificada.

Os jogadores assassinados ainda não foram identificados oficialmente, mas seus nomes estão sendo compartilhados por amigos, parentes e na mídia como Eli Clayton, 21 anos, de Woodland Hills, Califórnia, e Taylor Robertson, 27, de Ballard, Virgínia. Duas outras vítimas se feriram tentado fugir.

Robertson, marido e pai de dois filhos, teria ganho o evento do ano passado, enquanto Katz acreditava que a vitória deveria ter sido dele.

Oficiais revistaram a casa de Katz no sul de Baltimore no domingo, segundo o Baltimore Sun. O veículo dele também foi apreendido.

“Orem por Jacksonville enquanto lidamos com essa tragédia sem sentido”, disse o prefeito da cidade, Lenny Curry.

Inicialmente, a polícia temia que houvesse um segundo atirador, mas na noite de domingo o xerife Mike Williams disse que eles tinham vasculhado a cena e “não encontramos outros suspeitos”. A polícia não apontou oficialmente o motivo para o atentado, mas testemunhas disseram que Katz estava enfurecido por ter perdido o último torneio.

O torneio Madden 19 de Xbox One estava sendo transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Twitch. Em vídeos compartilhados na internet é possível ouvir os tiros e a reação dos jogadores antes da transmissão ser encerrada.

O Departamento de Xerife de Jacksonville disse que o atentado aconteceu durante as classificatórias no Chicago Pizza no Jacksonville Landing.

A desenvolvedora do jogo EA chamou o atentado de “um ato de violência sem sentido que condenamos fortemente. Nossa simpatia vai para todas as famílias e as vítimas cujas vidas foram tiradas hoje e aqueles que foram feridos”, disse um porta-voz da empresa para a Reuters no domingo.

O atentado deve reacender o debate sobre controle de armas na Flórida, que já foi cenário de vários tiroteios do tipo nos últimos anos, como o da escola Margory Stoneman Douglas, o do clube Pulse em Orlando, e o atentado de 2017 no aeroporto de Fort Lauderdale.

https://twitter.com/anakron199x/status/1033777890318594048?s=21

Um jogador, Drini Gjoka, foi atingido no dedão, segundo o CEO da Complexity Gaming Jason Lake. “Alguém entrou atirando no torneio. Estou indo embora e nunca mais vou voltar”, tuitou Gjoka.

The tourney just got shot up. Im leavinng and never coming back — Drini (@Drini) August 26, 2018

“Estamos obviamente chocados e entristecidos com os eventos desta tarde, nosso jogador Drini foi atingido no dedão mas passa bem”, ele disse numa declaração para a VICE News. “Ele conseguiu escapar e se esconder numa academia próxima. Agora ele está cooperando com as autoridades e vamos tirá-lo de Jacksonville assim que recebermos sinal verde dos oficiais lá.”

O governador da Flórida, Rick Scott, disse que falou com a Casa Branca, cuja oferta de ajuda federal ainda não foi respondida.



Just spoke with @POTUS regarding the shooting at the Jacksonville Landing. He offered any federal resources needed to respond. FDLE and the Florida Highway Patrol are currently assisting local law enforcement. — Rick Scott (@SenRickScott) August 26, 2018

Matéria originalmente publicada na VICE US.



