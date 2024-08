O trailer de ‘Han Solo: Uma História Star Wars’ parece surpreendentemente bom

Nota originalmente publicada na VICE EUA.

Faltam só quatro meses para a estreia de Han Solo: Uma História Star Wars, mas as informações sobre o filme têm sido perturbadoramente escassas. A gente não tinha nada pra julgar o longa, exceto problemas de direção, rumores e uma sinopse vaga do enredo. Mas na noite de domingo, a Disney lançou um teaser de Solo durante o Super Bowl e nesta segunda (5) um trailer propriamente dito – e valeu a espera.

O teaser de 40 segundos do domingo era curto, passando por algumas cenas de ação desconexas com Donald Glover como Lando Calrissian num casaco de pele fabuloso, terminando com uma tomada rápida do Han Solo de Alden Ehrenreich olhando furtivamente por uma persiana espacial como se fosse o Tracer Bullet. Mas o trailer de dois minutos de segunda, que estreou no Good Morning America, nos dá uma visão mais aprofundada de Solo.

Tem vários componentes clássicos de Star Wars, como o Chewie, a Millennium Falcon e Lando, mas o trailer também introduziu alguns novos personagens, como Qi’Ra de Emilia Clarke e Beckett, interpretado por Woody Harrelson, que convence Solo a entrar para sua equipe. Mas o trecho mais interessante do trailer não é o elenco – é o tom da coisa toda. Solo não parece com nada que a gente já viu num filme Star Wars. E pode ser realmente… bom?

Não tem as cenas de ação coloridas de O Despertar da Força ou o climão plano e denso de Rogue One. A filmagem de Solo parece tipo um noir espacial, tendo mais coisa em comum com o Blade Runner original de Ridley Scott que qualquer coisa da franquia Star Wars. Não está claro quanto dessa escolha estética foi inicialmente decidida pelos diretores originais, Phil Lord e Christopher Miller, ou quanto o novo diretor Ron Howard cortou, mas provavelmente podemos agradecer ao diretor de fotografia do filme – Bradford Young, o mago cinematográfico de A Chegada – pelo visual.

Mas ainda não dá pra dizer nada de Alden Ehrenreich como Han Solo. Fazer um papel que já foi de Harrison Ford seria difícil para qualquer ator, mas há rumores de que Ehrenreich precisou de aulas de atuação para passar pela produção de Solo. Ehrenreich não tem muito tempo em tela no teaser nem no trailer, o que é meio estranho considerando que ele é o protagonista e tudo mais. Os pedaços que temos com Ehrenreich são principalmente em narração ou alguma fala rápida, então é difícil julgar a atuação do cara.

Vamos ter que esperar pra ver se Ehrenreich consegue segurar as pontas ou se Solo vai ser a bomba para qual a Disney supostamente já está se preparando. Em qualquer caso, pelo menos vai ser uma bomba bem filmada. Assista o teaser e o trailer completo de Solo acima.

