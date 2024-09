O trailer do novo ‘Suspiria’ é um pesadelo psicológico

O remake do clássico Suspiria, filme dirigido originalmente por Dario Argento em 1977 e que agora está nas mãos do diretor italiano Luca Guadagnino (do premiado Me Chame pelo seu Nome), já dizem por aí que é um dos filmes mais aterrorizantes do ano. Os rumores ficaram mais fortes quando pintaram essas histórias de que em uma sessão no CinemaCon em Las Vegas, críticos literalmente vomitaram durante a exibição, e que a Dakota Johnson foi pra terapia resolver as neuras adquiridas durante as filmagens do remake. Nesta quinta (23), finalmente saiu o trailer completo do novo Suspiria, que você pode sacar no player acima.

No, Johnson interpreta Suzy Bannion, uma dançarina norte-americana que se junta a uma renomada companhia de dança na Europa, cuja diretora artística é interpretada por Tilda Swinton. Mas assim que chega no Velho Continente, começa a perceber que, como um personagem diz no trailer, “há mais nesse prédio do que você pode ver”. Os dois minutos e meio do trailer são um passeio de emoçãos psicológicas com vermes, costelas humanas, levitação e, em uma cena particularmente sombria, a mandíbula de um bailarino que inexplicavelmente se puxa para fora de sua pele.

Parece que Suspiria, que também é estrelado por Chloë Grace Moretz e Mia Goth, está se revelando como um filme insuportavelmente perturbador — e nós ainda não chegamos a ver corpos sistematicamente separados em uma pilha de sangue e ossos. Você terá que esperar até que o filme chegue aos cinemas para descobrir o quão aterrorizante ele realmente é — se você acha que tem estômago para isso.

O filme ainda não tem data de estreia programada no Brasil.

