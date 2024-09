O Twitch Vai Fazer a Transmissão ao Vivo do Ultra Music Festival

A gente tinha dado o aviso que o Twitch seria a nova plataforma online preferida dos produtores e músicos. Até agora, o site já fez streaming em Ibiza, da festa de quase-24-horas do Jack Ü e ele também abriga os canais de algumas gravadoras, como a Dim Mak, a Mad Decent, a Spinnin’ Records, a OWSLA, a Monstercat, e a Fool’s Gold. Ontem (23), eles anunciaram a transmissão ao vivo de um festão que vai rolar nesse fim de semana: o Ultra Music Festival em Miami.

Tá preocupado que o vídeo vai dar pau? Cansou de ver sites de streaming das organizações de festivais com um design xexelento? Quer que as pessoas joguem na sua cara todo dia que você não sabe fazer o twerk (como fizeram no stream do Jack Ü)? Seus problemas acabaram! Para aqueles que vão ver o Ultra de longe, é só entrar nocanal deles e fritar horrores no conforto do seu lar. Enfim temos a esperança de que o fim dos bugs nos sistemas de streaming está próximo.

E pra quem duvida que o sistema de comentários do Twitch é uma mina de ouro, aqui vai um lembrete diretamente do stream do Jack Ü:

“Sandiego858: A MUSA DO TWERK, LING LING, VIVE, MAS COM DIFICULDADES. ELA PRECISA DE COMIDA, E AGORA! O LORDE CARA DA PIZZA PODERIA AJUDAR, MAS ESTÁ GRAVANDO UM DISCO. O HOMEM BOMBA ESTÁ NUMA MISSÃO, E A ABBY-BRAZIL AINDA NÃO VOLTOU DO SEU TRAMPO DA CRAIGSLIST. OS HIPSTERS FORAM EMBORA PORQUE PASSOU DA HORA DE DORMIR ESTIPULADA PELOS PAIS. CARAAAAMBA, ISTO É CANSATIVO :/

Mike702k: LING LING PRECISA DE JESUS”

