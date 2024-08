Tudo que sabemos sobre o massacre em Suzano

ATUALIZAÇÃO 13/3 às 16:04: Em nota divulgada pelo Planalto pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o governo lamentou o atentado e expressou “seu profundo pesar com os fatos ocorridos na cidade de Suzano, em São Paulo, apresentando suas condolências e sinceros sentimentos às famílias

das vítimas de tão desumana ação”. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pessoalmente no seu Twitter.

Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atendado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2019

A polícia confirmou as armas utilizadas: um revólver .38, uma besta, um arco e flecha e uma machadinha. Ainda segundo o secretário, a polícia trabalha com a possibilidade de um dos atiradores ter atirado no colega e, em seguida, se matado.

ATUALIZAÇÃO 13/3 às 14h38: Sérgio Moro ligou para o governador João Dória no começo da tarde para transmitir solidariedade após o ataque. O Ministro da Justiça ofereceu apoio do governo federal nas investigações sobre o caso.

Outras autoridades do governo se pronunciaram sobre o caso. Ricardo Veléz, Ministro da Educação, expressou condolências e repudiou o ato dos jovens, acrescentando que acompanhará “de perto a apuração dos fatos.”

Recebo com muita tristeza a notícia de que crianças e um funcionário foram brutalmente assassinados na escola Prof. Raul Brasil, em Suzano, SP. Meus sentimentos às famílias. Expresso meu repúdio a essa manifestação de violência. Acompanharei de perto a apuração dos fatos. — Ricardo Vélez (@ricardovelez) March 13, 2019

O Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também lamentou o acontecimento pelo Twitter.

Meus sentimentos às famílias das vítimas do terrível atentado em Suzano. — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) March 13, 2019

Até o momento desta atualização, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a tragédia. Carlos, Eduardo e Flávio também não postaram ou deram declarações a respeito.

Mourão afirmou, em coletiva no Palácio do Planalto, querer “chegar à conclusão por que isso está acontecendo. Essas coisas não ocorriam no Brasil, ocorriam em outros países”. O vice-presidente disse, também, não ver ligação entre o ocorrido e a proposta de flexibilização do porte de armas de Bolsonaro, e destacou a influência que “videogames violentos” podem ter no massacre.

ATUALIZAÇÃO 13/3 às 14h15: A polícia informou que os autores do crime são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos.



Dois homens encapuzados abriram fogo dentro da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP) na manhã desta quarta-feira (13). Oito pessoas foram mortas e os adolescentes se suicidaram em seguida. Das vítimas, sete eram estudantes e outra era funcionária da escola. Segundo a polícia, os atiradores aparentam ser adolescentes e possivelmente são ex-alunos. Nas fotos enviadas dos atiradores após cometerem suicídio, é inegável as semelhanças com as vestimentas usadas por Eric Harris e Dylan Klebold em 1999 no Massacre de Columbine: capuz cobrindo o rosto, o relógio virado ao contrário e roupas pretas.



A polícia encontrou no local uma arma calibre 38, uma besta, garrafas que poderiam ser usadas como coquetéis molotov e também uma mala com fios. O esquadrão anti-bombas foi chamado. 23 feridos foram levados ao hospital.

Um pouco antes do atentado, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência com uma arma de fogo próxima à escola. A suspeita é que os atiradores atiraram em outro local para distrair a polícia e poderem entrar na escola na hora do intervalo e terem tempo para efetuar os disparos.

Segundo testemunhas de Suzano relataram ao G1, um estava portando uma arma e o outro uma faca. Os tiros começaram durante o intervalo, enquanto os alunos comiam a merenda. De acordo com um aluno, os adolescentes vieram por trás dele e dos seus colegas atirando e atacando com a faca. Um jovem levou uma facada no ombro. Só foi possível fugir porque o pente descarregou da arma e o atirador precisou parar para recarregá-la.

Ao todo, são 10 mortos (contando com os adolescentes que cometeram o atentado) e 17 feridos. Em um vídeo feito após o atentado, corpos das vítimas estão no corredor da escola e alunos gritam de desespero. A instituição possui 358 alunos da segunda etapa do fundamental (6º ao 9º ano) e 693 estudantes do ensino médio.

O governador João Doria lamentou o caso nas redes sociais e foi de helicóptero até a escola para falar com a imprensa acompanhado do secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, do secretário de Segurança, general João Camilo Pires de Campos, e do comandante da PM, o coronel Salles.

Essa reportagem será atualizada conforme mais informações forem aparecendo.

