Tudo que sabemos sobre os filhos de El Chapo, ‘Los Chapitos’

Uma operação fracassada e sangrenta no México para capturar um dos filhos de El Chapo na quinta-feira passada chamou atenção internacional para os filhos adultos do barão das drogas, que assumiram papéis-chave no Cartel de Sinaloa desde que o pai foi preso.

Culiacán, um forte do cartel, explodiu em violência na quinta, quando autoridades mexicanas capturaram Ovidio Guzmán López, 28 anos – procurado no México e EUA – e depois o liberaram entre um tiroteio em larga escala com membros do cartel em plena luz do dia, que deixou carros em chamas e civis correndo para se proteger.

Videos by VICE

Policiais locais teriam cruzado com Ovidio numa casa em Culiacán e tentado capturá-lo sem apoio militar, e estavam mal preparados para a troca de tiros que se seguiu, disse um general de alta patente do México. Outro filho de Chapo, Iván Archivaldo Guzmán, também teria sido capturado e solto, mas sua situação continua sem confirmação entre o caos.

Ovidio e Iván são apenas dois dos filhos de Chapo, conhecidos coletivamente como “Los Chapitos” – ou “Los Menores” – que se tornaram alvos das autoridades americanas e mexicanas. O Departamento de Justiça acusou Ovidio e Joaquín Guzmán López de tráfico de drogas em fevereiro, e está tentando rastreá-los desde então.

El Chapo tem muitos filhos: o número oficial é 15, mas mais de 24 pessoas supostamente o teriam como pai biológico. A maioria não está nos negócios do cartel, mas pelo menos quatro deles teriam papéis importantes – e estão continuamente combatendo desafios ao seu poder desde a prisão do pai. Eles supostamente controlam o mercado de drogas local em Culiacán, Mazatlán, Guamúchil e outras cidades de Sinaloa, e usam grupos de capangas, um deles conhecido como “Los Demonios”, para impor seu controle.

Ainda assim, o principal nome do cartel continua sendo Ismael “El Mayo” Zambada García, que o comandava em parceira com El Chapo.

“Quando Chapo Guzmán foi extraditado para os EUA, Los Chapitos queriam gerenciar o Cartel de Sinaloa, mas foram impedidos por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, porque ele sabia que o cartel seria dizimado”, disse Mike Vigil, ex-chefe de operações internacionais do DEA, a VICE News.

“Os filhos de Gúzman nunca sujaram as mãos. Eles são muito bons em gastar o dinheiro do pai comprando carros de luxo, AK-47s folheadas a ouro, e com namoradas”, ele acrescentou. “Eles não têm realmente o respeito dos escalões do Cartel de Sinaloa.”

Aqui vai o que você precisa saber sobre Los Chapitos.

Ovidio Guzmán López

Apelidado de “El Ratón”, o filho do segundo casamento de Chapo estava no centro do caos em Culiacán, supostamente capturado pelas autoridades. Ele é procurado há anos.

Depois que o cartel abriu fogo contra as autoridades nas ruas, o governo mexicano decidiu que a ameaça de violência para os civis era alta demais. Então o deixou ir.

O Departamento de Tesouro Americano designou ele e seu irmão Iván como os principais tenentes do Cartel de Sinaloa. Ele é procurado pelas autoridades americanas por acusações de tráfico de drogas emitidas em fevereiro.

Iván Archivaldo Guzmán

Filho mais velho de El Chapo aos 39 anos, Iván é um dos principais Chapitos que supostamente vêm tentando tirar o poder de líderes mais velhos do cartel, alguns deles considerados rivais dos Chapitos agora.

Os relatos são conflitantes sobre se ele foi capturado na quinta na mesma operação que prendeu Ovidio.

Iván e outro irmão, Alfredo, foram brevemente feitos reféns pelo Cartel Nova Geração Jalisco enquanto o pai ainda comandava as operações da cadeia em 2016.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Geralmente chamado de Alfredo ou “Alfredillo”, ele está na lista de mais procurados do DEA, o único filho de El Chapo que tem essa distinção.

Ele supostamente comanda partes do cartel com o irmão Iván. E não faz isso humildemente.

Alfredo ficou conhecido por seu estilo de vida luxuoso, que ele ostenta abertamente nas redes sociais apesar de estar na lista de mais procurados do DEA. Ele supostamente curtia a vida muito mais do que levava seu trabalho no tráfico a sério, enquanto era preparado para assumir a liderança do cartel, quando foi sequestrado pelo Cartel Nova Geração Jalisco em 2016 com Iván.

Joaquín Guzmán López

Pouco é sabido sobre Joaquín. Ele é relativamente mais discreto comparado com os irmãos, mas parece estar diretamente envolvido com as operações do cartel.

O Departamento de Justiça americano também o acusou, junto com Iván, de tráfico de drogas em fevereiro.

Keegan Hamiltou contribuiu com esta reportagem.

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .