Tudo que você perdeu na 90ª premiação do Oscar

A 90ª Premiação da Academia foi longa, comportada e quase nada aconteceu de memorável. Não teve uma puta confusão de envelopes, ninguém tropeçou indo pro palco e a coisa mais perto de um momento selfie foi um negócio envolvendo uma arma de cachorro-quente.

Mesmo assim, tivemos momentos emocionantes aqui e ali durante as quase quatro horas de show, entre piadas de jet ski e comerciais do Walmart. Então, no caso de você ter perdido a cerimônia ou dormido na metade, aqui vai um resumo de tudo que você perdeu. Assim você pelo menos vai poder dar seus pitacos nas discussões sobre o evento na firma nesta semana.

Videos by VICE

Helen Mirren virou uma dose de tequila no tapete vermelho

Muita gente estava bebendo no Oscar deste ano – Jennifer Lawrence pulou algumas fileiras de assentos com uma taça de vinho branco na mão só pra ter uma chance de falar com a Meryl Streep, e o ícone de 86 anos de Amor, Sublime Amor Rita Moreno tomou uns golinhos de champanhe antes de entrar no palco. Mas ninguém conseguiu superar Helen Mirren virando um shot de tequila no tapete vermelho pra começar os trabalhos da noite.

This is my favorite shot of the nights Helen Mirren is my soul sister taking a shot of tequila on the red carpet pic.twitter.com/fICKXdQIt5 — Candis Cayne 🦋 (@candiscayne) March 5, 2018

Timothée Chalamet foi todo nerd fofo agradecendo seu professor de teatro do colégio

O astro de Me Chame Pelo Seu Nome acabou não levando o Oscar de Melhor Ator, mas ainda conseguiu deixar todo mundo em casa orgulhoso. De braço dado com a mãe, Chalamet fez um agradecimento surpresa a seu professor de teatro da escola, Harry Shifman, e alguns estudantes do Colégio Laguardia de Nova York – a alma mater dele.

Best Actor nominee Timothée Chalamet brought his mom to the #Oscars. "This is unbelievable," she says. "I'm so proud of him!" https://t.co/exBwXiE7dz pic.twitter.com/QSMo0RQEti — ABC News (@ABC) March 5, 2018

“Literalmente eu não seria um ator sem esse homem, sem aquela escola, sem financiamento público para as artes”, disse o ator de 22 anos. “Eu não estaria no Oscar, eu não teria sido indicado sem ele.”

Obrigado, Seu Shifman, por guiar o jovem Chalamet para a atuação e o desviar daquela fase de rap que ele teve no colegial.

O discurso de abertura de Jimmy Kimmel

Kimmel zoou Trump e fez algumas piadas sobre os escândalos de assédio sexual em Hollywood em seu monólogo de abertura. Foi bom até. Aqui vão alguns destaques:

Here are the best moments from Kimmel's opening monologue. #Oscars pic.twitter.com/Z77yoMHquF — VICE (@VICE) March 5, 2018

A tragicamente curta apresentação de Sufjan Stevens

A apresentação de Stevens de sua música original indicada ao Oscar “Mystery of Love”, de Me Chame Pelo Seu Nome, foi um dos melhores seguimentos musicais dessa cerimônia – e teria sido ainda melhor se Stevens tivesse tocado a versão completa da canção.

Ashley Judd, Salma Hayek e Annabella Sciorra apresentaram uma montagem do movimento Time’s Up

“Neste ano, muitas pessoas falaram sobre sua verdade e a jornada à nossa frente é longa, mas lentamente, um novo caminho emerge”, disse Sciorra no palco, enquanto as três mulheres que acusaram Weinstein apresentavam um vídeo de tributo à inclusão e igualdade com pessoas famosas da indústria.

James Ivory e Tiffany Haddish foram os mais bem-vestidos

James Ivory levou oficialmente o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado para Me Chame Pelo Seu Nome, mas extraoficialmente também ganhou o prêmio de Mais Bem Vestido graças a sua camisa branca decorada com um desenho pintado à mão do astro de MCPSN Timothée Chalamet. O roteirista de 89 anos, que se tornou a pessoa mais velha a ganhar um Oscar, também fez um discurso que deixou todo mundo emocionado.

https://www.youtube.com/watch?v=jDoIOo8GMvY

Mas Tiffany Haddish foi uma concorrente forte para Ivory na categoria Bem Vestido graças a um vestido branco familiar que ela já tinha usado em outros tapetes vermelhos e no palco do Saturday Night Live. Ela pode ter repetido a roupa, mas em time que está ganhando…

outfit repeater Tiffany Haddish will forever be Best Dressed https://t.co/go8vUITfyl #Oscars pic.twitter.com/UFsE00tzu6 — VICE Life (@ViceLife) March 5, 2018

Jimmy Kimmel surpreendeu alguns inocentes de novo

E de algum jeito, Armie Hammer acabou com um canhão de cachorro-quente.

https://twitter.com/BenSotoKarass/status/970497491203493888

Corra! ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original

Ele pode ter perdido Melhor Filme e Melhor Diretor para um filme de peixe sensual, mas o sensacional thriller social de Jordan Peele levou o Oscar de Melhor Roteiro Original, tornando-o o primeiro roteirista negro a ganhar nos 90 anos de história da cerimônia.

“Parei de escrever esse filme umas 20 vezes porque achei que era impossível”, Peele disse no palco. “Achei que não ia funcionar. Achei que ninguém faria esse filme. Mas continuei voltando porque sabia que se alguém me deixasse fazer esse filme, as pessoas assistiriam. Então quero dedicar esse prêmio para todas as pessoas que levantaram minha voz e me deixaram fazer esse filme.”

Mas ninguém ficou mais empolgado com a vitória que o coastro do programa Key & Peele, Keegan-Michael Key.

Emma Stone fez a Natalie Portman

Emma Stone repeats Natalie Portman's killer jab at male directors during the Oscars https://t.co/pqdSaYaQf3 pic.twitter.com/12FC7lsX7t — The Independent (@Independent) March 5, 2018

A vencedora do prêmio de Melhor Atriz de 2017 apresentou os indicados a Melhor Direção como “esses quatro homens e Greta Gerwing”, apontando a falta de representação feminina na categoria, assim como Natalie Portman fez no Globo de Ouro. A diretora de Lady Bird foi só a quinta mulher a ser indicada na categoria até hoje, mas perdeu para Guillermo del Toro por A Forma da Água.

Frances McDormand provou mais uma vez que não merecemos ela

O discurso de McDormand quando ela levou o prêmio de Melhor Atriz por Três Anúncios Para um Crime foi tão inteligente e emocionante quanto era de se esperar e terminou com ela largando o prêmio no chão e voltando a atenção para as outras mulheres no salão.

“Se eu pudesse ter a honra de ter todas as indicadas em cada categoria aqui comigo esta noite”, ela começou, chamando Meryl Streep numa fileira próxima. “Meryl, se você vier todo mundo vem – as cineastas, produtoras, diretoras, roteiristas, diretoras de fotografia, compositoras, figurinistas. Venham!”

The moment Frances McDormand asks every woman nominee to stand during her Best Actress acceptance speech: "Look around, everybody…because we all have stories to tell and projects we need financed." #Oscars pic.twitter.com/SN3lqeGanR — VICE Life (@ViceLife) March 5, 2018

“OK, olhem em volta, olhem em volta, senhoras e senhores, porque todas nós temos histórias para contar e projetos que precisam ser financiados”, ela disse, enquanto as mulheres no salão se levantavam. “Não falem conosco sobre isso nas festas hoje. Nos chamem em seus escritórios daqui alguns dias, ou vocês podem vir até os nossos, o que for melhor pra vocês, e podemos contar tudo sobre esses projetos.”

E Faye Dunaway e Warren Beatty provaram que podem entregar o prêmio pro filme certo

Os ícones se redimiram da cagada do ano passado, premiando com sucesso Guillermo del Toro por A Forma da Água. O que não impediu o diretor de dar uma conferida no envelope só para ter certeza.

Guillermo del Toro does a quick double check of the envelope. #Oscars pic.twitter.com/j13hNsAcHw — Entertainment Weekly (@EW) March 5, 2018

Esse foi o Oscar 2018, galera. Claro, também teve uma piada sem graça envolvendo o Spielberg e maconha, mas é melhor a gente nunca mais falar disso. Leia nossa lista completa com todos os ganhadores da noite. Nos vemos ano que vem!

Siga a VICE no Twitter.