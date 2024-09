Tudo que você sempre quis saber sobre os stormtroopers

Entrevista originalmente publicada na VICE EUA.

Com Os Últimos Jedi já nos cinemas, a franquia Star Wars está sob os holofotes de novo. E junto com a piração dos fãs em torno do mais novo filme da série, o fantástico novo livro Star Wars Stormtroopers: Beyond the Armor fornece um mergulho na evolução de seus personagens mais icônicos: os stormtroopers. Das versões sem nome e rosto do Guerra n as Estrelas original de 1977 ao Finn de John Boyega em O Despertar da Força, há muito mais coisa sob o capacete do que até os mais fervorosos fãs podem esperar.

Eles são humanos, droids ou clones? Cada stormtrooper tem sua própria identidade, nome, corte de cabelo, tatuagens e personalidade? Como eles surgiram? Para saber, falei com os autores do livro, Ryder Windham e Adam Bray, para descobrir como um suprimento aparentemente ilimitado de soldados representa um símbolo universal de opressão, como o conceito original de Ralph McQuarrie evoluiu em personagens, quadrinhos e brinquedos, e como os stormtroopers se tornaram um símbolo de Star Wars.

VICE: Como vocês se envolveram no projeto?

Adam Bray: É mais ou menos uma sequência de um projeto anterior que meu coautor fez sobre Darth Vader. A editora precisava de um segundo autor, e o editor-executivo anterior da Lucasfilm, John Rinzler, me recomendou para o projeto. Começamos um pouco antes de O Despertar da Força chegar aos cinemas – me envolvi nisso por dois anos.

Rider Windham: Gostei muito de trabalhar no livro sobre Vader, então agarrei essa oportunidade de escrever sobre os stormtroopers.

A quanto material vocês tinham acesso?

Venho trabalhando em livros sobre Star Wars há uns 20 anos, e tenho uma biblioteca extensa de livros e revistas. Também entrevistei artistas e escritores que influenciaram o desenvolvimento dos stormtroopers em como eles aparecem nas telas e em quadrinhos. Minha editora tinha acesso aos arquivos da Lucasfilm, e achou a maioria das imagens que pedi.

Como os primeiros conceitos e arte dos stormtroopers se relacionavam com o que foi para as telas?

Bray: Os designs originais que Ralph McQuarrie fez eram bem retrôs. Houve alguma evolução – mesmo no filme Guerra nas Estrelas – mas o merchandise recente voltou aos designs mais antigos. Você vê coisas nos novos projetos de Star Wars que usam designs originais inéditos do primeiro filme. Em Star Wars Rebels, eles têm uma nova classe de motoristas do império que pilotam os transportes das tropas e walkers estilizados – eles vieram de designs nunca usados de McQuarrie. Em Rogue One, os Death Troopers não são uma cópia exata dos designs de McQuarrie, mas baseados nas ideias originais dele – uma combinação dos primeiros stormtroopers e ideias para Darth Vader que não foram usadas na época.

Ksenia Topps Troopers: cartões colecionáveis por Ksenia Zelentsova, © Topps, imagem cortesia do artista.

Você acha que o personagem recém-introduzido Finn vai levar o diálogo dos stormtroopers para uma direção diferente?

Sim – é a primeira vez num filme que vemos um stormtrooper tirar o capacete e ser humanizado. Era algo de que a Lucasfilm tinha consciência, especialmente nos projetos modernos de Star Wars – que eles nunca tiravam o capacete. Eles tentavam intencionalmente manter sua identidade em segredo, mas com Finn vimos a pessoa real por trás da máscara, e essa é parte de sua busca pessoal por redenção – tentando mudar sua vida e encontrar um novo caminho.

Como os stormtroopers se tornaram o rosto de Star Wars?

De muitas maneiras eles sempre foram. Eles são os soldados icônicos do Império. Eles e Darth Vader são os símbolos mais facilmente reconhecíveis de Star Wars. Cada novo filme ou série animada tenta introduzir um novo trooper à lista, e claro, temos alguns novos no filme novo: os Troopers Executores. Eles tentaram evoluir um pouco e se expandir em cada projeto. Acho que eles continuam um dos designs mais fundamentais de Star Wars – mesmo no novo filme do Han Solo, espero ver novos troopers.

Da coleção de Gus Lopez.

Os stormtroopers sempre me lembraram os nazistas: soldados perfeitamente mecânicos. Você acha que essa era a intenção de Lucas?

A intenção original de George Lucas para o Império é que eles eram os vilões. Eles não são tolerantes, eles são opressores. Todos os imperiais são homens brancos ingleses. Acho que, artisticamente, era uma tentativa de mostrar que eles eram muito imperialistas e intolerantes.

O que mais surpreendeu vocês trabalhando nesse livro?

Windham: A resposta à publicação do livro tem sido fenomenal. Eu tinha confiança de que os fãs de Star Wars iam gostar do livro, mas muitos membros da 501st Legion [um grupo internacional de cosplayers de stormtroopers] me disseram que desejavam um livro assim há anos.

Bray: Aprendi muito sobre brinquedos, e como eles foram importantes não só para Star Wars, mas para o desenvolvimento do stormtrooper. Uma das primeiras séries animadas desde a sequência foi The Clone Wars da Cartoon Network. Foi a Hasbro, na verdade, que começou a série. Eles abordaram a Lucasfilm e disseram “Ei, queremos continuar com Star Wars entre esses filmes para vender brinquedos. Temos essa ideia para uma série animada que acompanha os troopers clones durante a guerra, e temos um ótimo diretor com quem já trabalhamos. Aqui estão nossos designs de como os troopers clones pareceriam, e aqui estão os brinquedos que queremos fazer”.

Em Star Wars Rebels, o estilo de animação foi baseado nas action figures originais da Kenner dos anos 80. Na verdade, a Hasbro comprou a Kenner uns 15 anos atrás. Os troopers de Rebels são baseados nos bonecos de stormtrooper dos anos 80. Eles basearam todo o estilo nesse modelo na série animada. É muito interessante continuar descobrindo exemplos de como os brinquedos realmente afetam o Star Wars contemporâneo.

O que vocês querem que os leitores tirem do livro?

Windham: Espero que os leitores apreciem que os stormtroopers não se materializaram do nada. Artistas conceituais como Ralph McQuarrie criaram o visual dos stormtroopers para o Guerra nas Estrelas original. Brian Muir esculpiu a armadura original dos stormtroopers, e a falecida Liz Moore esculpiu o capacete, e os fãs de Star Wars devem dar a eles todo o crédito que eles merecem. Meu coautor escreveu a parte do livro sobre a 501st Legion, que é uma organização de caridade sem fins lucrativos de cosplayers de stormtroopers, e esperamos que os fãs apoiem a 501st também.

Bray: Espero que eles aprendam alguma coisa – e acho que vão, desde fãs casuais até membros mais hardcore da 501st. Espero que as pessoas aprendam a história e os bastidores. É a nostalgia que atrai as pessoas para Star Wars. Espero que as pessoas fiquem mais ansiosas pelos filmes, a produção dos filmes, os figurinos e tudo que entra para fazer esses filmes.

Esse é o livro definitivo dos stormtroopers?

Windham: Não, esse livro só é definitivo agora. Como eu entendo as coisas, a Disney-Lucasfilm vai produzir filmes Star War indefinidamente, então provavelmente nunca vai haver uma história completa de Star Wars e dos stormtroopers. A história está em andamento, e os stormtroopers são para sempre.

