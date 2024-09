Uma Nação Chora: O ‘Ultimate DJ’ de Simon Cowell Foi Cancelado

Acordamos numa terça-feira nublada com cenas de tristeza inimaginável: a espera competição de talentos de EDM do Simon Cowell Ultimate DJ foi cancelada antes mesmo de começar. De novo. Sim, sim, estamos esperando as ligações de fãs devastados de um projeto que teria visto o melhor dos “DJs de dance music competindo um contra o outro por um contrato com a Sony Music Entertainment” a qualquer minuto agora, para que possamos nos unir no luto.

A ideia de Cowell de um X-Factor versão dance music foi a público em 2012, mas só no começo do ano o hype realmente cresceu. Nós sonhamos com o programa que agraciaria nossas telas de televisão sábado após sábado, nos perguntando do que era provável e possível. Agora tudo se foi. Outro dia, outro conjunto de sonhos e esperanças despedaçados.

Videos by VICE

A revista Variety diz que “mesmo que o Yahoo tenha dito nesta semana que o ‘Ultimate DJ’ ainda era uma hipótese e estava programado para começar no início de 2016, a companhia decidiu não continuar com o projeto.” Eles também constatam que ninguém no Syco – a companhia de produção de Cowell – quis comentar o cancelamento.

A notícia fecha um fim de semana ruim para Simon: no domingo, ele levou uma pancada acidental na cabeça de um competidor do X-Factor enquanto o programa perdeu quatro milhões de espectadores para ‘Strictly Come Dancing’. Ui.

Siga o THUMP nas redes Facebook //Soundcloud // Twitter.