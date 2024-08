Um canal de meteorologia está usando o Unreal Engine para mostrar os perigos do Furacão Florence

O Furacão Florence está chegando na minha área. Moro no meio da Carolina do Sul e, enquanto digito isto, o céu está escurecendo e o vento está ganhando velocidade.



Há uma eletricidade no ar – aquela queda estranha na pressão barométrica é um sinal claro de que uma tempestade está chegando. Moro numa área propensa a inundações, mas nada que se compare com o que pode acontecer na costa, onde a tempestade pode fazer a água subir até 2,7 metros nas ruas.

Videos by VICE

Mais de dois metros e meio. É difícil visualizar algo assim, mas agora sei como parece – e como é perigoso – graças aos videogames e ao Weather Channel.

No dia 13 de setembro, o Weather Channel transmitiu um seguimento demonstrando o poder do Furacão Florence e do Unreal Engine – um software usado para criar videogames como Fortnite, Octopath Traveler e Dragon Ball Fighter Z. No seguimento, um meteorologista descrevia o poder da tempestade que se aproxima: a câmera se afastava e o que parecia uma inundação real enchia a tela, passando por cima da cabeça do âncora e jogando carros pra cima como se fossem de brinquedo.

O efeito é incrível, e parecia quase real. O que me assustou pra caralho.

Me preparando para o desastre iminente, estou constantemente atualizando a internet (enquanto ainda tenho) para acompanhar as notícias e manter contato. Assisti o vídeo de uma bandeira norte-americana se despedaçando ao vento na costa, ouvi o governador da Carolina do Sul Henry McMaster falar sobre evacuações, e estou rastreando a tempestade em tempo real. Mas nada foi tão instrutivo quanto a recriação surreal do Weather Channel das inundações usando o Unreal Engine.

A apresentação foi criada como uma parceria entre o Weather Channel e o The Future Group, uma empresa norueguesa que fechou um acordo ano passado com os criadores do Unreal Engine – a Epic Games – para usar a tecnologia na televisão. O projeto visa trazer realidades mistas e realidade aumentada para transmissões ao vivo. A parceria teve início em abril de 2018, mas começou a chamar atenção em junho, quando o Weather Channel usou o software para mostrar um tornado destruindo o estúdio deles.

Eat your heart out, CNN! pic.twitter.com/IN8MoN1NCf — Dorsey Shaw (@dorseyshaw) September 13, 2018

“Queríamos ir além das coisas incríveis que já fazemos… e pensar em maneiras como podemos realmente imergir nosso público e o envolver de um jeito mais profundo e significativo. De um jeito mais pessoal”, disse Michael Potts, vice-presidente de design do Weather Channel ao Poynter em junho. “Podemos tirar uma foto sua na frente da sua casa… e visualizar o que uma inundação de tempestade pode significar pra você, tornando isso algo pessoal.”

Tudo que eu precisava enquanto compro caixas de água pra estocar, guardo minhas latas de lixo na garagem e carrego meu gerador: imagens realistas da destruição que está chegando transmitidas em alta definição.

Leia mais matérias de ciência e tecnologia no canal MOTHERBOARD .

Siga o Motherboard Brasil no Facebook e no Twitter .

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .