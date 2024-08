Um cara resolveu ‘sextar’ tacando fogo em carros

Um homem que incendiou mais de uma dezena de carros em Edmonton, Canadá, foi parado por um homem de camisa havaiana e um cara armado com uma tábua.

Por volta das 20h30 da sexta retrasada, um cara vestido de preto e armado com FOGO – sabe, uns coquetéis molotov, um galão de gasolina e um isqueiro – apareceu na Whyte Avenue, a principal rua de entretenimento de Edmonton. O cara andou pela avenida e começou a derramar gasolina nos carros e tacar fogo.

A polícia confirmou que “um homem a pé na área estava jogando combustível em veículos e os incendiando”, e que enquanto ninguém ficou ferido no ataque, 13 veículos foram queimados. Graças à onipresença dos celulares e câmeras de vigilância, temos uma série de vídeos que mostram a progressão do ataque. Um bagulho muito interessante de assistir, pra dizer o mínimo.

A cronologia dos vídeos ainda não está definida, mas o começo do ataque parece ter sido num beco, onde o homem faz e testa alguns coquetéis molotov. O próximo mostra o ataque propriamente dito, com um homem de casaco e boné preto colocando fogo nos pneus de um carro na frente do pátio de um restaurante. Ele rapidamente põe fogo em mais dois pneus. Um espectador resume a situação muito bem com um simples “Jesus fucking Christ”.

Outro vídeo mostra um carro já queimando no fundo, o homem atravessando a rua, dando um rodopio chegando do outro lado, e colocando fogo em mais um carro. O seguinte mostra o homem andando pela calçada jogando gasolina nos carros, enquanto outro homem com um extintor de incêndio corre atrás dele, provavelmente tentando apagar o fogo pelo caminho.

Um vídeo feito pelo usuário do Reddit Spincrisis e postado com o nome “Quem topa um pequeno incêndio criminoso nessa sexta na Whyte?”, mostra o que aconteceu perto do final do ataque. No vídeo, o cara de casaco preto faz sinais ameaçadores na direção de um café, depois dá meia volta e coloca fogo no capô de uma SUV vermelha no meio da rua dez segundos depois. O motorista estava dentro do veículo, mas rapidamente acelera até a esquina enquanto o fogo em seu carro apaga. Aí o cara anda pela Whyte Avenue e ergue os braços como se fosse o Judd Nelson no final de Clube dos Cinco, depois joga o galão, provavelmente vazio, pro alto.

Aí a cena vira um negócio saído de Magnum, com um cara de camisa havaiana e bigodão entrando correndo no enquadramento e perseguindo o incendiário para dentro de um café. Pra ficar ainda mais surreal, um homem segurando uma tábua entra na cena logo depois. Os dois homens – batizados de “Cara da Camisa Havaiana” e “Cara da Tábua” pelo pessoal criativo da internet – derrubam o incendiário no chão e dão voz de prisão por cidadão.

Depois da prisão pelos cidadãos, a polícia levou o suspeito sob custódia e anunciou que o homem chamado, sem brincadeira, Malice Sutton, receberia várias acusações. Depois que o vídeo dos nossos dois heróis viralizou, a mídia local encontrou os caras e eles foram super-humildes sobre suas ações. Falando com o Edmonton Journal, Jeff Halby, (Cara da Tábua) disse que não se sentia um herói e que muitas pessoas “tiveram o mesmo instinto”.

“Pensei ‘bom, não posso ir até lá sem nada na mão’”, ele disse. “Achei uma tábua de 1,20 metro e pensei ‘melhor que nada’. Atravessei a rua correndo para cortar o caminho dele, porque não queria que ele continuassem andando pela Whyte.”

“Eu estava pensando ‘esse cara vai explodir um carro’”, ele acrescentou depois.

Deus que abençoe você e sua corajosa tábua, moço. E a internet também está elogiando o Cara da Camisa Havaiana.

Hawaiian shirt man, we see you, and we thank you. (As well as any and all bystanders who helped hold fire guy down, or put out fires) #yeg #yegnews #whyteave #edmonton pic.twitter.com/zAj0UU80a0 — CassHaus (@cassiehausauer) April 13, 2019

Olha, sou de uma cidade pertinho de Edmonton. Passei muito tempo lá na adolescência e a chamei de lar por boa parte da minha vida adulta – então posso dizer que Edmonton é minha cidade natal, porque é mais fácil que explicar que Fort Saskatchewan realmente fica em Alberta. Quando você é de Edmonton, a metrópole mais ao norte da América do Norte, o frio e o isolamento acabam se infiltrando nos seus ossos; acredite, eu sei. Essa angústia, como naquelas conversinhas Star Wars, pode te levar para dois caminhos, o da luz ou da escuridão.

