Um Email do Steve Albini Esculachando a Dance Music Virou um Outdoor em Londres

Num nicho minúsculo da música eletrônica mundial, ter o seu som promovido por um email do Steve Albini — um produtor conhecido pelos seus vinis nos anos 90, por ser um purista do rock underground e por odiar quase tudo e todos — metendo o pau em você e no seu som é, por incrível que pareça, uma ótima maneira de lançar seu próximo single. O artista britânico Oscar Powell, à frente do selo Diagonal Records, é um dos pioneiros da corajosa cena que mistura rock, noise e club music. O produtor foi o sortudo do email, conforme foi publicado no The Quietus.

Tudo começou quando Powell estava procurando o sample de um dos vocais de uma música da Big Black, a banda de Albini, para produzir “Insomniac”, seu próximo single assinado pela label XL Recordings. No email que enviou a Albini, ele explicou o quanto o som da banda significa pra ele, e tentou passar uma ideia do tipo de música que ele faz, incluindo links para faixas já lançadas. A maneira não tão simpática que o Albini respondeu, você pode conferir a seguir:

Hey Oscar.

Parece que o esquema tá dahora pra você. Não tenha dúvida que eu sou o público errado pra este estilo musical. Eu sempre detestei a dance music mecanizada, é uma simplicidade estúpida, os clubes que esta música é tocada, as pessoas que vão pra balada só pra ouví-la, as drogas que eles usam, as merdas que eles falam, as roupas que eles usam, as batalhas que eles travam uns com os outros….



Basicamente, odeio tudo, 100%, cada partezinha.

A música eletrônica que eu gostava era radical e diferente, umas paradas tipo White Noise, Xenakis, Suicide, Kraftwerk, e os primeiros do Cabaret Voltaire, SPK e DAF. Quando a cena e essas pessoas foram cooptadas pela dance/club music, eu me senti como se a gente tivesse perdido uma guerra. Eu detesto a cultura clube com a mesma intensidade que eu detesto qualquer coisa no mundo.

Então eu sou contra o que você está envolvido, e me considero um inimigo das suas raízes, mas não tenho nenhum problema em relação ao que você está fazendo. Eu ainda não me dei ao trabalho de ouvir as duas faixas, principalmente porque estou num hotel com uma internet de merda agora, mas porque provavelmente não vai ser do meu gosto e isso não vai ajudar nenhum de nós dois.

Em outras palavras, eu te dou a permissão para fazer o que você quiser com qualquer uma das minhas faixas. Eu não me importo. Se divirta.

Steve

Colocado em uma situação tão delicada, Powell perguntou se não teria problema caso ele usasse o email no clipe do single, e o Albini retribuiu com um curto e grosso, “Continuo não me importando.” Nesta quarta (30), a XL colocou um outdoor com o conteúdo do email transcrito na região leste de Londres — com um anúncio do Powell falando sobre o lançamento de “Insomniac”, o segundo single do artista pelo selo, depois de “Sylvester Stallone”, lançado no começo deste ano.

Crédito da imagem: Jen Long.