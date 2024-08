Um guia para as VSCO girls – as Garotas Tumblr de 2019

Lembra uns anos atrás, quando do nada o pior insulto que alguém podia te fazer, a pior coisa que você podia ouvir, é que você era “basic”? Nos Estados Unidos, pelo menos, ser chamada de basic é o equivalente no Brasil de ser chamada de sem graça ou breguinha. Pois bem, assim que “basic” entrou no léxico cultural da internet, se tornou um termo geral para qualquer aspecto da personalidade de uma mulher que decidimos coletivamente que não gostávamos. Um conduíte para misoginia casual, logo ser basic significava qualquer coisa de dirigir um Fiat 500 a gostar de De Férias com o Ex, usar legging e beber café na Starbucks. Só de estar viva como mulher já te deixava sob risco de ser satirizada num starter pack no Twitter.



Mas assim que basic se tornou onipresente, veio a resposta. As pessoas usavam o termo com tanta frequência que ele logo caiu (mais ou menos) em popularidade. Mas o basic nunca desapareceu. Ele só ascendeu de novo com um novo nome, com um novo conjunto de estereótipos. Introduzindo: A VSCO Girl.



A menos que esteja passando horas sem fim num buraco no YouTube ou no TikTok (quem? nós?), você pode não estar familiarizada com o conceito da VSCO girl. Mas como todo fenômeno da internet, o Urban Dictionary está aqui para trazer respostas. Batizando elas de “as Garotas Tumblr de 2019”, um colaborador do site explica que a tendência VSCO Girl é: “Basicamente a garota mais basic que você pode encontrar. Interesses comuns incluem chuquinhas de cabelo, garrafas d’água de metal, chockers de concha e Birkenstocks”. “Você provavelmente vai encontrá-las usando uma chuquinha de cabelo, blusinha listrada, colar de conchas, Vans branco ou Birkenstocks e – não esqueça – uma garrafinha de água de metal para completar o look”, explica outra descrição. Mas a associação não se limita a essas marcas e afeições. Se você já comprou uma mochila Fjallraven, dirigiu um jipe, usou produtos de pele Mario Badescu ou uma camisetona puída, a internet diz que você pode ser uma VSCO Girl. Diagnóstico: terminal.

A estética leva o nome do aplicativo que a inspirou, que deixa as suas fotos meio caídas com um aspecto mais instagramável. VSCO é a resposta de 2019 ao FaceTune, ou Photoshop, ou qualquer outro jeito de garantir que as suas fotos no Instagram estejam perfeitas. O aplicativo se tornou um adjetivo, definindo como essas garotas consomem as redes sociais e como postam nelas. Por mais nicho que pareça, VSCO Girls recentemente explodiram no TikTok, uma ramificação das E-Girls e Soft Girls competindo com soft grunge para serem coroadas as rainhas da hierarquia estética da plataforma de compartilhamento de vídeos. Vários vídeos apareceram recentemente – basicamente de “como ser”, eles mostram a transformação de garotas normais em VSCO girls, que, considerando as peças que estão em todo guarda-roupa, não demora muito.

“O TikTok certamente influenciou meu estilo”, disse uma criadora de vídeos, Priscilla, para a i-D. “Especialmente em se tratando dessa coisa nova de VSCO girl.” Outras transformações acontecem no YouTube, com vloggers “vivendo como uma VSCO girl por um dia”. “Percebi que VSCO é um aplicativo”, um vídeo começa. “Mas elas são chamadas de VSCO girls porque todas as garotas que usam o aplicativo são estereotipadas para parecer assim.”

Apesar do estereótipo, e as conotações “basic”, vídeos e piadas de VSCO Girl no TikTok e YouTube parecem menos acusatórias e misóginas e mais simpáticas. Obviamente elas são satíricas (como literalmente tudo no TikTok) mas, talvez porque são criadas pelas próprias garotas e não pelos caras do Urban Dictionary ou do subreddit r/starterpacks, os vídeos ajudaram a VSCO girl a tomar um significado novo e mais empoderador. Como Priscilla disse, o estereótipo pode ter começado como uma piada maldosa, mas agora ganhou uma vida e estilo próprios. Para cada post no r/teenagers tirando sarro das VSCO girls, tem mais cinco sobre se tornar uma. Estamos seriamente considerando passar pela transformação. Pode passar o colar de conchinhas, pls.

Matéria originalmente publicada na i-D.

