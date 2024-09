Um Novo Clube e um Novo Selo Estão Chegando em Detroit

O assunto no meio musical de Detroit agora é um novo clube, com previsão de inauguração para abril ou início de maio – a tempo de receber as hordas de fãs de techno que chegam à cidade para o Movement. Co-dirigido pelo veterano promoter e proprietário de clubes Amir Daiza, e com curadoria do DJ e produtor local YOS, o clube irá ocupar o espaço que atualmente abriga a famosa boate rock Magic Stick no Majestic Complex, no centro de Detroit.

Nesse meio tempo, Daiza e YOS uniram forças para lançar o Obsession Detroit, um selo adjacente ao seu novo clube. A label também será uma plataforma para Daiza e YOS lançarem suas próprias músicas, com Daiza voltando a tocar sob o pseudônimo A Guy Called Amir.

YOS, o cofundador da Obsession Detroit.

“O objetivo é fomentar os novos talentos de Detroit e revelá-los, mostrar a eles como ser mais profissionais e como podem se posicionar neste negócio”, diz Daiza sobre os princípios orientadores do seu novo selo. O seu primeiro lançamento, “Your Love”, uma faixa de deep house que reflete sobre a aceitação do amor universal, pode ser ouvida no player abaixo.

As chances parecem boas de que Daiza e YOS serão capazes de ter sucesso com os seus ambiciosos projetos. Afinal de contas, os dois são veteranos da cena de dance music de Detroit. YOS é DJ desde 1999 e produtor desde 2006, além de ter construído uma reputação na comunidade dance de Detroit com lançamentos através de diversos selos, como Nervous Records, Ultra Records e Peak Hour, além do seu próprio selo, Slur Records.

Daiza, por outro lado, já foi proprietário de muitos dos clubes mais icônicos da cidade desde 1980, incluindo o Elektricity, discutivelmente o melhor clube da área metropolitana de Detroit abrigando apresentações de grandes nomes do EDM, como Dada Life, Krewella e Paul Oakenfold.

Mas este novo clube é acompanhado pelo retorno de Daiza à música, fator que o impulsionou a sua paixão pela vida noturna industry-techno, house e disco. Crucialmente, o novo clube será localizado na Woodward Avenue, no coração da cidade, e não no subúrbio. Nesse sentido, será mais parecido em espírito com o Saint Andrews Hall, outro clube de que Daiza foi proprietário. O Saint Andrews foi essencial para impulsionar a cultura da música eletrônica entre os anos 90 e 2000, e sediou algumas das maiores festas de dance music de Detroit, incluindo a Three Floors of Fun, em que o DJ tocava um som diferente em cada andar. O último desses andares se chamava The Shelter, um nome que é sinônimo da história da música eletrônica de Detroit – foi lá que o Ghostly International encontrou o seu lugar e Richie Hawtin alavancou sua carreira. Se você assistiu a 8 Mile, aquela decisiva cena de batalha de rap foi baseada na loucura que acontecia no The Shelter.

Este é o ambiente que Daiza e YOS procuram trazer de volta com o seu novo clube e selo: um lar despretensioso para os artistas de techno e house em ascensão de Detroit mostrarem seu talento, e uma plataforma para levar novos sons para a cidade e o resto do mundo. “Se vai ter um novo clube, [a nova música] é a direção que ele irá seguir. É assim que o selo vai ser”, diz YOS, que planeja moldar o som do clube com noites de novos talentos do techno e do house.

Os esforços de YOS e Daiza para revitalizar a cena não acabam aí. Parte dos lucros de “Your Love”, assim como todos os lucros de merchandising do selo irão para o Bridges for Music, um projeto de caridade que promove a produção de música eletrônica em países em desenvolvimento. Eles escolheram o projeto baseados na sua missão primordial: unir as pessoas através da música.

