Uma bomba foi encontrada na caixa de correio de George Soros

Autoridades federais estão investigando um explosivo encontrado na caixa de correio da casa suburbana do bilionário George Soros, que mora no norte da cidade de Nova York.

Um funcionário da casa de Soros pegou a embalagem e a trouxe para dentro por volta das 15h45, horário local, na segunda-feira. Abrindo o pacote e percebendo que continha um explosivo, funcionários levaram o dispositivo para uma mata e notificaram as autoridades locais, disse o Departamento de Polícia de Bedford numa declaração.

O esquadrão antibombas da polícia detonou o dispositivo. Soros, um sobrevivente do Holocausto de 88 anos nascido na Hungria, não estava em casa no momento do incidente, segundo a polícia.

A Força Tarefa de Terrorismo do FBI está investigando e tentando identificar o motivo do ataque.

Soros, um investidor de sucesso conhecido por fazer contribuições generosas para causas liberais — como o movimento estudantil contra violência com armas de fogo depois do massacre de Parkland — há tempos é um dos bichos-papões favoritos dos conservadores. Comentaristas da direita já o acusaram de financiar movimentos de protesto da esquerda como o Black Lives Matter e a antifa. (Soros contribuiu com alguns grupos de direitos civis que se envolveram no ativismo do Black Lives Matter.)

O nome de Soros também é usado como meme antissemita e para promover tropos contra judeus sobre controlar a mídia e os bancos.

No começo do mês, Donald Trump tuitou que as mulheres que confrontaram o senador republicano do Arizona Jeff Flake, num elevador do Senado durante as audiências de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, eram manifestantes profissionais “pagas por [George] Soros e outros”. O advogado de Trump, Rudy Giuliani, também compartilhou um tuíte chamando Soros de “o anticristo”.

