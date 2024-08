Uma coleção de mensagens de caras que foram rejeitados

Ninguém curte ser rejeitado. Seja para um emprego, para morar numa república legal, ou por alguém que não quis ir tomar café da manhã no dia seguinte – todo mundo já passou por isso. Rejeição é uma bosta, mas aceitá-la com dignidade é parte de ser adulto.



Agora tenho uma ferida pra meter o dedo. Às vezes, alguns machos adultos que ouviram alguma versão de “não quero namorar/transar/ver você de novo”, viram umas crianças malcriadas e escrotas. E entendo que, geralmente, os homens sentem que é papel deles dar um passo para rolar um primeiro encontro, ou a sequência dele, mas se mostrar vulnerável não é desculpa para comportamentos zoados quando as coisas não dão certo.

Já experimentai muito isso, e talvez você também. Então perguntei a amigas se elas tinham experiências similares que estavam dispostas a compartilhar, simplesmente para ilustrar que esse não é um problema isolado. Muita gente já sofreu abusos em particular, de um jeito que não aconteceria em público. E gosto de pensar que publicar mensagens assim pode ajudar a deixar claro que isso não é OK.



Aqui vai uma seleção de prints de mulheres que disseram não, e homens que decidiram ser abusivos. O primeiro é meu, o resto são contribuições de amigas. E, claro, a maioria dos nomes foram mudados.

Um vendedor de 30 anos. Nos conhecemos pelo Instagram

Ele me mandou mensagem meia-noite pelo Instagram alguns meses atrás e fizemos sexo. Aí cerca de uma semana atrás, ele me mandou uma mensagem dizendo “Quero namorar com você”, sem nenhum contexto. Respondi dizendo que ele estava pegando um pouco pesado e que eu não estava interessada. Ele respondeu assim:

O que é demais? Você não me mostrou nada. Você mesmo admitiu que vem sendo uma “vaca”, palavras suas, não minhas. Tenho sido legal. Nenhuma intensidade ou pressão porque eu esperava que a gente se comunicasse mais do que uma vez a cada 15 dias e isso seria evitável. Agindo como uma mimada com um bufê de opções. Não mereço isso.

Que tal se a gente saísse pra tomar um café e conversar? Sair dessa armadilha de vai e vem em que sempre caímos. Te acho incrível, Laura, só quero que você preste mais atenção em mim e me conheça fora da tela do celular.

Me dá outra chance?

Perdi o controle. Desculpe, não vou te contatar de novo.

Um carcereiro de 20 e poucos anos

“Saímos algumas vezes quando ele disse que queria que a gente casasse para ele ter um visto. Eu disse que não queria namorar alguém com uma agenda.” – Bree

Eu queria fazer qualquer coisa que significasse que eu posso ficar neste país e talvez ter um futuro com alguém que conheci aqui.

Não sei como alguém faz isso em um ano.

Nunca tratei ninguém como tratei você.

Nunca gostei de trocar mensagens como gosto de trocar com você.

Nunca surpreendi uma garota no trabalho.

Tive um jantar com uma garota na minha vida e acabei com tudo porque ela beijou meu amigo.

E aqui me pego fazendo todas essas coisas com você como se tivesse sido sempre assim.

Sou só um idiota que não é bom o suficiente pra você e não sabe como fazer ou dizer a coisa certa.

Espero que você encontre alguém que seja tudo que não sou, com todo mundo que tem por aí.

Cansei de te mandar mensagem.

Um cirurgião de 36 anos

“Dei match com um cara rico no bumble, fomos para um jantar chique que não me impressionou tanto quanto ele queria, só porque a conversa não fluía. Ele me mandou mensagem depois de me deixar em casa (onde eu já tinha deixado passar um beijo de boa noite) e ele disse que tinha se divertido. Eu disse que me diverti também e o agradeci pelo jantar, mas também recusei educadamente um segundo date.” – Erin

Que porra. Fiz tudo certo? Paguei o jantar e te deixei em casa, o que mais você quer? Vocês mulheres se acham tão superiores com esse papo feminista, mas aí um cara faz tudo como deveria fazer e ainda assim não ganha nada em troca.

Um designer gráfico de 33 anos

“Eu estava falando com esse cara no Tinder e, que erro, dei meu número pra ele. Tive que cancelar um encontro que tínhamos planejado por causa do trabalho, mas continuamos trocando mensagens. Nossos horários não estavam batendo, e não sou muito boa em sustentar interesse online, então disse pra ele que talvez fosse bom esperar até a gente ter mais tempo, aí organizar um encontro em algumas semanas. Ele não curtiu a ideia.” – Jane

Sabe de uma coisa? Ninguém nunca vai ser bom o suficiente pra você. Desperdicei tanto tempo e energia com você, quando sabia que você ia me rejeitar… Qual o ponto?

Espero que você esteja feliz! Afastar pessoas que se importariam com você. Típico. Você só tem medo de ser vulnerável.

Nós (homens) não somos o problema. Melhore.

Um DJ de 29 anos

“Transei com esse cara uma noite, e vamos só dizer que a comunicação não estava dando certo. Ele estava pegando muito pesado – pesado demais, e tive que dizer pra ele ir devagar, mas aí a vibe já era. Não fiquei me sentindo mal nem nada assim, mas definitivamente não queria encontrar ele de novo. Ele me mandou mensagem algumas vezes na semana seguinte.” – Mel

É como se você achasse que estou apaixonado por você ou algo assim. Eu só queria um sexo bom, Deus que me perdoe. Não aguenta ser enforcada um pouco, huh? Seja honesta com você mesma. Não me ignore simplesmente.

Um barman de 24 anos

“Depois de anos como amigos, ele me disse que gostava de mim. Eu disse que tinha que processar isso antes de dar uma resposta e depois de algumas semanas, eu sabia que não sentia o mesmo. Por mim, a amizade não tinha acabado, eu só não queria namorar com ele. Foi difícil, já que ele me apoiou em muitos relacionamentos, decepções, babacas, traidores… a coisa toda. Acho que foi por isso que a reação dele à minha ‘rejeição’ doeu tanto.” – Brooke

Sei que eu disse todas essas coisas legais pra você. Mas não importa se era verdade porque nada saiu disso, já que não cheguei a lugar nenhum com você. Tentei de tudo. Não entendo as mulheres. Desisto.

Sua vaca ingrata. Não me admira que você continua sozinha.

Divirta-se se masturbando para sempre.

Um músico de 26 anos

“Nos conhecemos num show dele. Saímos por algumas semanas e eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então só queria algo casual. Eu disse isso pra ele, mas na noite antes dessa mensagem, fizemos sexo e ele disse que me amava. Não reagi naquele momento, mas no dia seguinte eu disse que queria ficar sozinha por um tempo antes de me comprometer com ele ou qualquer um.” – Rebecca

Você precisa ficar sozinha? Não acredito. Bom, sabe de uma coisa? Você pode ficar sozinha… pro resto da sua vida.

