Uma entrevista rapidinha com a Ludmilla sobre seu lançamento “Verdinha”

A Ludmilla realmente está cada vez mais rica. Ela é poderosíssima, inclusive até levantando caixas de alface orgânico em uma plantação suspeita — que pode ou não pode ser uma referência ao cultivo da erva do capeta em seu novo single “Verdinha”, cujo clipe lançou hoje (29) para a nação funkeira sextar em paz.



O single foi composto pela própria Ludmilla e produzido pelo dominicano Topo La Maskara (cantor e produtor republicano que já lançou duas músicas com o MC Fioti) e Walshy Fire (Major Lazer). Já o roteiro e criação do clipe veio também de Ludmilla, no qual a cantora aparece com os dançarinos em uma plantação ostentando dólares, muito brilho e um verdinho suspeito sem agrotóxico.



“Com a música quero passar para as pessoas sobre a importância de liberdade de escolha, de expressão, e o empoderamento feminino que está cada vez mais presente na sociedade,” explicou a cantora em uma entrevista protocolar que deu para a gente por e-mail.

Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação.

O som é um funk 150 BPM pop com influência de funk antigo e proibidão muito do bem feito que casou perfeitamente com a voz de Ludmilla, mas vai ter que suar bastante a camisa para se destacar no Carnaval de 2020, especialmente após o hit “Malokeira” que a funkeira lançou com o MC Lan esse ano (que inclusive foi tocado no desfile da Rihanna).



Na reta final de 2019, naquele último gás que todo mundo precisa dar pra não morrer, Ludmilla teve tempo também de fazer um balanço pra gente do seu ano. “O ano de 2019 foi marcado de diversas maneiras para mim, tenho orgulho em destacar as paradas boas que aconteceram como diversas turnês internacionais com ingressos esgotados, meu primeiro DVD Hello Mundo, uma apresentação incrível no Rock In Rio, dois troféus no Prêmio Multishow, parcerias com artistas internacionais como Cardi B.Mesmo com um ano super difícil para toda população, Deus me presenteou com muitas coisas bacanas. Acredito muito no Brasil, e nas pessoas daqui, temos um potencial incrível mesmo no meio de tantos desafios e obstáculos no caminho estamos correndo atrás e realizando nossos sonhos,” disse.

Vai que vai, Ludmilla! (Amamos seu chapéu de cowgirl.)

