Uma especialista em redes sociais explica por que você deve apagar tuítes antigos

As redes sociais permitiram que qualquer pessoa pudesse compartilhar seus pensamentos e senso de humor únicos com o mundo num clique, uma loucura que, convenhamos, ninguém deveria fazer em hipótese alguma. Nas últimas semanas, jogadores profissionais de basquete nos EUA tiveram que lidar com a reação a tuítes homofóbicos que escreveram quando adolescentes, o diretor de Guardiães da Galáxia James Gunn foi demitido pela Disney depois de uma campanha da direita destacar piadas sem noção sobre estupro e pedofilia que ele fez no Twitter uma década atrás, e a jornalista Sarah Jeong (que já foi colaboradora da Motherboard) passou por uma campanha similar depois que personalidades da alt-right tentaram fazer ela ser demitida de seu novo trabalho no New York Times por tuítes antigos e obviamente exagerados sobre odiar gente branca. (O Times anunciou que não vai demitir Jeong, apesar de não aprovar seus tuítes.)

Claro, campanhas coordenadas que tiram postagens do contexto numa tentativa de demitir pessoas são diferentes de apontar crenças tóxicas que se manifestam nas redes sociais. Mas, se nos afastarmos um pouco desses casos, fica claro que muita gente já postou coisas que agora estão mais para constrangedoras que divertidas. Talvez tenha sido uma piada que você fez anos atrás que não parece mais tão engraçada. Talvez você tenha feito um comentário num momento emocional que não gostaria de ver analisado nos últimos detalhes. Talvez você tivesse o costume de tuitar bêbado. Todas essas são boas razões para verificar seu histórico

Depois de refletir sobre isso e conversar com outros amigos preocupados com essa questão, falei com Katie Linendoll, uma especialista em tecnologia que me disse por que e como devemos expurgar nossas contas na internet.

VICE: Se você é alguém que está sob os holofotes – um ator, atleta ou jornalista – que passa muito tempo nas redes sociais e que talvez não se lembre de todas as piadas que fez, você deveria estar com medo agora?

Katie Linendoll: Acho que, se você está sob os holofotes como celebridade ou atleta, ou mesmo como indivíduo, esse é um assunto em que todo mundo está pensando agora. Enquanto nossa presença digital se torna cada vez maior, pense em quanto você já colocou nisso. Sempre digo que, se você tem que pensar duas vezes sobre alguma coisa, é melhor não dizer – e isso vale tanto na vida real quanto online. Você pode não ter tido seus melhores anos na faculdade, por exemplo – você sabe que disse algo que não era muito inteligente quando era mais jovem e não tão sábio nas redes sociais? Agora é hora de fazer uma faxina.

Que aplicativo você recomendaria para essa faxina?

Recomendo o Tweetdeleter – hoje eles contam com 1,3 milhão de usuários, e dizem já ter deletado mais de 500 milhões de tuítes. O que gosto no Tweetdeleter é que você pode baixar o programa básico deles de graça, mas eles também oferecem um plano ilimitado [por $15 por mês]. Se você acha que precisa deletar alguma coisa, vale a pena. Você pode procurar por palavras-chave, pode buscar por período de tempo e pode deletar um monte de tuítes de uma vez. Eles também têm uma opção muito legal onde você pode deletar tuítes automaticamente depois de um certo tempo. O Tweetdeleter oferece a opção de simplesmente deletar todos os seus tuítes. Não acho que é uma má ideia e fico surpresa em continuar lendo todo dia sobre alguém com problemas por tuítes antigos. Quer se livrar de tudo? Vai lá e deleta mesmo! Amanhã é um novo dia para começar nas redes sociais, você não vai perder nada.

O que você acha da ideia de preservar o máximo possível de tuítes porque é importante manter um registro do que é dito?

Acho que é inteligente arquivar, o que não te prejudica e leva apenas alguns cliques. Não sei se você conhece o Wayback Machine – onde você pode ver seu primeiro tuíte. Se alguém quer fazer pente fino em 30 mil tuítes de um atleta ou político, ou num indivíduo que está sendo contratado, isso é acessível.

Isso traz outra questão: se você usa um serviço para deletar seus tuítes, eles continuam online?

Tem sempre a chance de alguém ter tirado uma screenshot e aí você está ferrado basicamente. E se você não deletou, sim, ele vai estar lá. Há chances também do Twitter ter algum tipo de cache disso. Olhando no API do Twitter isso provavelmente vai existir em algum lugar – mas é uma boa prática deletar tuítes? Sim, se isso é algo que te preocupa. Mas tem sempre a chance de alguém ter comentado ou retuitado, e haver algum tipo de cache no sistema? Claro.

“Se você está hesitante com um tuíte que acha que pode ser problemático, por que mantê-lo no ar?”

Se você estivesse aconselhando alguém – talvez uma celebridade ou alguém que acabou de ficar famoso – o que você diria para a pessoa procurar em tuítes e posts antigos no Facebook?

Não quero parecer um disco riscado, mas se você tem que pensar duas vezes, provavelmente não é uma boa ideia. Se você está hesitante com um tuíte que acha que pode ser problemático, por que seria uma boa ideia manter ele no ar? É algo que não entendo, não vale a pena. Acho que houve um tempo em que as pessoas achavam certas coisas engraçadas – mas anos atrás o clima, o tom e onde a pessoa estava na sociedade eram diferentes. Estamos numa época interessante agora, quando as pessoas podem voltar e rever dezenas de milhares de tuítes. As pessoas precisam ter cuidado. Se você acha que teve um tempo em que não estava dizendo as coisas mais brilhantes do mundo – bom, olha o que aconteceu com James Gunn. Ele admitiu que durante aquele período ele não estava dizendo coisas muito inteligentes, por que ele não deletou aquilo então?

Você acha que as empresas estão começando a mudar a maneira como vetam pessoas? Digo, elas estão mais conscientes de postagens nas redes sociais?

Sim, com certeza. Agora as redes sociais são como o seu outdoor digital para o mundo, como sua carta de apresentação. Por exemplo, se tenho um candidato para uma posição, então vou lá e faço uma pesquisa rápida nas redes sociais – porque essa pessoa é um representante da sua marca. Se a pessoa sempre aparece enchendo a cara em seus posts no Facebook, vou pensar: “Por que isso é público, no que você estava pensando?!” Quantas vezes precisamos dizer que você tem que ser inteligente nas redes sociais? Mas você ainda vê gente cometendo os maiores erros.

Parece que, mesmo se você não é um alvo de pessoas que querem te ver demitido, essas coisas ainda podem ter consequências negativas. Fiquei imaginando qual sua opinião sobre isso depois dessas demissões que rolaram por causa de posts.

Se alguma coisa é um problemática demais, por que gastar tempo com algo que pode te render problemas? Acho isso loucura. Seu valor não é medido por likes ou retuítes. Há esse ciclo de feedback que precisa estar sempre em movimento nas redes sociais: “tenho que postar isso, tenho que postar aquilo”. Pare um pouco e pense: tem muito mais coisas acontecendo e em jogo agora. Nem tudo precisa ser transmitido para o mundo, especialmente quando as pessoas não podem ouvir seu tom nem sabem o que você estava pensando. Algumas pessoas podem não achar engraçado, outras podem ser sensíveis ao tópico.

Quer dizer, pense por quanta coisa você passa no seu feed no Twitter. Fico ofendida com algumas coisas – fico surpresa que as pessoas sintam a necessidade de postar isso para algumas centenas ou milhares de pessoas verem. Vale mesmo a pena? Acho que temos que começar a fazer escolhas melhores na internet.

A entrevista foi editada e condensada para maior clareza.

