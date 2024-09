Uma Mix da Juliana Huxtable para Comemorar um Ano do Coletivo Techno Feminista Discwoman

Alguns DJs são cool. Outros são importantes. Raramente você encontra um que seja as duas coisas, mas a Juliana Huxtable é capaz de mesclar essas características e fazer das duas sua marca registrada. Como uma mulher trans negra, a DJ e artista visual é um dos ícones na cena queer de Nova York. Huxtable também já foi considerada uma “it girl” alternativa por aparecer no lugar certo, ou melhor nas festas certas, e também por já ter produzido a trilha sonora para alguns desfiles da Hood By Air e da DKNY. Mas foi a escultura plástica do seu corpo nu exposta no New Museum Triennial, criada pelo artista plástico Frank Benson, o pontapé inicial para a consagração internacional.

No último sábado (19), Huxtable discotecou na festa de aniversário da Discwoman, um coletivo feminista de techno localizado no Brooklyn novaiorquino, do qual tenho orgulho de dizer que faço parte. Desde a primeira festa da label no Bossa Nova Civic Club, em 2014, o Discwoman já conta com eventos em Boston, Philadelphia, Montreal, Detroit e San Juan (Porto Rico) — e os lineups contam com a presença exclusiva de DJs mulheres. (Sim, esta é uma crítica a quase todos os lineups que só têm nomes masculinos na sua maioria esmagadora.)

Juliana contou que a mix feita para o aniversário da Discwoman é uma mistura do que ela tem ouvido recentemente, começando com M.I.A. porque “ela realmente incorpora a ideia que eu tenho da label, a de autoria feminina, com a conscientização da relação entre as mulheres a música, como esta é representada e distribuída [entre os gêneros], além da ciência das estruturas que sustentam o mundo, e que nos desfavorecem. “Por mais que a ideia inicial tenha sido dela representar a Discwoman só com músicas feitas por mulheres na mix, depois de pensar muito, Huxtable decidiu por mesclar várias faixas, independente do gênero de seus produtores.

“Eu tenho o instinto de evitar reproduzir produções de homens e mulheres binários nas minhas mixes, mas eu me sinto que hoje muitas mulheres estão definindo este espaço como um lugar de empoderamento, e a maneira como muitos artistas no SoundCloud precisam deste tipo de respeito e, como os produtores têm competido para conseguir, lidar com isso é sempre uma situação emblemática,” ela continua, “Eu gostaria muito que existissem mais produtoras mulheres, e este é um dos motivos pelo qual eu estou muito feliz com a presença e o sucesso que o Discwoman está fazendo. Eu acredito que esta mix é uma reflexão minha sobre o que a música representa culturalmente, encontrando momentos singelos de empoderamento enquanto estamos sempre buscando algo a mais.”

A Juliana Huxtable, Honey Dijon, Sandunes, Star Eyes, Katie Rex e a Shy Eyes vão tocar na primeira festa de aniversário do Discwoman, que vai rolar no dia 19 de setembro, no Bossa Nova Civic Club. Mais informações aqui.

Tracklist

M.I.A. / SWORDS (@STEEZIE_WONDER RE-SLASH)

@EVIANCHRIST / WATERFALL

DIAMOND / SIT THE FUCK DOWN

@CLUBATHLETICS / BURKA FATALE

@CIRQA / LATTICE

@CLAMMYCLAMS / HAUNT

TEYANA TAYLOR / BUSINESS

@KAMIXLO / MATA LO

@THAST / STOP HATIN (@GETFACE HATERADE REMIX)

ARCTIC / PAGE WRITTEN

@WWA / NO REASON

SHALT / GANYMEDE IMPACTOR

@ARCA1000000 / XEN (@FALSEWITNESS REMIX)

GRACE JONES / SLAVE TO THE RHYTHM (ACAPELLA ANONYMOUS VOL 02. VERSION)

@KID-ANTOINE / NIGHTVISION

GANGSTA BOO / PUSSY TASTE LIKE KUSH

