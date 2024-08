Uma russa está jogando alvejante nos caras que sentam de perna aberta no metrô

CORREÇÃO: Depois de publicar esta história, descobrimos que ela parece ser falsa. O alvejante, na verdade, não passa de água, de acordo com a publicação Bumaga, que informou que um dos caras que aparecem no vídeo é um ator. Outros veículos, como a Eu vs Disinfo, sugerem que o vídeo é uma propaganda anti-feminista. A filmagem foi originalmente postada pelo Now, um canal do Russia Today.

Uma justiceira está rondando os vagões do sistema de metrô russo e jogando alvejante no pau dos caras. Por quê? Para fazer eles repensarem o manspreading (sentar com as pernas abertas ocupando mais espaço que o necessário nos assentos). Porque, como ela diz, “homens demonstrando sua masculinidade alfa no metrô com mulheres e crianças merecem desprezo”.

Anna Dovgalyuk está alvejando o pacote dos homens “em nome de todo mundo que tem que aguentar as manifestações de homens declarando suas qualidades de macho no transporte público”. A autoproclamada ativista social acredita que nada estava sendo feito para impedir os caras que gostam de se exibir em ônibus e trens. Então ela decidiu resolver a questão com as próprias mãos.

Anna produziu um “manifesto em vídeo” – intitulado “Abrindo suas pernas? Então toma” [agora retirado do YouTube] – dedicado a quem acha que “manspreading é normal”. O vídeo é composto principalmente da estudante de direito jogando uma solução alvejante “30 vezes mais concentrada que a mistura usada por donas de casa para lavar roupa” entre as pernas de 70 passageiros homens no metrô de São Petersburgo.

A solução potente “descolore o tecido em questão de minutos, deixando uma mancha indelével”, diz Anna. Segundo ela, isso serve como identificação. “Assim todo mundo entende imediatamente que parte do corpo controla o comportamento desses homens.”

O vídeo é legendado com uma série de fatos um tanto frágeis sobre manspreading, como esse ser um comportamento mais comum entre homens de status social baixo e que “há uma relação entre o uso frequente de álcool e o desejo de sentar de pernas abertas”. E enquanto o meio de comunicação russo Rosbalt alega que a coisa toda é armada, Anna insiste que as filmagens são reais.

Essa não é a primeira vez que ela leva sua marca única de ativismo para a rede de transporte público russo. Menos de um ano atrás, Anna tentou chamar atenção para as leis de levantamento de saia do país e “desrespeito com as mulheres” mostrando sua roupa de baixo para os passageiros.

