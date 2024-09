Uma sessão fotográfica “Anti-Fashion” que explora as funções corporais

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Steph Wilson é colaboradora regular da nossa plataforma Broadly. O seu trabalho navega sem restrições entre o retrato, as naturezas mortas e a moda e acaba de partilhar connosco um novo editorial exclusivo.

Videos by VICE

Este foi também o mote para uma breve conversa com a fotógrafa sobre a forma como tenta introduzir um bocadinho de divertimento na indústria da moda, por vezes demasiado sisuda.

VICE: Qual foi a tua inspiração para esta sessão fotográfica?

Steph Wilson: Já há muito tempo que não pegava na máquina e fazia uma sessão só porque sim. Por muito que adore as minhas equipas editoriais, as coisas podem tornar-se bastante frenéticas quando tens mais sete pessoas num local. Há sempre mãos a mexer na cara das modelos, ajustes a serem feitos e é difícil uma pessoa soltar-se. Também perdes aquela ligação com quem estás a fotografar, quando há um monte de gente à volta… portanto, aqui, não tive ninguém a tratar de cabelos, de maquilhagem, de guarda-roupa, nada. Só eu e a Lily [Newmark], a modelo.

Porque é que a escolheste especificamente?

É uma amiga minha. Somos ambas bastante rudes e meio nojentas e adoramos despir-nos. Queríamos fazer uma sessão divertida juntas, basicamente só a convivermos e a rirmos.

Onde é que fotografaram?

As imagens com aquela relva seca são em Woodberry Wetlands, em Londres. Adorei o ar pós-soviético da zona, com aqueles prédios austeros e a sensação de “terra de ninguém” dada pelo solo tão seco. Estava um calor brutal, suávamos por todos os lados, estávamos cobertas de sumo de amoras e de cheiro a mijo por termos de ir fazer atrás dos arbustos, por isso, depois, a Lily sugeriu que fôssemos a Shadwell Basin. Nunca lá tinha estado e é um sítio incrível. É água do Tamisa filtrada, mesmo no centro da cidade, muito sossegado, mas com imensa gente jovem e bonita a saltar o gradeamento e os muros de cimento que mantêm a coisa mais ou menos secreta.

Quando fotografas moda pensas que é importante construir uma narrativa?

Claro, senão é apenas moda. Fotografias bonitas já não são suficientes. Tendo começado como pintora, sinto que tenho de transferir a ideia de permear uma imagem com alguma coisa que seja. Gosto de focar-me no sexo, etiqueta, funções corporais, geralmente coisas com que valha a pena gozar um bocado, mas que se mantenham esteticamente apelativas enquanto imagens. Acho que terá a ver com a idade, “querer tornar o feio em algo bonito e interessante”, ou olhar para as coisas sob uma nova luz. Como uma espécie de sessão fotográfica “anti-fashion”, uma tentativa tremendamente falhada de uma equipa de moda ucraniana dos anos 90 a tentar fazer algo “avant-garde”.

As tuas imagens têm sempre um humor subtil na sua génese. É algo que fazes intencionalmente?

Gosto de me rir de coisas que normalmente se levam demasiado a sério, ou que são temas tabu tão ridículos, ou tão antigos, que merecem ser gozados. É um equilíbrio entre inteligência, estética e compreensão. Nunca colocaria humor num tema, onde o humor não tivesse razão nenhuma para ser utilizado, como a violência doméstica, por exemplo. No entanto, estigmas à volta da nudez, pêlos corporais, período, sexo, linguagem, redes sociais, etc, são tudo coisas que podem beneficiar de uma análise mais particular e vistas como aquilo que são: narrativas criadas por um sistema muito enraizado para que as pessoas se sintam envergonhadas e sejam “normalizadas”, para, em seguida, se tornarem simples consumidores regulares.

Steph Wilson é uma fotógrafa sediada em Hackney, Londres. Podes seguir o seu trabalho aqui.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.