Uma Viagem à Favela (Gourmetizada) no Rio com o Novo Vídeo do Blonde “Feel Good (It’s Alright)”

O Blonde, a animadinha dupla britânica de Bristol,define o som do verão (no hemisfério Norte) com o vídeo guourmetizado da favela do Rio de Janeiro que serve como pano de fundo para a trilha do seu novo single “Feel Good (It’s Alright)”. Gravado com Karen Harding nos vocais, a faixa é um big-room-house e nossos primos do THUMP UK não se cansam do som.



Na real, nossos primos gringos curtiram tanto o som que decidiram presentear os leitores de sorte do THUMP com o exclusivo vídeo do single. Rodado no Rio de Janeiro, o clipe parece como as melhor das férias da sua vida. Bem, pelo menos no começo. No vídeo há praias, um churras (que pouco ou nada se parece com o nosso churras brasileiro), lutas de boxe, dancinhas, bumbuns e… o fatídico roubo de uma bolsa. No meio do vídeo a celebração à vida dá lugar a uma perseguição a pé em alta velocidade por meio das vielas da comunidade. Será que vão conseguir devolver a bolsa para sua proprietária? Você vai ter que assistir a esse clipe (gourmetizado) até o final para descobrir:

A faixa foi lançada nesta sexta (14) pela label do Pete Tong, FFRR.



O Blonde está no Facebook // SoundCloud // Twitter