Rave na caverna e outras estranhices do Unsound Cracóvia na nova série de viagens do THUMP

No último outubro, o THUMP US viajou para Cracóvia, na Polônia, para ir ao Unsound, um festival de música experimental com um lineup de dar água na boca de artistas internacionais performando em espaços muito singularespor toda a cidade polonesa.

Ao contrário de outros festivais de música, o Unsound não tem fins lucrativos, o que liberta os organizadores de dependerem de vendas de ingressos ou hype do lineup, e, ao contrário, permite que eles sejam estranhos e desafiem noções do que um festival de música pode ser. A edição desse ano não foi uma exceção, começando pelo tema do festival: “surpresa”. Não somente a maioria do lineup não foi anunciada antes que os ingressos fossem comprados, mas um grande número de locais onde os shows aconteceriam também foram mantidos em segredo até um pouco antes de seus portões serem abertos.

Havia uma instalação “sinestésica” multimídia em uma fábrica abandonada de tabaco chamada Stara Fabryka Tytoniu; DJ sets que duraram a noite toda no Forum Hotel, cuja inauguração data da era Soviética, performances no Muzeum Inżynierii Miejskiej, o Museu de Engenharia Municipal em Kraków; e uma atração principal especial cuja identidade nunca foi revelada, foi apresentada 300 metros abaixo da terra, nas minas de sal Wieliczka, provavelmente o monumento nacional mais precioso do país — e que foi construído no século 13.

No primeiro episódio de Rave New World, o THUMP US se juntou aos organizadores, artistas e fãs do festival para uma experiência musical única. Parece que raves em cavernas não são só para toupeiras.

