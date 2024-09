Vazaram os Scripts de ‘We Are Your Friends 2’ — Confira o que Aconteceu 35 Anos Depois do Primeiro Filme

A chegada de We Are Your Friends, uma das maiores e mais épicas produções sobre dance music em que Zac Efron é a grande estrela, dirigida por um dos caras que fez CatFish, o Max Joseph, promete grandes novidades. Após a estreia nos Estados Unidos, o lançamento mundial do longa está previsto para daqui algumas semanas. Se você ainda não viu o trailer, explicamos que o filme conta a história do esperançoso DJ e produtor Cole Carter, na sua busca por sair do Vale de São Fernando e conseguir um lugar ao sol no fantástico mundo do EDM. É mais ou menos como uma espécie de Singing In The Rain para a geração que ouve Avicii.

Zac Efron Disse que a Parte Mais Divertida de Discotecar É Fingir que Está Ocupado.

Nós estamos bem ligados na produção do filme e ficamos chocados quando recebemos um e-mail anônimo que dizia ter os scripts da continuação vazados da Warner Bros. O script de We Are Your Friends 2: Rave to the Grave, conta o que acontece 35 anos depois do primeiro filme. As páginas que nos foram enviadas são sobre o personagem do Zac Efron, Cole Carter, com cinquenta anos, fazendo malabarismos para se manter estável na sua longa carreira, desafiado por sua idade avançada e pelos novos mundos a serem descobertos — essas páginas abrem espaço para uma interpretação um tanto quanto angustiante e deprimente desse universo. Dá uma olhada nos excertos abaixo:

O filme traz o personagem do Zac, Cole Carter, em um quarto esverdeado em algum lugar de Los Angeles…

O segundo filme vai de encontro com as previsões macabras de um mundo pós-EDM…

We Are Your Friends 2 também fala sobre a realidade brutal de uma vida inteira na estrada…

Enfim, essa pode ser uma história realmente devastadora…

Por razões legais, nós devemos avisar: isso obviamente não é verdade.

