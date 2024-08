Vê aqui o trailer da nova temporada de “Black Mirror”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

A nova temporada de Black Mirror estreia no dia 5 de Junho na Netflix e regressa com três novas histórias que continuarão um segmento até agora perfeitamente estruturado de histórias distópicas sobre o uso e abuso de tecnologias, cada vez menos distantes das nossas vidas reais.

No trailer, que acabou de ser lançado, a série britânica parece prosseguir na linha que tomou desde que se juntou à Netflix na terceira temporada, um passo que fez com que as suas histórias fluíssem mais naturalmente, triunfando em capítulos como “San Junipero”, dessa mesma temporada, ou “Hang the DJ”, da quarta e última temporada, já para não mencionar “Bandersnatch“, o filme baseado nos clássicos livros de “escolhe a tua própria aventura, que há apenas alguns meses arrasou na plataforma de streaming.

https://youtu.be/zby8iGZCuWg

Entre os actores que protagonizam as histórias desta nova temporada estão Anthony Mackie, Topher Grace e Miley Cyrus, a grande surpresa que faz com que a série, que já é uma referência em qualquer parte do Mundo, suba ainda mais qualquer expectativa que se possa ter. A actriz parece que encarnará a personificação da dependência à exposição de dados, não sabemos se numa referência explícita à sua vida real ou não. “Tens vinte mil fãs, arrasa-os”, dizem a Miley no trailer.



Os outros dois capítulos parecem girar em torno da infidelidade através da Internet e do uso excessivo de máquinas que nos controlam. E também parece que está de volta aquela cena que conecta as nossas mentes a um mundo onde drogas e sexo nos desligam da privacidade familiar. Como em todas as temporadas, Black Mirror será o reflexo do século XXI de que todos nós precisamos, para continuarmos viciados em tudo o que há de mais tóxico na era digital.



