Vê o jovem Bernie Sanders a falar com dois punks sobre como a sociedade é uma merda

A Internet é, na maior parte das vezes, uma versão ainda mais deprimente do Mundo, mas, de vez em quando, descobre-se algo verdadeiramente puro e bonito para todos nós. E hoje esse algo é o esquecido programa de televisão de Bernie Sanders dos anos 80.

Na última sexta-feira, 3 de Maio, o Politico desenterrou um tesouro maravilhoso de filmagens antigas do programa Bernie Speaks with the Community, que seguia o então presidente da câmara de Vermont, EUA, em várias aventuras pela localidade de Burlington para – sim, adivinhaste – falar com a comunidade. Felizmente, essa comunidade incluía muitos punks de finais dos anos 80 que se juntavam no Centro Comercial de Burlington.

Indignados e contra o sistema, os punks conversam com um surpreendentemente jovial Bernie, enquanto este acena com a cabeça em concordância. Se alguma vez te perguntaste como seria The Decline of Western Civilization se fosse apresentado por um Bernie Sanders de blazer, bem, não penses mais!

Bernie começa por elogiar o estilo da dupla punk, apelidando os cortes de cabelo de “interessantes” e o batom preto “muito interessante”, porque parecem faltar-lhe as palavras para uma descrição mais exacta. “Deixem-me começar pela pergunta óbvia, sim?”, diz ele. E acrescenta: “O que é que a vossa roupa significa? O que é que diz?”. “Diz, basicamente, ‘que se lixe a sociedade, que se lixe a lei e ordem’”, responde Michelle, acrescentando depois que não gosta da forma como “a sociedade é gerida” e que “toda a gente é plástica”. “As pessoas vestem-se de preto, porque não se sentem bem com o que se passa à sua volta”, acrescenta Mike. E justifica: “Algumas coisas que se passam na sociedade são um disparate. As pessoas queixam-se sobre a crise e assim. Bem, isso vai sempre acontecer em democracia. É natural. Porque se tens democracia, vais ter capitalistas”.

Bernie pergunta-lhes depois que tipo de sociedade é que “eles gostariam de ver”. “Eu sou um bocado anarquista, mas o comunismo não me incomoda”, salienta Mike. E defende: “Mas, quando [o comunismo] vai ao ponto de cortar a liberdade de expressão das pessoas, acho que não é correcto”. “Eu também sou um bocado anarquista”, acrescenta Michelle, “mas não acredito na anarquia total, porque isso seria matarmo-nos todos”. No fim, Bernie agradece-lhes as “opiniões francas” e os punks juntam-se a um amigo com pinta de metaleiro que os esperava junto a uma loja de pretzels. Tudo no vídeo é glorioso.

Há, pelos vistos, uma quantidade infindável de episódios de Bernie Speaks no YouTube do Channel 17 – OK, há 38, mas ainda assim – e oscilam entre “conversa aborrecida de política local” e “maluqueira completa”. Para compensar os poucos episódios em que Bernie discute as medidas eleitorais para os serviços de creche e a alta taxa de abstenção, há filmagens dele a andar de cavalo e este vídeo incrível em que Bernie conversa com crianças sobre os perigos da cocaína e lhe dizem que é parecido com Christopher Lloyd de Back to the Future.

Podes ver todos os episódios de Bernie Speaks no YouTube. Resta-nos esperar que, seja onde for que Michelle e Mike, os punks do centro comercial, estejam hoje em dia ainda digam coisas como “que se lixe a sociedade” e continuem a lutar a boa luta contra todos os disparates do Mundo. Obrigada pelo vosso serviço.



