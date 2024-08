Vê o trailer de “Hereditary”, o filme de terror que traumatizou Sundance

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

O Festival de Cinema de Sundance de 2018 foi meio morno, sem os óbvios favoritos dos Óscares que se esperam todos os ano em Park City, EUA. Mas, ainda assim, há alguns destaques a ter em conta no mar de filmes recebidos com modéstia, como o selvagem Sorry to Bother You, de Boots Riley e o documentário Won’t You Be My Neighbor, mas nenhum filme da safra deste ano conseguiu maravilhar e apavorar o público como Hereditary.

Hereditary – que tem como protagonista Toni Collette, no papel de uma mulher a lidar com os demónios da sua jovem família, literal e figurativamente – foi elogiado como “O Exorcista da nova geração” pela Time Out e “o filme mais empolgante” de Sundance pela Variety. O AV Club diz que a longa-metragem é já o principal candidato a filme mais assustador do ano.

Na última terça-feira, 30 de Janeiro, recebemos finalmente um cheirinho do que toda a gente viu no Festival de Sundance, com o lançamento do primeiro trailer de Hereditary – e, caramba, parece que os críticos não nos estão a enganar. O vídeo de dois minutos não abre muito o jogo sobre o enredo, mas, a dada altura, uma menina corta a cabeça de um passarinho morto, alguém pega fogo e há uma imagem rápida de um enxame de formigas e um corpo adormecido.

Fora isto, os momentos mais assustadores do trailer são cenas silenciosas de Collette, lentamente a perceber que há alguma coisa estranha no seu sangue. Aquela coisa com a casinha de bonecas realista também dá um certo nervoso miudinho. Hereditary foi escrito e realizado pelo estreante Ari Aster. Gabriel Byrne, Alex Wolff e Milly Shapiro são os outros protagonistas ao lado de Collette e Ann Dowd, homenageada no Sundance de 2018, também pode ser vista no trailer.

A A24, que anteriormente levou o terror a Sundance com The Witch, deve lançar o filme nos cinemas a 28 de Junho, pelo que vamos ter que esperar ainda alguns meses para ver se Hereditary é mesmo o “puro terrorismo emocional” que toda a gente está a garantir que é. Até lá, espreita o trailer acima.

