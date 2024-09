Veja a Zueira Épica do DJ que Acabou com a Noite da Galera

“Put my hands up, put my fucking hands up!”. Por as mãos pro alto e dançar era tudo que Mandy Newman pensava numa das enxurradas de drops durante o set do Mashd N Kutcher, no Aussie EDM que rolou alguns dias atrás.

As mãos de Mandy estavam lá no alto, assim como sua euforia. Ela sentia a verdadeira felicidade provocada pelo EDM. Isso até repentinamente soltar: “ALGUÉM PODE ME DIZER QUE PORRA É ESSA?”.

Videos by VICE

A batida abruptamente foi suspendida pela introdução de “True”, um romântico classic rock de 1983 do Spandau Ballet. Nunca ouviu esse som? Bom, os seus pais provavelmente furaram muito vinil ouvindo esta canção.

O desânimo, como você pode ver no vídeo, era audível. Ou melhor, palpável. O silêncio de decepção foi tamanho que dava para cortá-lo com uma faca. Vidas foram mudadas, a fé nos drops nunca mais será a mesma, o próprio EDM nunca mais será o mesmo. O único vencedor foi o soft rock oitentista do Spandau Ballet.