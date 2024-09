Veja um Vídeo da Primeiríssima Apresentação ao Vivo do Kraftwerk

Em um novo ensaio bem legal publicado no site Electronic Beats, Dimitri Hegemann — fundador do Tresor, um dos clubes de techno mais importantes de Berlim, que depois virou também um selo — relembra a primeira apresentação ao vivo do Kraftwerk, em 1970. E por sorte, a filmagem desse show pintou no Youtube, e você pode sacar acima.



Como disse Hegeman, este é o Kraftwerk antes de se tornar a banda conhecida por revolucionar a música eletrônica com seus discos clássicos como The Man Machine, em 1978 e Computer World, em 1981. Neste momento da carreira do grupo, eles continuam tocando como uma banda de Krautrock, de uma forma livre, que até flertava com a vibe experimentalzona do rock piscodélico americano.

Videos by VICE

O artigo de Hegemann tem excelentes descrições, construídas com a mais minuciosa precisão alemã: “Durante oito minutos, Hütter lança zumbidos entre delays e unidade de efeitos, antes que comece a primeira batida, com Klaus Dinger na bateria”, conta. “Florian Schneider toca uma flauta no estilo Jethro Tull e um vibrafone, além de outros vários outros com sons indefinidos, quase todos produzidos por instrumentos analógicos. Enquanto isso, a galera começa a acenar a cabeça, alguns com os olhos fechados. Parte dos assistentes de palco se sentam no chão com as pernas cruzadas e outros aplaudem freneticamente no ritmo da batida. Durante uma das canções, um cara vestido no estilo mod começa a apitar muito alto.”

