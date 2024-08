Virgens falam sobre como acham que é fazer sexo

Matéria publicada originalmente na VICE UK.

Lembre o momento em que você perdeu a virgindade. Essa memória te dá um banho tranquilo de nostalgia, ou deixa seu corpo inteiro involuntariamente tenso? Provavelmente a última opção. A primeira vez, provavelmente, é a pior transa que você já teve, porque você não tem ideia do que está fazendo e a realidade quase sempre fica bem atrás das expectativas.

Mas não vamos estragar o momento para quem ainda não fez sexo, e que pode achar que tem mais coisa na primeira vez que só um monte de perguntas e perceber que você ainda tem muito trabalho pela frente. Pense nisso agora: como os virgens acham que é o sexo?

Perguntamos para quatro pessoas, todas maiores de 18 anos, para quem o sexo ainda é um mistério.

JORDAN

VICE: Como você imagina que seja um orgasmo?

Jordan: Pelo que as pessoas dizem, é ótimo. Como fazer em você mesmo, mas mais intenso e íntimo.

Quanto tempo você acha que dura uma transa?

Na primeira vez, provavelmente não muito – mas ouvi histórias de casais bêbados continuando por horas, sem nunca terminar.

Considerando isso, qual seria a duração ideal para você?

Eu diria, talvez, uma hora? Acho que mais que isso e uma das pessoas ficaria cansada e pararia de se esforçar.

Você tem uma razão para não ter transado ainda, ou só não aconteceu mesmo?

Só não aconteceu ainda. Não sei, talvez tenha algo subconsciente que me impede, mas não tenho certeza.

Você considera sua virgindade algo especial?

Não, não penso muito nisso. Acho besta que as pessoas achem que uma ação pode mudar você.

Como você acha que é o momento antes do sexo?

Acho que deve ser muito intenso, com cada pessoa tentando sacar os sentimentos da outra. Acho que se você não conhece a pessoa antes, é meio estranho? Vocês não teriam do que falar, né?

CLARA

Como você acha que é um orgasmo?

Clara: Como o Leonardo DiCaprio na ponta do Titanic, com os cabelos ao vento, sentido como se estivesse voando. Eu seria o rei do mundo.

Quanto você acha que dura uma transa?

Realisticamente, eu diria uns dez minutos. Mas estou preparada para me decepcionar.

Qual você diria que é a duração perfeita para uma transa?

Eu diria, com preliminares, por volta de 45 minutos. O que é bom leva tempo!

Tem uma razão para você ainda não ter transado, ou só não é a hora certa?

Estou pronta desde os 15 anos, mas queria esperar até os 16 porque sentia que era muito nova. A oportunidade ainda não surgiu e quero esperar até encontrar alguém que me respeita. Eu também queria estar confortável com meu próprio corpo antes de compartilhá-lo com alguém.

Virgindade é algo especial para você?

Pessoalmente, não valorizo minha virgindade tanto assim, já que venho querendo “me livrar” dela já faz algum tempo. Além disso, sinto que às vezes as pessoas me veem como ligeiramente mais inocente porque não transei ainda, o que é meio irritante.

Como você acha que é antes do sexo e depois?

Imagino que seja tipo um jogo de Jenga, onde tudo é feito com cuidado no começo, mas vai ficando mais frenético e aí vocês chegam no ponto sem volta e ficam com uma bagunça para limpar. Acho jogos de tabuleiro muito excitantes.

CAMERON

Cameron, à direita.

Como você imagina um orgasmo?

Cameron: Acho que é tipo mijar quando você estava segurando há muito tempo: você tem aquela sensação de prazer e alívio, misturado com euforia, e todos os problemas somem na hora que você goza.

Quanto tempo você acha que dura o sexo?

Acho que o mínimo seria alguns minutos. Quer dizer, se você está há muito tempo sem fazer ou é sua primeira vez. Mas para pessoas que fazem sexo sempre, acho que provavelmente dura algumas horas, porque demora mais pra atingir o orgasmo. Sexo provavelmente é como usar drogas: quanto mais você usa, mais demora para atingir o barato/orgasmo.

OK, considerando isso, qual seria a duração ideal para você?

Bom, depende da situação, tipo, se você tem o dia livre, o ideal seriam sessões de uma hora, mas se ela chega às 17h e sua mãe chega em casa às 19h, vocês precisam transar mas também ter tempo para limpar tudo antes da sua mãe chegar em casa.

Como você acha que é a preparação para o sexo?

Provavelmente bem constrangedora na primeira vez, tipo, tudo que você faz nesse momento vai fazer a pessoa questionar como o sexo vai ser, e você sabe disso, então sua cabeça tentando imaginar o que a pessoa está pensando… então acho que o ideal seria começar o mais rápido possível para não estragar tudo.

Você fica nervoso pensando na sua primeira vez?

Não, porque no final das contas sua parceira provavelmente vai estar sentindo o mesmo. Acho que isso funciona dos dois lados, no sentido em que ela também vai estar nervosa, e no final isso deixa as coisas um pouco menos constrangedoras.

Como você acha que é depois do sexo?

Acho que é a coisa mais relaxante do mundo. Seria como passar o barato, onde você pensa “Bom, isso foi divertido… agora que acabou vou relaxar um pouco e vestir minhas roupas”. Acho que as pessoas também têm aquele brilho pós-sexo, então elas ficam super-relaxadas, sem se importar com nada.

Ouvir histórias ruins de amigos sobre sexo te deixa mais nervoso sobre isso?

Não, nem um pouco. A maioria das histórias ruins de sexo são coisas de uma vez, e normalmente não tão ruins assim… menos uma vez que um amigo me contou sobre a prima dele fazendo anal: um cara acertou um nervo dentro dela e ela começou a cagar incontrolavelmente. Essa é a única história que me assusta, e acho que nunca vou fazer anal.

Nunca?

Nunca. Parece meio nojento. Já ouvi alguns argumentos a favor, mas no final das contas não há razão para ter seu genital tão perto do centro da merda de outro ser humano.

Tem uma razão para você nunca ter feito sexo, ou só não aconteceu ainda?

Nunca transei por causa de timing – tipo, tive chances, mas não era um bom momento. Talvez eu devesse tentar com mais afinco; sou bem preguiçoso e nunca vou atrás das minas e tal, mas de novo, não estou preocupado com isso. Ainda sou jovem e eventualmente vai acontecer.

GEORGIA

Descreva como você acha que seria transar pela primeira vez?

Felizmente tenho bastante informação sobre isso de educação sexual e coisas assim, e acho que sei a realidade da coisa toda. Tipo, já vi filmes adolescentes o suficiente para perceber que sua primeira vez provavelmente vai ser uma merda, e tenho expectativas bem realistas, mas também tem uma parte sua que quer que isso seja um evento, como entrar para a vida adulta. Quase como se você estivesse deitada num lençol de cetim e alguém te trouxesse um certificado dourado – não um desses toscos feitos no Word, um certificado legal – e um troféu, e aí todas as suas ancestrais formam uma fila, te parabenizam e apertam sua mão, sabe? Mas infelizmente, sei que não é essa a realidade. Um pouco fora do assunto, mas acho que é como quando você faz a primeira comunhão e acha que vai sentir o Espírito Santo te atravessando, mas não sente e é uma baita decepção, só um padre qualquer tocando sua testa. Acho que é assim.

Você fica nervosa pensando em fazer sexo pela primeira vez?

Acho que vou ficar nervosa, mas também não sou o tipo de pessoa que faria isso com um cara aleatório, tipo, eu só faria se estivesse me sentindo confortável com a pessoa, ou a conhecesse, e pudesse contar exatamente como estou me sentindo, o que é um pensamento que me acalma. Tipo, respeito também quem simplesmente se livra disso com um estranho, mas acho que eu não conseguiria fazer isso.

Então você acha que quando transar, você vai contar para a pessoa que é sua primeira vez e se sentir confiante?

Sim, com certeza. Além disso, a pessoa provavelmente vai ficar pensando por que sou tão ruim de cama e não sabia o que fazer, então é melhor avisar.

Quanto tempo você acha que uma transa dura, e qual seria sua duração ideal?

Não sei – provavelmente depende da pessoa. Imagino que seria uns 20 minutos? Gosto da ideia de ter uma boa experiência e não só uma transa rápida onde vocês nem se olham na cara um do outro, então transar várias vezes numa noite parece ideal para mim.

Você já ouviu alguma história de terror dos seus amigos sobre sexo, e se sim, isso te brochou?

Isso não me brocharia, porque vou transar em algum momento ouvindo histórias de terror ou não. Quer dizer, posso surtar na hora, mas provavelmente é coisa de uma vez e eu não me preocuparia com isso.

Como você imagina que é a preparação para o sexo?

Acho que, para mim, teria muita conversa envolvida. Tipo, eu não conseguiria transar sem saber nada sobre a pessoa. O ideal seria saber o nome dele, onde ele mora, interesses em comum… coisas triviais. Eu gostaria de conhecer o cara como pessoa antes do sexo; acho que assim as coisas ficariam menos constrangedora.

