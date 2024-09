A partir do espaço percebemos o quão pequenos somos

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Tudo começou com um vídeo educacional. Benjamin Grant era um daqueles miúdos que cresceu fascinado com a ideia do espaço sideral e do nosso papel no Universo. Acabou por fundar um “clube espacial” no seu primeiro emprego em Nova Iorque, depois de sair da universidade. Num sítio onde, “todos os dias, toda a gente almoçava sozinha à secretária”, Grant queria que as pessoas começassem a falar umas com as outras. Mas antes de transformar esta paixão num livro impressionante de fotografias de satélite da Terra, tudo começou com o tal vídeo quando andava na escola.

Videos by VICE

“Nos Estados Unidos há um vídeo chamado ‘Powers of Ten‘, que começa com um homem num parque, depois é feito um zoom out até chegarmos ao espaço e logo de seguida um zoom in até chegarmos à microbiologia. Mas, a meu ver, na nossa cultura a ideia do espaço é vista como uma coisa para nerds, muito afastada da vida do dia-a-dia”, explica Grant.

Fazer com que a população em geral volte a interiorizar mais a ideia do espaço é, pois, o objectivo do seu novo livro, Overview: A New Perspective. O nome vem do termo “overview effect”, cunhado nos anos 80 pelo astronauta Frank White para descrever a forma como a compreensão da vida e do seu significado se alteram quando és lançado no espaço e tens a oportunidade de ver o Planeta como um simples ponto azul. E isso é também o que nos tira o fôlego quando olhamos para a foto da Terra tirada pelo astronauta William Anders em 1968, Earthrise. Basicamente: caraças, somos mesmo pequenos e insignificantes.

O maior complexo do Mundo para armazenamento e preservação de aeronaves do localiza-se na Base Aérea de Davis-Monthan, em Tucson, Arizona, EUA. Neste cemitério – gerido pelo 309º Grupo de Manutenção e Reconstrução Aeroespacial – estão mais de 4.400 aparelhos militares e governamentais.

“Julgo que os números oficiais apontam para que apenas 552 pessoas estiveram até hoje no espaço sideral, portanto, levar um bocadinho dessa experiência a muito mais gente é uma experiência poderosa”, salienta Grant. No que ao livro diz respeito, as pessoas, no entanto, ficaram de fora. As fotos foram captadas por uma frota de quatro satélites da empresa DigitalGlobe, e a uma escala tão grande não há pessoas visíveis nas imagens. Mas o autor sublinha: “Não se vê ninguém, mas a forma como os capítulos do livro estão estruturados tenta enquadrar a presença humana. É uma tentativa de compreender o Mundo que moldámos, sem necessariamente estar a avaliar se o fizemos bem ou mal”.

E o resultado é um livro que pode levar-te a uma crise existencial. Imagens magníficas de tudo e mais alguma coisa, de um vulcão em erupção numa ilha japonesa, aos padrões criados pelos sistemas de irrigação. Por vezes é difícil percebermos exactamente o que estamos a ver. Grant concorda e refere: “A escala, por vezes, vai além do compreensível e mesmo que comeces a olhar para os números – por exemplo, que a área que estás a ver em determinado plano é de 200 mil metros quadrados, ou algo assim – não é certo que esses números digam alguma coisa às pessoas. É por isso que muitas das imagens são compostas de forma a que haja elementos que possam ser reconhecíveis, seja um carro ou um recinto desportivo. Desta maneira, podes ter uma ideia mais correcta das dimensões”.

Sun Lakes, Arizona, EUA é uma comunidade de aproximadamente 14 mil pessoas, a maioria idosos. De acordo com os registos, apenas 0,1 por cento dos condomínios alberga crianças com menos de 18 anos.

Grant, obviamente, não é o autor das fotografias, mas através de um acordo com a DigitalGlobe, foi autorizado a colocá-las diariamente na conta do Instagram Daily Overview. A empresa é responsável pela maior parte das imagens que vemos quando consultamos o Apple Maps, ou o Google Earth. Fazem-no há cerca de 15 anos e depois de grant os convencer que a sua ideia não tinha qualquer plano terrorista por trás, embarcaram no projecto.

“Surpreendentemente, acho que nunca lhes tinha ocorrido fazerem algo como isto. O cliente principal do trabalho deles será, certamente, o governo norte-americano, portanto, quando os abordei pela primeira vez tiveram algumas dúvidas. Do género, ‘quem é este gajo? Vamos investigá-lo bem”, diz Grant entre risos.

Podes acompanhar o projecto Daily Overview no Twitter e no Instagram. O livro Overview: A New Perspective, de Benjamin Grant, é lançado a 8 de Setembro. Vê uma selecção de fotos abaixo.

Todos os anos, os campos de tulipas em Lisse, na Holanda, começam a florir em Março e atingem o seu pico no final de Abril.

Esta perspectiva capta as instalações da Gemasolar Termosolar, em Sevilha, Espanha. O concentrador solar contém 2,650 espelhos heliostat que concentram a energia térmica do Sol para aquecer sal derretido, através de uma torre central com cerca de 140 metros. O sal derretido circula depois desde a torre até um tanque de armazenamento, onde é utilizado para produzir vapor e gerar energia.

A mina de urânio de Arlit, no Níger. Tanto o programa de energia nuclear, como o programa de armamento nuclear de França dependem do urânio que é extraído desta mina da antiga colónia francesa – mais de 3.400 toneladas por ano.

Angkor Wat, um complexo templário no Cambodja, é o maior monumento religioso do Mundo (primeiro era Hindu, agora é Budista). Construído no Século XII, com uma uma área total de 820.000 metros quadrados, o templo no centro é rodeado por um fosso e uma floresta.

As vivendas de Marabe Al Dhafra em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, são a casa de cerca de duas mil pessoas e foram construídas numa das zonas mais quentes do Mundo. A temperatura mais alta registada foi de 49.2°C.

A Praia de Ipanema Beach localiza-se na zona Sul Rio de Janeiro, Brasil. Conhecida como uma das praias mais bonitas do Mundo, o areal é dividido em segmentos pelas torres de vigilância dos nadadores-salvadores, conhecidas como “Postos”.

O terminal do carvão do Porto de Qinhuangdao, na China, é o maior do género no país. Daqui são transportadas todos os anos cerca de 210 milhões de toneladas de carvão para a indústria do sul da China. Em 2015, dados do governo revelaram que o país estava a queimar 17 por cento mais carvão que os números anteriormente difundidos. Isto significa que a China lançou para a atmosfera cerca de um bilião mais de dióxido de carbono por ano do que se estimava anteriormente.

Hagadera, à direita na imagem é a maior área do campo de refugiados de Dadaab, no Norte do Quénia, onde vivem 100 mil pessoas. As Nações Unidas começaram já a usar também uma nova zona, apelidada de extensão LFO, que se vê à esquerda. Dadaab é o maior campo de refugiados do Mundo com uma população total estimada em 400 mil pessoas.

O Burning Man é um evento cultural que dura uma semana e se realiza no deserto Black Rock, no Nevada, EUA. Atrai mais de 65 mil participantes e é descrito como uma experiência de comunidade, arte, expressão artística e cultural. Esta imagem foi captada durante a edição de Agosto de 2014…

… e esta foi captada no mesmo local, depois do Burning Man, em Outubro de 2014.

Ligação entre duas auto-estradas em Jacksonville, Flórida, EUA.

Operações mineiras em Gribbens Basin, Michigan, EUA. Esta perspectiva mostra aproximadamente 2.5 quilómetros quadrados.

Sistema de drenagem à volta da Lagoa de Shadegan, na Baía de Musa, no Irão.

Nishinoshima é uma ilha vulcânica localizada a 940 quilómetros a Sul de Tóquio, Japão.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.