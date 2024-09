​Volte no Tempo com essas Lindas Fotos de Raves dos Anos 90 em Los Angeles

Quando o fotógrafo Michael Tullberg me pediu para editar um livro de fotografias que será lançado em breve, chamado Dancefloor Thunderstorm: Land of the Free, Home of the Rave (ainda sem tradução para o português), cheio de imagens feitas durante a metade dos anos 90 para os anos 2000, no auge da cena das raves de Los Angeles, eu não tinha ideia se era o cara certo para fazer este trampo. Passei praticamente os anos 90 inteiros sentindo as batidas do techno e house de Detroit, enquanto também estava ligado na cena do som único do sul da Califórnia. É claro que todo mundo daquela época enlouquecia com as phat pants e com o som do DJ Dan, mas eu não tinha certeza se o meu conhecimento específico sobre o assunto era suficiente para ajudar meu caro amigo fotógrafo neste desafio.

A cena de L.A. ressoou por tantos lugares, pelo que eu me lembro, que as provas dessa influência vieram tão rapidamente no trabalho desenvolvido pela imersão de Tullberg num imenso arquivo de registros daquela época. Muitas dessas fotos são surpreendentemente familiares, tendo encontrado seu caminho pelo Centro-Oeste e entrando no meu subconsciente através das capas de duas revistas distribuídas nacionalmente, como a URB e a BPM, que eram como Bíblias para a gente de tão imprescindíveis para entender sobre a cena eletrônica americana, em um tempo que não se tinha Internet.

Esta é a razão, apesar das diferenças regionais, que o livro de Tulberg consegue capturar o espírito americano das raves dos anos 90 de uma maneira que transcende os limites geográficos. Talvez seja porque o estilo original de usar longa-exposição nas fotografias para capturar a energia pulsante das últimas horas dançando em pistas escuras, iluminando a cena antes da introdução da épica crane shot. Ou talvez o fato de que olhar para as raves de L.A., no finalzinho dos anos 90, seja a chave para entender os hábitos culturais e musicais em todo o país. É a mesma ampla gama de influências que fez a cena dos festivais de Los Angeles o gênesis da explosão do EDM. O Michael deu uma prévia de imagens exclusivas do livro ao THUMP pra gente já ir dando uma olhada. Dancefloor Thunderstorm: Land of the Free, Home of the Rave será lançado no dia 8 de outubro, e você pode se cadastrar na pré-venda do livro aqui.