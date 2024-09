Diário de Fotos de Walter Pearce, Vol. 2: Salem

Entre fevereiro de 1692 e maio de 1693, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria em Salem, Massachusetts, sendo 19 delas executadas. Como a maioria dos lugares com eventos históricos horríveis, a cidade se transformou numa armadilha para turistas: em outubro (o mês mais movimentado da cidade, claro), o lugar vira tipo uma Disneylândia assombrada. Viajei para Salem uma semana antes do Halloween com dois amigos a fim de ver qual era a graça da cidade, procurar bruxas de verdade, paquerar zumbis e fotografar tudo.

Andar pelas ruas de Salem no sábado antes do Halloween era quase impossível com tanta gente fantasiada. Falando com um amigo de Nova York pelo telefone, descrevi a região da seguinte forma: “[É como] andar pela Times Square, só que todo mundo é um bruxo bêbado”. De acordo com um bruxo local chamado Vlad, a última noite de Halloween tinha atraído mais de 150 mil pessoas para as ruas geralmente calmas da cidadezinha.

Visitamos a “Chambers of Terror“, que, segundo os donos Skip e Derek, é a casa assombrada mais apavorante de Salem. Foi muito assustador – e eles me deixaram fotografar tudo. À noite, fomos ao Zombie Prom, um grande evento de Halloween que acontece no Victoria Station, um restaurante e bar local. O baile tinha de tudo: uma banda, fotos bregas e até o rei e a rainha zumbis do baile. O gerente do bar, Daryl, nos disse que o turismo em Salem explodiu nos últimos dez anos, parcialmente porque a cidade resolveu finalmente abraçar sua herança sinistra. Daryl explicou que o Zombie Prom atrai pelo menos 650 pessoas todo ano. Ele também contou histórias sobre a época em que foi segurança no infame Danvers State Hospital, uma instituição para doentes mentais conhecida por seus experimentos e testes desumanos com os pacientes. O hospital foi demolido e substituído por um condomínio residencial recentemente.

No geral, visitar Salem na temporada do Halloween é uma experiência incrível e assustadora – se você gostar de versões altamente comercializadas de eventos históricos trágicos (eu gosto). Fiz vários amigos, mas não lembro o nome da maioria. Talvez eu volte este ano e tente encontrá-los de novo.

Siga o Walter Pearce no Instagram para mais momentos secos de lugares emocionantes.

Tradução: Marina Schnoor