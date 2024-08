WC no Beat, Djonga, MC Rebecca e Karol Conká nos deram o hit do Carnaval que queríamos

Eis que estamos a uma semana do feriado mais importante do ano e parece que todos os possíveis hits do verão 2019 já deram no saco: seja “Jenifer”, “Terremoto” ou “Seu Crime”. Esse Carnaval precisava e um herói, e o WC no Beat cumpriu esse papel juntando Djonga, MC Rebecca, Karol Conká e MC Rogê no mesmo som. É o hit do Carnaval que ambos queríamos e precisávamos.

“Nossa Que Isso”, um encontro de titãs do trap-funk carioca, paulista e mineiro, foi lançado nessa sexta (22) bem em tempo de pegar o pré-Carnaval desse fim de semana e estourar na semana que vem. Eu diria, ainda, que esse som é 100% levado pela força da mulher festeira porque os destaques muito claros são o verso da Rebecca e o da Karol. Ouça acima e torça pra tocar esse hino no bloquinho.

