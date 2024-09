Tudo o que o Filme do Zac Efron Sobre EDM Tem de Bom, Ele Tem de Ruim

Nós vimos direito pela primeira vez Zac Efron incorporando o espírito do EDM no trailer de We Are Your Friends.

Aqueles de nós que são, DE FATO, fãs de música eletrônica, meio que sabemos: o EDM está praticamente morto, mas como sempre Hollywood se move no ritmo de uma tartaruga idosa. Por isso apenas agora, em 2015, um filme sobre o EDM vai para a telona (o filme estreia no dia 25 de agosto nos Estados Unidos) e nós não poderíamos estar mais empolgados. Enquanto muitos chamam o filme de “inexato” e um “insulto à cultura DJ” , nós achamos que esses haters estão completamente errados. Depois de ver o trailer inúmeras vezes, achamos que o diretor/roteirista Max Joseph (responsável por Catfish), Zac Efron (famoso por papéis da Disney), e a modelo/atriz Emily Ratajkowski (famosa pelo clipe de “Blurred Lines”) totalmente, completamente e absolutamente acertaram o que é a cultura EDM. Baseados apenas no trailer, eis como sabemos por que We Are Your Friends está completamente certo (e algumas vezes errado) sobre o EDM.

Das pistas para as telas.

Ter apenas uma faixa-hit pode levar a uma carreira de sucesso.



Se o EDM nos ensinou algo nos últimos anos, é que você precisa de uma faixa sensacional para cimentar o seu nome no topo do lineup dos festivais, conseguir um contrato, ganhar uma tonelada de dinheiro e tocar suas próprias faixas no palco principal do Ultra, ao lado de Usher… Ou, se você tiver menos sorte, com ela você pode participar do American Idol.

“As coisas são diferentes para nós. Você pode inventar um aplicativo, começar um blog, vender coisas online. Meus amigos e eu? Nós promovemos festas.”

Certo, vamos esclarecer isso: nem todo mundo pode inventar um aplicativo, a maioria dos blogs são um lixo, vender revistas velhas no Mercado Livre não vai levar você a lugar algum, e Zac, cara, você não leu nossa matéria sobre como é difícil organizar baladas de estudantes? Apenas se entregue a mesma resignação a que eu me rendi. Por que se preocupar com qualquer outra coisa?

A qualidade do seu fone de ouvido não importa muito.



Você está vendo essa imagem? O que você vê? Você vê fones de ouvido? Sim, mas você também vê músculos. Zac Efron tem músculos. O que é bom pra ele, já que seus fones de ouvido são uma bosta. Em 90% do trailer de We Are Your Friends o novihno Zac ostenta um feio e mal tratado par de fones – ele até vai praticar cooper com eles (e seus músculos)! Algum DJ vai correr com um par de fones de ouvido de estúdio? Não. Você pode conseguir um par de fones de ouvido novinhos por menos de cem dólares, mas isso não importa, pois a maioria dos DJs de EDM está apenas apertando botões em um set pré-programado. Fones de ouvido (como aqueles bíceps!) são apenas outro acessório para nos distrair do fato que esses DJs não estão fazendo absolutamente nada no palco.

“128 batidas por minuto…esse é o número mágico.”

Na metade do trailer nós encontramos Efron girando em uma efervescência maluca em um tipo de festa na piscina que deixa nós que vivemos em uma ilha cinzenta de merda no mar norte segurando nossos corações apertados, experimentando uma ânsia. Tem sol, corpos bronzeados, taças de tamanho moderado de rosé, mashups do Avicii. Ele nos diz que gosta de manter as coisas “chill” começando em um estável 125BPM antes de incrementar os números e atingir o ponto certo.



Isso é uma mentira da pior espécie. Todo mundo sabe que 120, 121, 122 são o teto do melhor BPM. 128 é demais. Onde está a prova, Zac? Que estudos você leu, você pode citar fontes, como cacete você sabe que um disco tocado a 128 batidas por minuto faz isso ao coração de uma garota previsivelmente atraente?

“Quando vocês estiverem prontos para fazer dinheiro de verdade, precisam me dar um toque.”

Eu discotequei em uma festa na piscina esse ano. Foi muito divertido. Eu ganhei uma lata de cerveja depois. Eu não fui carregado para um escritório mal decorado para encontrar um sombrio executivo de gravadora que fingiu estar representando meus interesses antes de me dar uma rasteira ao final do segundo ato, me dando tempo o bastante para me recuperar da queda e virar o grande DJ que eu mereço ser. Infelizmente.

Mulheres não são pessoas, elas são apenas corpos.



Nós tocamos nesse assunto antes. We Are Your Friends é um filme sobre caras tanto quanto é um filme sobre DJs. Como a única estrela feminina, Emily Ratajkowski faz o papel de uma mulher no EDM então não precisa ser um personagem de verdade. Ela pode ser apenas uma modelo que fica lá parada sendo linda e sacode as mãozinhas quando alguém coloca um fone de ouvido vagabundo em sua cabeça com cabelos maravilhosos. Ao invés de contar a história de uma mulher trabalhando no EDM, esse filme segue o script de corpos femininos servindo como lindos receptáculos da misoginia tuntz-tuntz.



Brigas de DJ são bobas, sem sentido e confusas.



Esses DJs estão brigando ou curtindo um deep house???

Quando se trata de briga de DJs, as apostas são incrivelmente baixas. Quantas brigas ridiculas nós vimos nos últimos anos? Deadmau5 vs Hilton. Deadmau5 vc Krewella. Deadmau5 vs THUMP. A lista continua. Troxler e Aoki. Gary Richards e Pasquale Rotella. Do que todos esses caras ricos estão reclamando? Todo mundo que faz dance music parece estar sempre resmungando sobre alguma coisa. Não podemos todos ser amigos?

“Nós não vamos ser milionários. Isso não vai acontecer!”

Essa parte está certa mesmo.

