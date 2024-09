As raparigas falam de sobre como se masturbam

Aqui está uma fotografia de uma mulher a simular um orgasmo. Todas as fotos via Shuttershock

Este artigo foi publicado originalmente na VICE Alps.

As raparigas não falam sobre masturbação de forma tão aberta como os rapazes, mas isso não significa que não gostemos de tocar-nos de vez em quando. Na verdade, isto simplesmente significa que não sentimos a necessidade de que toda a gente no bar saiba como foi, pormenorizadamente, a nossa noite de prazer solitário e independente, portanto, não contamos a ninguém, não falamos disso em grupos de 25 amigos nem dizemos nada ao amigo do Zé da contabilidade, o Jorge.

Claro, toda esta reticência faz com que apenas fales deste tipo de coisas com um pequeno grupo de amigas masturbadoras. E, considerando que há muitas, muitas maneiras de satisfazer-se, sentimos que estamos a perder a oportunidade de aprender algumas técnicas valiosas, ou a perder algumas informações muito importantes. Tínhamos curiosidade em saber o que andamos realmente a perder, por isso pedimos a umas quantas senhoras que nos iluminassem.

Cada um dos parágrafos abaixo corresponde a cada uma das entrevistadas, que preferiram manter o anonimato, presumivelmente, porque não querem que alguém pesquise o seu nome e encontre a seguinte frase: “Geralmente, penso em coisas como andar de patins nas nuvens e, em seguida, ir caindo suavemente até aterrar na pila de um desconhecido”.

” Eu gosto muito de pornografia. Acho que, por exemplo, os filmes da Stoya são incríveis. A maior parte das vezes, e porque é fácil, só vejo pequenos vídeos no PornHub porque não preciso de fazer downloads. Mas, mesmo assim, posso demorar algum tempo até encontrar alguma coisa de jeito. Às vezes, os actores são uns nojentos e os thumbnails são totalmente enganadores. Em termos de categorias, gosto de vídeos com coisas que não faço normalmente – como brinquedos sexuais (não tenho nenhuns), lésbicas (eu gosto de homens), e trios (não é realmente o meu estilo de coisa, mas já tentei). A execução não é nada de especial, uso a minha mão. Como disse anteriormente, não tenho vibradores nem nada do género. Por mais aborrecido que possa parecer, normalmente só penso na pessoa por quem estou interessada naquele momento”.

” Quando tinha 15 anos a minha melhor amiga falou-me das maravilhas que os chuveiros escondiam. Esta informação levou-me a desenvolver um gosto especial por estes objectos. É claro que já experimentei outras coisas, mas acho que os vibradores são bastante desagradáveis e básicos – falta-lhes fantasia, não achas? ”

” Eu acho que faço tudo de uma forma bastante normal, com a mão? Quando tinha 17 anos, eu e a minha melhor amiga comprámos um vibrador para cada uma – ouvimos dizer que é o que se faz quando se é adulta. Tentei e, no meu caso, foi muito estranho. Honestamente acabei deitá-lo fora. Mais tarde, ofereceram-me outro, como presente. Este tinha uma função diferente, já que podia estimular o clitóris enquanto o tinha dentro de mim. Era bastante surpreendente. Ajudou-me a mudar a ideia que tinha dos vibradores. Uma vez, comprei um mesmo grande – por pura curiosidade. Não era nada sensual, era simplesmente enorme.”

” Na verdade, os vibradores não me excitam. Não preciso de ter uma coisa dentro de mim para me vir. Eles podem ser muito divertidos quando os usas com o teu companheiro, mas a minha mão é mais do que suficiente quando estou sozinha. Por alguma razão uso sempre a mão esquerda, mesmo sendo destra. Não sei porquê. Acho que as mulheres não têm a mesma necessidade urgente de se vir, como é o caso dos homens. Mas tenho de admitir que às vezes é a única coisa de que preciso. É raro, mas acontece. Muitas vezes começo a masturbar-me para ver-me livre de uma certa fantasia que anda na minha cabeça sobre alguém. A pornografia pode ser útil – normalmente vejo coisas que nunca irei experimentar. Muitas vezes uso simplesmente a minha imaginação. Gosto de usar o chuveiro, mas tem de ser o correcto. Quando o encontras, acho que é a melhor invenção do mundo. A quantidade de vezes que me masturbo varia muito. Se eu passar, digamos, todo um sábado na cama, posso chegar a três vezes. Às vezes, e se tive uma semana muito stressante, nem me passa pela cabeça tocar-me.”

” A primeira vez que me masturbei, foi sem querer. Tinha 11 anos e estava numa piscina com uma amiga. Não consigo explicar realmente o que aconteceu, só sei que depois me tornei numa grande fã da água. Chuveiros, piscinas, basicamente qualquer repuxo. As cabeças dos chuveiro são definitivamente a melhor opção mas, há alguns anos atrás, comecei a ficar paranóica porque pensei que o jacto constante de água poderia retirar a sensibilidade da minha vagina, então desisti dessa opção. Adoro-a, mas não tenho nenhum interesse em ter uma vagina paralisada. Hoje em dia, confio somente nos meus aborrecidos e sempre presentes dedos. Geralmente, penso em coisas como andar de patins nas nuvens e, em seguida, ir caindo suavemente até aterrar na pila de um desconhecido, que simplesmente estava ali à minha espera com um grande tesão.”



” Eu preciso sempre de ter uma fantasia específica na minha cabeça quando quero tocar-me. Imaginar o homem mais sexy do mundo não é suficiente. A pornografia é, obviamente, uma melhor opção, mas toda aquela monotonia de entra e sai não me aquece nem arrefece. Acho que as coisas tipo manga e comics são muito mais eróticas. A escrita, para mim, é como uma espécie de dirty talk, e isso excita-me. Se tenho acesso ao material certo nem importa se estou de pé ou deitada. De certeza que não vou demorar muito tempo. Às vezes pode acontecer tudo demasiado rápido. Se eu me pudesse vir da mesma maneira durante as relações sexuais, acho que poderia dizer alegremente que a minha vida era perfeita”.

“Não me masturbo muitas vezes. Mas quando o faço, sinto que é extremamente necessário. Geralmente é quando não vou para a cama com ninguém há demasiado tempo ou quando fico perigosamente excitada. De vez em quando, masturbo-me quando estou aborrecida. Para ser honesta, não sou o tipo de miúda que precisa enfiar um vibrador gigante em cada orifício do corpo. Uma vez ofereceram-me um vibrador como prenda de anos, que agora está casa, dentro de uma gaveta, cheio de teias de aranha. Quando me masturbo costumo pensar em homens de quem gosto. Se for uma emergência vejo pornografia – a maior parte das vezes vídeos com sexo oral. Sei quais são os botões exactos que tenho de pressionar para finalizar a missão rapidamente”.

“Comecei a masturbar-me com 13 anos. Estávamos numa viagem da escola e um dos miúdos explicou-me o prazer clítoriano. Assim que pude experimentar, nem pensei duas vezes, e isso acabou por provocar anos e anos de masturbação intensiva. Masturbava-me por várias razões – por tédio, para bater o meu recorde diário, etc. Naquela época gostava de me ver a fazê-lo e exibir-me pelo Skype, e por outro tipo de chats com vídeo. Tenho uma história muito embaraçosa que envolveu a câmera da minha família. Não preciso de muita estimulação vaginal, o clitóris é mais do que suficiente. Usar um vibrador é uma perda de tempo e simplesmente não me excita. Às vezes, se estou sob o efeito de cocaína ou algo assim, a minha auto-estima vê-se muito afectada e os meus gostos ficam muito estranhos. A pornografia que gosto é muito sobre a dinâmica de poder entre homens e mulheres, especialmente quando ele é mais forte ou está numa posição de poder. Quer se trate de uma babysitter, uma estudante ou o que quer que seja – se existem dinâmicas de poder envolvidas, é provável que não aguente nem um minuto “.