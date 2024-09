Wham, Dolly Parton, Guns N’ Roses: São Esses os Melhores Edits do Todd Terje de Todos os Tempos

Todd Terje sempre nos proporcionou dias felizes, e desta vez foi por meio do anúncio dos edits fantásticos que irão chegar às prateleiras em quantidades super limitadas como parte da avalanche da Record Store Day deste ano. Lançados pela label especialmente revitalizada TK Disco, cujo último lançamento era de 1987, com o clássico “Glad to Know You” do Chas Jankel, as edits do Todd de “I Get Lifted” (ouça logo abaixo) e “I’m Your Boogie”, do KC and the Sunshine, são geminadas com as originais em vinis amarelo e verde, e por isso terão um visual tão descolado quanto o próprio som.

A cena de edits antigas pode ser um lugar velho e caquético. Um bando de presunçosos se reúne em torno dos singles de 12″ mais obscuros comprados pelas suas queridas mamães, debochando da disco até que ela se torne tão atraente quanto uma b-side do Ed Sheeran – o que faz com que a abordagem descaradamente populista do Todd seja ainda mais prazerosa. Ele não se entrega a tramóias ou ao nonsense: esses são clássicos agraciados com um toque contemporâneo. Uma pausa levemente longa aqui e uma troca de vocal ali é suficiente para que uma edit do Todd Terje seja o cerne de qualquer DJ set minimamente decente.

Então, qual desculpa é melhor do que um lançamento massa para que a gente te introduza nossas dez favoritas desse catálogo vintage incrível para pirar na pista?



Chic – “I Want Your Love (Terje Edit)”

Todo bom DJ sabe que a última música da noite é a mais importante. É a que você comenta na volta para casa, a que você bota pra tocar enquanto fica doidão de maconha e faz baseados ainda mais doidões em uma sala cheia de pessoas que não passavam de desconhecidos até uma hora atrás. E esta provavelmente é a melhor música para tocar no fim de qualquer noite. O fato de que a original é um dos grandes hits da Chic ajuda, mas o toque primoroso do Todd e sua compreensão aparentemente inata de quão importante a negação e a gratificação posterior são importantes para os baladeiros transformam esses sete minutos em um paraíso auditivo absoluto.

Roxy Music – “Love is the Drug (Todd Terje Disco Dub)”

Um dia seremos ricos o suficiente para ter uma casa com piscina em Los Angeles e esta música estará tocando quando você chegar no nosso aniversário. Seremos aqueles vestindo apenas um roupão, transando com a sua mulher. Peça um dry martini e socialize.

Wham – “Club Tropicana (Todd Terje Edit)”

Um corpo brilhante, bronzeado, tonificado, exemplar, sublime. Apesar dos versos murmurados e lamuriosos do George Michael e do Andrew Ridgely, essa faixa aqui exalta as melhores férias que você nunca teve. Mais uma prova de que o Todd é um expert em corneação, você vai querer correr pro site da Gol e comprar uma passagem assim que a música acabar. O papo da multidão sobre dar a volta por cima faz com que ela seja perfeita para aquelas noites onde ninguém apareceu no bar e você está discotecando para os funcionários.

Dolly Parton – “Jolene (Todd Terje Mix)”

A gente nem sequer entendeu exatamente o que o Todd fez com “Jolene”, mas soa como se ele a tivesse jogado em uma câmara de gravidade zero e deixado seus elementos dispersarem. Ele pega uma música pop que já é audaciosa e faz com que seja tão incrível que ficamos com vontade de terminar um namoro de novo só para poder dançar esse som segurando uma garrafa de gin.

Dennis Parker – “Like An Eagle (Todd Terje Edit)”

Dennis Parker definitivamente é nosso astro pornô-vocalista-de-disco favorito que lançou duas das melhores faixas já feitas – a original desta aqui e “New York By Night”. Ele também emprestou ao Todd seu pseudônimo ‘Wade Nichols’, usado por ele ocasionalmente, então dá pra sacar por que o norueguês nos transportou para o apogeu do Studio 54 neste longo embalo em uma faixa que, sinceramente, poderia durar uma hora. Ela exalta, ornamenta e anima a balada. Impressionantemente arrebatadora.

Bee Gees – “You Should Be Dancing (TT Edit)”

Essa aqui é pra dançar mesmo depois de já ter “passado dessa pra uma melhor”.

The Bangles – “Walk Like an Egyptian (Todd Terje Edit)”

Talvez a maior prova da proficiência do Todd Terje como produtor é sua habilidade em transformar alguns minutos questionáveis de um pop-inovador-semi-orientalista em uma extorsão espaçosa e brilhante. Através da sua reformulação perspicaz, ele consegue fazer com que uma faixa com um status de recepção de casamento vire a opção perfeita para animar o início da noite.

America – “Horse with No Shame (Todd Terje Edit)”

De hino dos tiozões americanos a sabe-se-lá-o-que, esta faixa é remodelada com uma adrenalina cósmica de um reverb arrebatador e detalhes reluzentes. Não é exatamente o ápice da batida do Todd, mas é perfeito como plano de fundo de reuniões de amigos.

Stevie Wonder – “All I Do (Todd Terje Edit)”

Este é outro exercício calculado de baixar o tom para obter o máximo de groove. Respingos de reverb sussurram isso do início ao fim, fazendo com que seja uma edição bastante sutil, mas incrível ainda assim. Um lembrete poderoso de que muitas vezes em reformulações, menos pode ser muito mais. Tudo que o Todd precisa fazer para lançar outro remix que vai fazer a noite, aparentemente, é ser ele mesmo.

Guns N’ Roses – “Welcome to the Jungle (Todd Terje Re-Edit)”

A única outra chance de você conseguir fazer com que o Axl Rose chegue perto de uma pista de dança é se você der play em um reggae – algo que você pode assistir por 15 minutos seguidos aqui (me agradeça depois). Quando você desencanar de assistir este vídeo, se delicie com essa reformulação destruidora de “Welcome to the Jungle”. Acho que dá para dizer que o Todd curte uma destruição? Hehe, foi mal.

