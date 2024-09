Ouça a trilha sonora do novo filme sobre EDM do Netflix, ‘XOXO’

O diretor de clipes Chris faz sua estreia na seara dos longa-metragens nesta sexta (26), com o Netflix EUA colocando no ar a sua nova série XOXO. Mas antes que você se encante pelo conto dos seis estranhos que, felizmente, se encontram sem querer num mega-festival chamado XOXO, foram divulgadas nessa quinta (25) umas músicas pra fazer você entrar no clima. Na sexta, a Big Beat Records vai lançar a trilha sonora oficial do do filme, mas ela já está disponível pra streaming, e conta com alguns bangers que poderiam ser headliners de um festival como XOXO, incluindo Skrillex, Diplo, Galantis, Disclosure e mais.

O Pete Tong foi escolhido como surpervisor musical, mas não ache que, só porque o homem do Essential Mix está envolvido, esta coleção esqueceu do melhor do EDM: diversão sem-vergonha. Novas faixas do Hitchhiker (“Ding Dong”), do novaiorquino Zaxx (“Signal”), do nosso Alok (“Me & You”), e o DJ finlandês Yotto (“Song from the Sun”) refletem o tipo de material irradiante e quente que levanta o seu espírito e te assa lentamente nesses festivais. A maioria das faixas — como “Beats Knockin”, do Jack Ü, e o remix do Flume do single do Disclosure “You & Me” — já foram lançadas antes, mas ganham uma nova cara junto às novas tracks. A coletânea inteira funciona como uma espécie DJ set, pensando dessa forma. Há faixas novas e interessantes; mas verdadeiros hits, o tipo de material que garante que você se sinta em êxtase, formam a base.

Pete Tong disse em um e-mail para o THUMP que esse era o ponto. “Imagine caminhar pelo seu primeiro EDC ou Tomorrowland”, escreveu ele. “A energia incrível e justaposição de sons malucos agredindo os seus sentidos. A euforia, o novo e o desconhecido, enquanto você pula do palco principal para algumas tendas/arenas mais experimentais, e até mesmo dá uma espiada nos bastidores e dentro do santuário do DJ. Acho que conseguimos isso e também é uma ótima plataforma de introdução a alguns artistas mais recentes, como Hitchhiker, Icarus, Yotto, Graves & Dreamer e arma secreta do Brasil, Alok.”



Ouça à coletânea inteira abaixo:

Tracklist:

1. Galantis and East & Young, “Make Me Feel”

2. Michael Brun, “All I Ever Wanted” [feat. Louie]

3. Yotto, “Song From The Sun”

4. Mambo Brothers, “Momento”

5. Zaxx, “Signal”

6. Alok, “Me & You” [feat. Iro]

7. graves & Dreamer, “im friends w 25 letters of the alphabet, i dont know y”

8. Skrillex & Diplo, “Beats Knockin” [feat. Fly Boi Keno]

9. Grandtheft & Keys N Krates, “Keep It 100 (Keys N Krates Live Version)”

10. Hitchhiker, “Ding Dong”

11. Jai Wolf, “Indian Summer”

12. Disclosure, “You & Me (Flume Remix)” [feat. Eliza Doolittle]

13. Galantis, “Gold Dust”

14. Hayden James, “Something About You (ODESZA Remix)”

15. Dada Life, “One Last Night On Earth”

16. Icarus, “Home (Lane 8 Remix)” [feat. Aurora]

