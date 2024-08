Youtubers morrem tentando salvar a namorada de um deles numa cachoeira

Duas personalidades do YouTube canadense morreram tentando salvar a namorada de um deles de ser arrastada por uma cachoeira na província canadense de Colúmbia Britânica.

Os três mortos no acidente eram Megan Scraper, Ryker Gamble e Alexey Lyakh. Gamble e Lyakh eram dois dos três membros do High On Life SundayFundayz, um grupo de amigos que ficou famoso nas redes sociais filmando façanhas em locais exóticos. Scraper e Lyakh eram parceiros de longa data.

Segundo a CBC, testemunhas do acidente disseram que o grupo estava perto do topo da Shannon Falls perto de Squamish, Colúmbia Britânica, quando Megan escorregou e caiu na água. Tentando salvá-la, Gamble e Lyakh mergulharam. Os três foram arrastados pela corrente e caíram da cachoeira. Nenhum deles sobreviveu.

Nos últimos anos, as aventuras pelo mundo de Gamble, Lyakh e seu amigo Parker Heuser ganharam muitos seguidores nas redes sociais. O grupo tinha quase cem mil likes em suas páginas do Facebook, quase meio milhão de seguidores no YouTube, e mais de um milhão de seguidores no Instagram. As postagens nessas páginas apresentavam o grupo em diferentes locais, realizando façanhas como pular de sacadas para piscinas, dando mortais sobre amigos e pulando de penhascos.

Na página do Facebook do High On Life, eles diziam ser amigos desde o ensino médio que, depois de terminarem a faculdade, começaram a viajar pelo mundo juntos. Homenagens de familiares, amigos e fãs já começaram a ser postadas nas redes para os três.

Um amigo do Facebook descreveu os três como “almas lindas que tocaram corações e mentes de muitos”.

Ano passado, Lyakh e Gamble acabaram nas notícias quando ultrapassaram uma passarela do Parque Nacional Yellowstone para gravar um vídeo. A zoeira, e outras do tipo, deixou a galera puta, com algumas pessoas dizendo que eles estavam desrespeitando tesouros nacionais, e rendeu acusações judiciais.

Os dois homens, que tinham voltado a Vancouver antes da polêmica, divulgaram um pedido de desculpas em suas páginas no Facebook e voltaram para o estado norte-americano de Wyoming para encarar o processo. Lyakh e Gamble pegaram sete dias de prisão e estavam proibidos de acessar terras públicas dos EUA por cinco anos.

Mas a sentença não os impediu de continuar viajando, e o grupo continuou fazendo vídeos. Numa postagem no Instagram de duas semanas atrás, Gamble falava sobre sua filosofia de vida — viver o momento.

“Há essa percepção comum de que temos que nos tornar mais sérios com a idade”, Gamble escreveu. “A vida joga responsabilidades e decisões difíceis no seu caminho, e precisamos agir conforme nossa idade e trabalhar duro! Sinto que perco um sentido de quem sou quando tenho esse tipo de pensamento.

“Porque a vida não é uma questão de responsabilidades, decisões difíceis ou trabalho duro, é uma questão de sentir alegria e viver o momento.”

