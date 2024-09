Zac Efron Disse que a Parte Mais Divertida de Discotecar É Fingir que Está Ocupado

Na última terça-feira (18), We Are Your Friends foi lançado em Nova York, nos apresentando finalmente o filme-show-de-horrores EDM estrelado por Zac Efron pelo qual ninguém pediu (e todo mundo está secretamente morrendo de vontade de ver).

Se você viu o trailer, você já sabe os momentos mais agoniantes do filme — como quando Efron dá um longo discurso falando como os sets de DJ são feitos para “encaixar” os batimentos cardíacos com o BPM da música, e como tudo o que você precisa para ser bem sucedido é “um laptop, algum talento e uma faixa”.

O que é curioso de We Are Your Friends é como o filme sinceramente tenta construir um drama emocional em volta dos problemas e desafios dos vários tipos de DJs babacas de Los Angeles, e é por isso que o longa acaba sem querer virando um pastiche dos clichês mais vergonhosos do EDM.

Na sequencia de abertura, na qual Efron e seus amigos vagam por um campus de universidade perguntando para garotas, “E aí? Você gosta de música eletrônica?”, até uma cena em que machões trocam olhares insinuantes por cima de garrafas enquanto rolam batidas de trap bem pontuadas, a coisa toda funciona como um belo resumo da insipidez da cena com foco único e exclusivo no dinheiro. Imagine: Spring Brakers, mas sem nenhum traço de ironia.

O que não quer dizer que o filme não seja divertido ocasionalmente! DJs como Alesso e Nicky Romero aparecem em momentos inesperados, uma viagem animada de droga deixou meu companheiro rindo alto, e eu não parei na cadeira quando o remix do Tchami para “You Know You Like It” da Aluna George apareceu durante uma cena de balada.



Emily Ratajkowski, que interpreta o papel romântico de (quem mais?) Zac Efron no filme.

Depois do filme, tive a oportunidade de perguntar para um bem bronzeado, fortão e alegre Zac Efron sobre o que ele acha do EDM. O quanto ele conhecia da música antes de fazer o filme? “Eu estava ciente [do gênero] de uma maneira mainstream do que era popular e acessível. Eu não entrei fundo em todos os diferentes gêneros”, disse o ator. “Eu podia dizer a diferença entre dubstep, reggae e house, mas em um nível básico, eu não conseguiria dizer o nome de muitos DJs”.

Efron disse que foi treinado por DJs como Alesso e Them Jeans, assim como o ator Wes Bentley, que interpreta o mentor de Efron no filme (e aparentemente costumava discotecar também). “Wes me fez entrar no SoundCloud e me ensinou sobre inúmeros subgêneros. Ele me ensinou sobre minimal house e minimal techno e quando estávamos filmando eu tocava isso no meu camarim.”



Efron no set de filmagem. Cuidado com esses olhos, você está aumentando meu BPM.

Armado com alguns pendrives de faixas de Them Jeans, Efron disse que praticou transições e efeitos em seu novo equipamento Pioneer em casa: “Até eu ficar tão perdido e cansado que eu desmaiava — existe muita matemática em combinar BPMs!” Seus autofalantes ficavam voltados para a casa deu seu vizinho, Charlie Day (do seriado It’s Always Sunny In Philadelphia), que ligava para Efron dizendo, “eu tenho um bebê, cara!” (Vizinhos Celebridade: eles são como nós).

Mas esqueça mixagem ou a combinação de batidas. Efron conta que a parte que ele se divertiu mais foi “aprender estilisticamente o que esses caras fazem para discotecar parecer divertido”.

“Alesso mostrou como realmente sentir a música e deixar a plateia animada”, comentou Efron. “Quando ele faz a transição das faixas, ele pula no ar. Nos decks é só uma girada [de um knob], mas ele faz disso um evento. Você só se diverte e faz um show. Isso mostra à plateia que você está curtindo.” Será que Zac Efron conseguirá um Oscar por um soco bem dado no ar?

