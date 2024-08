10 femei și bărbați de pe Tinder România cărora merită să le scuipi și-n băutură la date

Orice prim date e nașpa, mai ales alea în care ajungi prin Tinder sau Bumble. Nu că n-ar putea ieși ceva bun, ceva frumos, dar e ca oricare alt lucru pe care îl iei de la zero. Nu știi exact ce să zici, cum să te comporți, ce depășește măsura și dacă merită să tragi de un al doilea date sau lași lucrurile acolo.

Totodată, realitatea e că știi – poate chiar de la primele discuții de pe Tinder. Știi când e un episod prost de dating, că cealaltă persoană n-are ce trebuie, că nu-ți place sau că nu merită efortul pentru un sex care se anunță mediocru. Sigur, dacă vrei doar să aduni un subiect de discuție pentru viitor, merită să suferi o oră sau două. Dar, în rest, nu prea.

VICE, dincolo de-a fi o publicație care te informează, are și un rol educativ, obvsly. Iar acum e un moment potrivit pentru un pic de educație d-aia bună de dating care te ajută să iei decizii mai ușor, după cele proaste de pe Tinder.

Iei patternurile de mai jos și le aplici pe persoana cu care ai ieșit. Astfel, poți foarte bine să irosești doar 30 de minute. Nu face nimic, a fost plăcerea noastră.

Mare grijă însă. Ce am zis mai jos nu se aplică acelor persoane – se știu ele! – care-s încăpățânate și cred că pot lua un om și să-l modeleze, să mai lucreze un pic la ce nu le place. Cu astfel de persoane nu ne punem, cum nu te pui nici cu un tren care deraiază. Doar te uiți și te minunezi.

Tipurile de bărbați agățați pe Tinder sau Bumble care-s nașpa încă de la primul date

Imagine: Olga / Adobe Stock

Tipul care bagă sală și-ți explică faza cu creatina

A ajuns la sală ca să scape de depresie, cum a văzut el într-un clip de la Andrew Tate sau alt wannabe bărbat alfa, iar acum nu bagă carbohidrați decât în anumite zile, iar carnea de vită e condimentată cu creatină – nu cretină, a nu se confunda, și keratină, cum ar crede femeile. Râde la glume cu cariceps și poartă cămăși strâmte, să se vadă c-a tras un pic acolo. Are povești de la sală și-și poate aminti câte serii a făcut și câtă pudră a luat pe 11 decembrie 2019 la 12.03.

Tipul entuziasmat un pic cam mult de crypto și Cezar Ionașcu

Nu-i place Andrew Tate, că-i străin, sau Jordan Peterson, că-i bătrân, dar Cezar Ionașcu e ce trebuie. E abonat la newsletter, se uită la clipuri și la o adică, da, masca aia parcă lua din libertăți. Pentru el crypto e, de fapt, o super idee, dar nu să faci bani. Tehnologia din spate, bro, aia contează. Smart contracts, știi ce zic? Proof of work e ce trebuie, gen. Doar că nu vrea Banca Mondială, Goldman Sachs să facă ceva. Stai să-ți explice, ca să și înțelegi, că nu e așa simplu cum crede lumea. Tre’ să-ți faci researchu’, bro.

Imagine: ponomarencko / Adobe Stock

Tipul care e de acord cu tot ce spui doar ca să fută

Da, înțeleg, cui să-i și placă fructele de mare? Nici rușii nu-s așa răi, uite ce cultură au. La o adică, da, wow, ce nașpa e de americani cu BLM. Protestul vestelor galbene a fost o mizerie. Doamne, ce voce frumoasă ai, aș putea adormi în fiecare seară ascultându-te. Da, da, prea se pune accent pe cum arăți. Important e să fii mobilat pe interior. Soto, da, înțeleg, abordările colonialiste ne-au dus aici. Da, și eu am duhovnic, e la o biserică de prin Bucureștii Noi. Mie-mi zici, niște scârbe ăștia care nu susțin Ucraina. Și la o adică, ești prost cum să nu-ți placă creveții și midiile și stridiile?

Tipul artist neînțeles care are 30+ și încă se plânge că nu dă lovitura în România

A prins maxim trei open mic-uri la o ceainărie care voia să aibă și ceva stand-up luat de la SH și acum crede că face artă. Nu e doar un om care stă în picioare și spune bancuri, ci face satiră socială care trezește ceva în oameni. Sigur, a jucat maxim figurant în reclame de 10 secunde pentru TikTok, dar simte că actoria nu e respectată în România. El chiar face method acting, intră în personaj. La o adică, a încercat-o cu trap, cu R&B, cu rock, dar nu se bagă bani în muzica adevărată în România. Tot ce fac ceilalți e pulbere, janghine care țipă în microfon. Tre’ să simți muzica, bro.

Imagine: Astarot / Adobe Stock

Tipul care folosește ca pernă biblia comunistă

Zice lumea, da’ nu a fost chiar așa pe vremea lui Ceaușescu. Mergea exportul, statul îți dădea o casă. Neoliberalismul lui Thatcher și Reagan au distrus omul modern. A zis-o și Mao în cartea roșie, tre’ să oprim exploatarea omului de către om. Cum să dai aproape 20j de lei pe-o cafea, da’ ce ne-a tâmpit foamea? Comunismul a eșuat că n-a fost niciodată aplicat cum trebuie. Să știi că ce se zice despre Marx nu-i chiar așa. Sunt clipuri pe YouTube, îți dau să te uiți. Ești pe TikTok? Sunt și acolo. Îți zice ceva numele Slavoj Žižek… ?

Tipul care stă pe Discord cu băieții până dimineața și urmărește toate podcasturile, vlogurile

A venit la date în pantaloni trei sferturi și tricou cu Among Us după ce a întârziat 20 de minute. Era obosit, ți-a zis, abia ce s-a trezit și n-a avut timp de mai mult. A stat treaz toată noaptea c-a avut niște meciuri intense de LoL, dar joacă doar așa, când are liber de la corporație la care lucrează remote. Printre tabele de excel, mai bagă niște CS ca să se destindă. Vrea o gagică gameriță, cu care să se uite împreună la Reddit Stories și gameplays, și walkthroughs. Și-a luat de pe Aliexpress o femeie printată pe o pernă în mărime naturală.

Tipul care-i fiert pe brand, chestii scumpe, lux

Are un tricou pe care scrie Balenciaga, cele cu Supreme și LV sunt la spălat. Nu-i place Gucci, prea de bombardieri, prea de copii, da’ are niște papuci de plajă de-acolo. Poartă Off-White, are și Yeezy câteva perechi și chiar niște Jordani ediție de colecție. Ce-s alea haine care nu-s Hermès, Bvlgari, Versace sau chiar Dior. Tre’ să miroși cum te îmbraci. Tommy, Tom Ford astea.

Tipul care ține evidența la body count

Nu vrea o femeie care face sex cu el de la primul date. Dar vrea să facă sex de la primul date. Nu contează că și femeia cu care iese își dorește același lucru. Ea tre’ să fie pură și determinată să rămână așa. Chiar virgină, dacă se poate. Oricum i se pare scârboasă ideea că gura unei femei a atins un alt penis. Mă rog, măcar să nu fie prea inițiată în ale sexului, ca s-o învețe el. Totuși, e okay și dacă n-a avut prea mulți parteneri. Poate unul. Dar speră să nu sufere după el. Sigur el se pricepe mai bine.

Imagine: JackF / Adobe Stock

Tipul care stă cu părinții până dă lovitura și vorbește despre maică-sa

Da, ei n-au nicio problemă cu asta, de ce întrebi? Îl susțin în tot ce face, chiar dacă Marcel are 35 de ani, început de chelie și niciun scop real în viață. Canapeaua lor e încă bună și de ce să plătească pentru mâncare, dacă ei tot fac cumpărături săptămânal? Lucrează la un super proiect, are un startup în comerț online – nu-i dropshipping, de ce-ntrebi? S-a mai anturat cu doi tovarăși, fac și muzică uneori. Trag la studio, stau acolo 12–16 ore, e vibe-ul ăla bun, scriu versuri. Bro, muzica e ce simți, o dai cum o simți. Are acum o combinație, așteaptă un telefon, i-a promis unchi-su că-l angajează.

Mă-sa i-a zis că e bine, important e să nu se bage într-un job care să-i distrugă spiritul. Mă-sa gătește bine, doamne, tocănița aia. Mă-sa i-a zis că e bine că stă cu ei, strânge bani pentru planurile lui, când găsește și el o fată. Mă-sa i-a zis să nu ia orice nebună și să nu ia una cheltuitoare și să nu ia una, așa, pe interes. Mă-sa i-a luat lănțicul, telefonul și parfumul ăsta Armani. Era la ofertă, la un târg în Grecia când au fost cu toții la all inclusive.

Imagine: Spectral-Design / Adobe Stock

Tipul care crede că bărbații tre’ să fie providers și decidenți

Ia zi, ce mănânci? Mai bine ia un suc, la ora asta cafeaua nu-ți face bine. Uite au aici în meniu niște risotto cu ciuperci, e bun. Nu l-am încercat, dar pentru tine e bun. Cum să-ți iei cocktail? Nu e bun. Nu, nu e treabă de bani, ia ce vrei, plătesc eu. Da’ nu mai bine vrei celălalt desert? Ăsta are mult zahăr. Nu că-s conservator sau ceva, da’ femeia își irosește viața într-un job. Și așa sunt multe de făcut acasă. Vrei o bluză nouă? Ia dă-mi un link că ți-o iau eu. Uite ce bine arată brățara asta, nu vrei și tu? Am văzut la o colegă la muncă.

Tipurile de femei agățate de pe Bumble sau Tinder care-s nașpa încă de la primul date

Imagine: william87 / Adobe Stock

Tipa care suferă după fost

Ce frumos e parcul ăsta în care v-ați întâlnit. Vezi banca aia de acolo, de după copac, la care se uită cu ochi umezi ca de căprioară? Acolo stătea cu Marcel de fiecare dată când treceau prin zonă, era locul lor secret, se uitau la apă, aruncau pietricele în ea și își făceau planuri de viitor.

Marcel era student la Politehnică și după licență urma să o ceară în căsătorie, să se angajeze și să se mute împreună. Trei copii, o casă cu etaj și doi câini. El s-a îmbătat în Regie și a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Nu crede că o să mai iubească pe cineva la fel de mult ca pe Marcel. S-a făcut seară deja? Ce repede a trecut timpul, dar tu pari un pic cam tăcut, n-ai și tu un hobby, ceva? Marcel putea să vorbească ore-n șir despre orice…

Tipa fiartă pe corectitudine politică

Trăiește într-o garsonieră confort doi de pe Calea Moșilor, dar îți zice în mai puțin de cinci minute care-i faza cu imperialismul american și cu sclavia de la 1800. Zice de fiecare dată „cuvântul cu ț”, „cuvântul cu n”, „cuvântul cu j”. Îți zice din start ce pronume preferă, care-i orientarea ei sexuală și te întreabă dacă ai ceva cu gayii. Sigur, da, da, comandă-ți ceva de băut, abia începe.

Tipa care vrea să știe dacă sunteți împreună și ce așteptări ai de la ea după 15 minute

E pe Tinder de câteva luni bune și-ți spune că n-a găsit pe nimeni de care să-i placă în mod real. E și normal să fie așa de selectivă, că-și dorește ceva serios și de lungă durată. Apropo de asta, știe că e prima oară când vă vedeți și abia ați stabilit unde mergeți, dar ce vrei de la ea de fapt? Crezi că puteți avea o relație? Are nevoie să știe din avans ca să nu-și piardă timpul.

Abia ce a făcut 30 de ani și nu vrea să ajungă „fată mare”. Îți arată planul ei pe zece ani și-ți spune că în următorii doi ar vrea să bifeze cel puțin nunta și un copil. Ah, crezi că ar trebui să vă cunoașteți mai bine înainte. Așa sunt toți bărbații, vă plimbați ca albinele, din floare-n floare.

Imagine: Voyagerix / Adobe Stock

Tipa care vrea să-ți vorbească de familia ei, pisică și colegii infecți de la muncă

Familia, doamne, de unde să înceapă. E praf. Bunica Geta are probleme cu piciorul, tataia Vasile le cam are cu băutura, dar nici mătușa Grațiela nu e de ales. Afli din primele zece minute cum a fost vacanța cu familia la Cheile Grădiștei și că i-a zis ta-su să fie atentă la băieți – să nu-i asculte că bagă doar capul, că n-are umeri. Nu-și prea găsește partener. Dar are o pisică. E geniu pisica! E mai tare decât un câine!

Vorbește cu ea și chiar o înțelege, nu ca altele. Are o boală de piele și costă mult medicamentele. Uneori vomită din te miri ce, dar e geniu! Îi aduce jucării și face cozonaci pe ea. Măcar așa mai uită de Viorel, vai morții lui, colegul ei de la muncă. Leneș! Leneș rău! Și prost. Ionela și mai și. Umblă vorba prin firmă că-i cam udă mânzul șefului și d-aia nu-i dată afară. Și pisica ei îi urăște colegii!

Imagine: Prostock-studio / Adobe Stock

Tipa cu horoscop, ascendenți și zodii

Tocmai ți-ai șters ochelarii de soare că nu mai vedeai prin ei de jeg? Sigur ești Fecioară, așa ordonată tot timpul. Cum? Zici că ești Leu? N-are cum și ar fi cam nasol, că nu se înțelege cu zodiile de foc. Sigur ești influențat mult mai mult de ascendent. Nu-i nimic dacă nu știi care-i ăla, te ajută. Fii atent, dă-i data nașterii, locul și ora. Dacă nu știi ora, sun-o pe maică-ta repede că altfel nu merge. Vai, ești născut dimineața, nu e clar cât de compatibili sunteți. Aha! Ai ascendentul în Capricorn, se explică.

Uite aici astrograma, dacă se uită un pic mai mult la liniile astea îți povestește toată viața de până acum și-ți zice și când mori. N-o să fii prea fericit în a doua parte a vieții și o să mori destul de devreme. Nici bani prea mulți n-o să ai, dar o să fii iubit cândva. Normal că site-ul ăsta de astrograme e super accurate, nu e făcut la bășcălie de oameni care au înțeles că horoscopul are potențial de industrie profitabilă.

Imagine: Wayhome Studio / Adobe Stock

Tipa vegană și pornită pe sustenabilitate

Ultima dată când a cumpărat ceva din comerț avea șase ani și nici nu știa să numere bine, o trimitea mă-sa cu bani ficși la magazin. Acum merge doar la magazine zero waste. Pune carton la carton, plastic la plastic, dar vezi că scrie pe sticlă dacă se reciclează sau nu, că nu toate se. A făcut voluntariat la curățat râurile de gunoaie.

Într-o vară la 2 Mai aproape și-a luat bătaie când s-a certat cu unii că aruncau gunoaie pe plajă. Nu bea lapte de migdale, că e nevoie de multă apă ca să fie produs. E vegană, iar dacă se poate ca pâinea să fie fără gluten, cu maia și din grâu crescut sustenabil. Hainele-s de la SH, adică dacă te uiți atent găsești piese bune. Doar nu iei d-alea la kil ca amatori. Și la o adică nici nu-s SH, sunt preloved.

Tipa pasionată de cărți de dezvoltare personală

Știe titlurile pe de rost. Le are și fizic, și digital pe Kindle. Cărțile au învățat-o că dacă nu e bine cu ea, nu va fi bine nici cu ceilalți. Și că poate să facă orice. A urmat și un curs de public speaking. E încrezătoare că poate face orice își pune în minte, dar încă n-a găsit resorturile interioare ca să se mute de la ai ei. O ia lumea la mișto cu cărțile astea, dar pe ea o mobilează interior. Zice și-n cărți, cei din jur, dacă nu înțeleg, critică.

Imagine: luckybusiness / Adobe Stock

Tipa cu cristale + tarot

Ai văzut cristalul ăsta? Adună energiile negative și curăță spiritul. Uită-te și la ăsta, l-am luat într-o zi de iarnă de pe la Romană. L-am văzut într-un TikTok și fata care-l prezenta zicea că ei i-a schimbat viața. Nu că cred în așa ceva, dar nu știi niciodată. Am pus cristale și-n casă, în colțuri, ca să atragă fericirea, bunăstarea, liniștea interioară. Ziua le pun pe balcon ca să se încarce la soare.

Ți-a dat cineva în tarot până acum? Fii atent, am învățat de pe TikTok, taie aici, nici nu mă uit, taie. Hai că-ți citesc acum. Câte cărți vrei? Lasă, vedem câte cad. Vai, e d-asta cu săbii, stai c-am uitat ce înseamnă. I-am făcut și lu’ mama, da’ ea zice că-s prostii și că-mi cheltui banii aiurea. I-am luat un cristal de energii pozitive, să nu mai fie așa încruntată.

Tipa interesată de câți bani ai, da’ nu că ar fi materialistă sau ceva

Nu neapărat să ai bani, bani, da’ să ai bani. Să nu te uiți la cât e spumantul, masa sau cazarea la un hotel bun. Fostu’ o ducea mereu în vacanțe frumoase, Maldive, Bali, Ibiza, da’ era cam scârbă cu ea și cam afemeiat. Nu neapărat haine de firmă, da’ pică altfel un Louis Vuitton, un Gucci. Se simte la croială, la materiale.

Cum să nu vrei mașină? Transpiri ca porcu’ în autobuz, miroase mâna a sărăcie. Nu se pricepe, da’ astea germane sau italienești sunt ce trebuie. A luat-o unul la un date cu ceva Prius și încă nu i s-a vindecat Zona Zoster de cum a stat pe scaun. Important e să ai bani acolo, o cină la un local de fițe, pantofi scumpi. Lumea te vede și faci altă impresie.

Tipa interesată de terapie care citește Brené Brown, Gabor Maté și-ți pune diagnostic în primele cinci minute de date

Se scuză c-a întârziat, era la Cărturești să-și mai cumpere o carte de Gabor Maté. Știai că e unul dintre cei mai tari terapeuți acum? A citit „Când corpul spune nu” într-o singură seară. L-a urmărit la Joe Rogan. Ce bine le zice. Deci ce tip de atașament ziceai că ai? Brené Brown i-a deschis ochii cu relațiile. Se face altfel terapie în afară.

Cum să nu vezi documentarul Stutz? Doamne, cum e omul ăla! Ești ca o carte deschisă în fața lui. Ai văzut ce-a făcut din Jonah Hill. Deci, dacă nu-i citea pe toți ăștia punea botul continuu la red flags. E ușor să pici în gaslighting, știi? Gen, Gabor chiar zice ce trebuie despre traume. Așa afli ce-i triggering pentru tine. Tre’ să fii bine cu tine și să faci terapie. Altfel pici în disociere.

BONUS — Mofturoșii care stau pe Tinder sau Bumble, așa, de plictiseală

Imagine: illustrissima / Adobe Stock

Îți explică care-i genul lor de persoană, iar tu nu prea ești acolo

Zice că i-au plăcut mereu tipii cu mușchi, care fac sală în fiecare zi și mănâncă doar pui cu orez. I se pare că așa ies în evidență cel mai bine ochii albaștri. Ah, și dacă e brunet. E combinația perfectă, nu crezi? Nu, nu, clar îi plac ochii tăi căprui. Sunt foarte frumoși, așa-i are și cățelul ei și i se pare că-s adorabili. Nu te supăra, ăsta e un fixism de-ale ei, un ideal, visează cu ochii deschiși. Știe că sunt puțini tipi care arată cum vrea ea și chiar mai puțini care n-au un metru ș-un scuipat. Tu ești chiar înalt, serios! Să nu te simți complexat, uite, d-aia nici nu și-a pus tocuri.

Nu-i problemă, v-ați găsit bine. Îi zici și tu, că oricum ți-a stat pe limbă toată seara și dacă tot a venit vorba, că-ți plac fetele slabe, așa, firave – minione, mare grijă, nu minore. Dar și ea e okay, sigur ar putea să mai slăbească. Pentru sănătatea ei, evident. Mă rog, cu părul ăla ce e? E vopsită? Albastru, bro, wow. Îi zici că-i stă bine, dar că-ți place naturalețea. La fel și cu machiajul, cu toate că nu prea știi să faci diferența. Ea dă din cap și te ascultă. Nu e bine, ție-ți plac personalitățile puternice care ar putea să-ți facă față într-o conversație. Oare de ce nu vorbește mai mult?