10 întrebări pe care ai vrut mereu să i le pui unui bărbat din România care face videochat

Marshall West este un bucureștean de 21 de ani care lucrează ca model de videochat. L-am cunoscut când documentam un material mai amplu despre acest domeniu în care România a ajuns să domine piața mondială. Potrivit unor estimări realiste, în videochat-ul românesc ar lucra peste o sută de mii de oameni în peste cinci mii de studiouri împrăștiate în toată țara.

Marshall West (numele de scenă) a intrat în domeniu imediat după ce a împlinit 18 ani, când tovarășii lui i-au povestit că poate să facă mulți bani din asta, fără mare bătaie de cap. L-am întâlnit pe Marshall la ABS Studio, acolo unde lucrează alături de alți 20 și ceva de băieți în industria videochat-ului românesc.

Ne-am retras într-una din camerele în care se lucrează, decorată cu bice de piele și instrumente dubioase S&M și am stat de vorbă despre ce înseamnă să fii model de videochat și băiat.

Fotografii din arhiva personală a lui Marshall West

VICE: Ce înseamnă să fii camboy?

Marshall West: Să fii camboy însemnă să te trezești dimineața și să mergi la birou, ca la un job obișnuit. Să lucrezi la calculator timp de 7-8-9 ore, să vorbești cu oameni, dansezi, te distrezi cu ei.

La 17 ani am auzit pentru prima oară de videochat și mi-am dorit să încerc și eu. Când am împlinit 18 ani, am fost la un interviu și m-am angajat. Eram puțin speriat, auzeam de la niște prieteni că au fost puși să facă niște lucruri pe care eu nu îmi imaginam că le-aș face, că sunt anumiți membri care îți cer niște lucruri ciudate. Dar după ce m-am apucat mi-am dat seama că nu e așa, că eu aleg ce fac și ce nu.

Cum a fost prima zi?

După ce m-au chemat la studio pentru poze, a doua zi am început să lucrez. Am intrat în cameră, mi-am deschis calculatorul, am intrat online și am început să interacționez cu oamenii. Să vorbesc cu ei și să dansez. La început mai mult dansam, făceam striptease. Aveam foarte multe emoții, mă temeam că o să fac ceva greșit.

Când cineva mi-a cerut să mă dezbrac, am fost foarte stânjenit, mi se părea că nu e ok ceea ce fac. Dar am avut un moment în care am zis hai, îmi dau pantalonii jos și aia e, apoi m-am simțit super ok, am făcut-o și a doua, și a treia oară, până n-am mai avut nicio problemă cu asta.

Ce diferențe sunt între camboys și camgirls?

E o diferență destul de mare între băieți și fete, de la membri, la încasări, la lucrurile pe care le fac în fața camerei. O fată poate să stea pur și simplu în fața camerei, într-o ținută sexy, dar un băiat trebuie să fie fresh, să danseze și să zâmbească. Unei fete îi e mult mai ușor să atragă atenția membrilor fără să facă mare lucru. În schimb, membrii băieților sunt mult mai fideli, e mai ușor să-i ții lângă tine.

Ce reacție au oamenii când află cu ce te ocupi?

Oamenii au reacții diferite, unii mă întreabă cât câștig, ce trebuie să fac în fața camerei. Am prieteni care se gândesc să încerce și ei și au foarte multe întrebări. Reacții negative nu prea am întâlnit.

Care a fost cel mai dificil moment în fața camerei?

Un membru mi-a cerut ceva super super creepy, din punctul meu de vedere. M-a întrebat dacă m-am gândit vreodată să-mi amputez picioarele și bineînțeles că i-am spus că nu. Am aflat ulterior de ce m-a întrebat asta și de ce avea fetișul ăsta: pentru că el avea picioarele amputate.

Fotografii din arhiva personală a lui Marshall West

Care a fost cel mai funny moment în fața camerei?

Un moment funny a fost când un membru mi-a cerut să fac podul, iar un alt membru mi-a cerut să fac, în același timp, ceva sexual. Am zis să-i mulțumesc pe amândoi și să fac chestiile astea în același timp, cred că vă dați seama la ce mă refer.

Un alt moment amuzant a fost când un membru al meu, pe care îl consider chiar un prieten, a început să plătească și pentru alți oameni. Adică el voia ca eu să fac niște lucruri și mă plătea, iar când au început să apară și alți oameni care voiau să fac lucruri, dar nu mă plăteau, a plătit el pentru ei. Ușor-ușor au intrat în vorbă, au început să se cunoască, iar eu eram acolo mai mult degeaba, ei vorbeau între ei și eu eram pur și simplu acolo, primeam bani de la ei, nu făceam nimic.

Omul respectiv îi întreba pe ceilalți ce vor, unul zicea că vrea să-mi audă vocea, iar el îmi dădea 50-60 de dolari – „hai, Marshall, spune ceva!” Celălalt voia să-mi vadă talpa piciorului, așa că tipul ăsta îmi dădea 100 de dolari și mă punea să-i arăt picioarele. E ca și cum te-ai duce într-un magazin să-ți iei un tricou și ar fi acolo un tip care te-ar întreba ce tricou vrei și ți l-ar plăti el.

Ce fel de oameni vin să se uite la tine?

Sunt fel și fel de oameni, oameni obișnuiți, care au joburi normale. Unii sunt săraci, alții sunt bogați. Unii sunt căsătoriți, alții au copii chiar de vârsta mea. Unii intră doar ca să socializeze sau ca să te cunoască mai bine, alții caută să-și satisfacă plăcerile sexuale. Majoritatea membrilor care intră la băieți sunt bărbați, dar din când în când intră și femei, curioase să vadă ce se întâmplă și să cunoască pe cineva.

Ce fel de relații ai cu clienții?

Relația mea cu ei rămâne doar pe internet. Nu avem voie să facem schimb de date personale, ei nu află identitatea mea reală niciodată. Putem să ținem legătura și prin social media, atunci când nu sunt în fața camerei, prin conturile mele cu nickname de model. Dar încerc să leg viața mea personală cu cea de model, să le spun cât mai multe despre ce fac când nu sunt online. Îmi joc rolul în fața camerei, dar încerc să par cât mai real, să nu dau impresia că sunt o persoană falsă sau că sunt acolo doar pentru bani.

Cum îți afectează jobul ăsta viața amoroasă?

Tovarășii mei îmi spuneau că după ce o să fac toată ziua la job chestii sexuale, n-o să mai am chef de nimic când ajung acasă. Dar n-a fost deloc așa, ci dimpotrivă. Am învățat multe chestii noi. Am aflat de fetișuri noi, am devenit mai deschis din punct de vedere sexual și în viața personală. Majoritatea rolurilor mele în fața camerei sunt de dominare. Am învățat ce atitudine să am, cum să fiu polițistul cel rău (râde), să folosesc cătușe, costume de piele.

A fost vreun moment în care ai făcut bani fără să depui mare efort?

Odată am făcut foarte mulți bani dintr-o chestie banală. Eram acasă în live, vorbeam cu un membru de-al meu, care mi-a cerut să fac duș în fața camerei. Mi-am luat laptopul în baie, am intrat în duș și am câștigat bani pentru un lucru banal, pe care îl fac în fiecare zi. Altă dată, acum câteva săptămâni, a intrat pe mine un tip care mi-a zis pur și simplu: cere-mi bani. I-am cerut 500 de dolari și în secunda doi mi-a trimis banii. Fără să fac nimic, pur și simplu.

Cum reacționezi când un membru îți spune „te iubesc”?

Nu mi se întâmplă foarte des ca un membru să-mi spună asta, dar atunci când aud asta de la cineva, răspund la fel. Dar nu e un „te iubesc” din suflet, ca într-o relație serioasă. Pur și simplu te iubesc ca pe un prieten.