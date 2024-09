17 jocuri video pe care trebuie neapărat să le încerci în 2017

Anul 2016 a fost unul bun pentru gaming. No Man’s Sky chiar s-a lansat, la fel și The Lost Guardian. A apărut și The Witness, chiar și Final Fantasy XV. Cu siguranță a fost un an bogat în jocuri. În fine, nu chiar atât de bogat. Cuphead, Yooka-Laylee, Horizon: Zero Dawn, Nier: Automata și Tacoma nu au apărut. Au fost amânate pentru 2017, deși erau și pe lista de „16 jocuri pe care ai vrea să le joci în 2016“, alături de Persona 5, care se lasă așteptat încă din 2015.

În orice caz, dragi compatrioți ai lumii virtuale, nu are sens să ne legăm de trecut. Pe lângă jocurile care întârzie să apară, există multe alte jocuri care s-ar putea să apară anul ăsta! Am făcut o listă cu 17 jocuri preconizate în 2017, poate chiar 2018, 2019, 2025, 2080 și mult după ce eu nu voi mai fi.

Imagine: Nintendo



The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Nintendo vrea să atace anul pe două fronturi: o nouă consolă Nintendo, Switch, plus o nouă versiune conceptuală și intrigantă a jocului Legend of Zelda. Savurează-l! Inspirat din Dark Souls, Skyrim și Ghibli Studio, acțiunea din Breath of The Wild are loc în tărâmul vast Hyrule, care le permite jucătorilor să improvizeze felul în care se confruntă din nou cu Ganon. De asemenea, au adăugat crafting și au reintrodus săriturile. Deși pare că Nintendo se abate de la formula originală, așa a fost și în cazul Wind Waker și Majora’s Mask, deci jocul ăsta s-ar putea să fie destul de fantastic.

Imagine: Arkane Studios

Prey



Primul Prey era un shooter sci-fi conceput de 3D Realms, despre un nativ răpit de extratereștrii care încearcă să evadeze de pe nava spațială. Apoi, s-a întors Prey, condus de Bethesda, în aparență un proiect open world despre un soldat american răpit de extratereștri, care începe o nouă viață ca vânător de recompense. Versiunea asta s-a anulat. Dar Prey s-a reîntors, tot alături de Bethesda, însă de data asta e de nerecunoscut. Acum, au înlocuit X-Files cu Twilight Zone, iar Prey cu System Shock.

Acțiunea jocului e despre un astronaut care are o zi destul de bizară la bordul unei nave spațiale vechi și trebuie să se lupte cu extratereștrii care se pot camufla în obiecte obișnuite. Un fel de Decepticons, a căror specialitate e birotica. Versiunea asta de Prey este supervizată de creatorii jocului Dishonored, de la Arkane Studios, deci chiar dacă e radical de diferit față de versiunile anterioare, pare ca și cum toată lumea are de câștigat. Cu excepția celor de la 3D Realms, care nu primesc nimic. Cam așa merg lucrurile.

Imagine: Rockstar Games



Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption de la Rockstar ne-a oferit pe tavă sentimentul și energia de a îmblânzi un armăsar, pe care-l călărești la asfințit, în timp ce te confrunți cu răufăcători și corupție în vâltoarea căii ferate care se modernizează în „Vestul Sălbatic”, un capitol mort, dar, esențial din istoria americană. Acestea fiind spuse, sunt dispus să trec cu vederea că jocul se numește „Red Dead Redemption 2″.

Imagine: Amistech Games

My Summer Car

Forza și Gran Turismo au demonstrat că mecanicii jocurilor apreciază realismul, dar rar mai vezi un joc care să portretizeze relația obișnuită cu un automobil. My Summer Car nu e despre mașini luxoase, ci despre o vară brutal de caldă din Finlanda și rabla ta ruginită. Trebuie să întreții și să învestești în mașina ta, în speranța că va merge. Trebuie să supraviețuiești sezonului dement, să te ferești de șoferi boți care ar trebui să fie beți, în loc să se prefacă.

Imagine: Capcom



Resident Evil 7

Resident Evil 4 a schimbat traiectoria jocurilor horror de supraviețuire pentru o întreagă generație, dar jocul în sine nu s-a schimbat mai deloc de atunci. Resident Evil 5 și 6, spre deosebire de filmele nemuritoare ale lui Paul W. S. Anderson, au rămas cu secvențe nesfârșite de acțiune și o poveste mai stupidă decât strigoii pe care-i împuști. Capcom pare să fi înțeles mesajul fanilor și a criticilor și a schimbat foaia. Au trecut la o perspectivă first person, într-un mediu alb și burdușit (un mix de Texas Chainsaw și American Pickers), plus au introdus tehnici fotografice 3D, care-ți dau fiori. Noul și misteriosul Resident Evil 7 pare să dispună de un mediu înfricoșător, pe care jucătorii de abia îl așteaptă. Pentru cei care preferă PT, un joc care nu mai există, Resident Evil 7 are avantajul de a fi deja gata.

Imagine: Finji

Night in the Woods

O poveste „gotică” despre pisici triste, mistere de la miezul nopții și gogoși, Night in the Woods are o abordare fresh pentru un joc de aventură, similar cu Love and Rockets. Acțiunea se centrează pe întoarcerea lui Mae în satul ei natal, pe cale de dispariție, unde se mută înapoi la părinți, după ce a renunțat la viața personală. Mae descoperă un element supranatural în locurile pe care le frecventa. Ea va trebui să jongleze între paranormal și anxietate viitorului ei incert. Plus, pe drum mai spargem și niște neoane fluorescente cu restul copiilor cool!

Imagine: Ebb Software



Scorn

Între Doom, Dark Souls III, Devil Daggers și Thumper, aparent unele dintre cele mai bune jocuri din 2016 sunt despre Iad. Din punctul meu de vedere, nu văd de ce acest trend s-ar opri în 2017. Cea mai promițătoare și brutală vacanță din lumea de Apoi este Scorn, un joc horror grotesc făcut de sârbi, care are loc într-un mediu a la Giger. În joc, navighezi printr-o lume blestemată, cu arme și puzzle-uri care par organice, probabil cea mai apropiată chestie de jocul creat de Jennifer Jason Leigh, eXistenZ. Se potrivește destul de bine cu Agony, un joc pe care mereu îl confund cu Scorn, despre un suflet care se mută dintr-un corp în altul, încercând să găsească o modalitate de a ieși din iad.

Imagine: Mode 7



Tokyo 42

Mode 7, cei care au lansat cultul seriei Frozen Synapse, revin cu un joc de acțiune excepțional. Tokyo 42 pare o combinație de Monument Valley și jocurile vechi Syndicate, cu acțiunea într-o metropolă aglomerată și colorată, care nu e ferită de tertipuri întunecate. De pe un acoperiș pe altul, ai de-a face cu tot felul de chestii dubioase, faci misiuni și încerci să scapi dintr-un oraș din nori.

Imagine: BioWare



Mass Effect: Andromeda

Nu s-a pus niciodată problema că Mass Effect nu o să mai apară, ci doar când. Aparent, răspunsul e 2017. În universul Mass Effect a trecut mai mult timp, în jur de 600 de ani. Descendenții forțelor N7 au acum de explorat o nouă frontieră, galaxia Andromeda, plină de expediții, pericole și dacă semeni cu cei din cercul meu de social media, noi specii de extratereștrii cu care îți imaginezi că te săruți.

Imagine: JP LeBreton

Autobiographical Architecture

Poate a fost un an decisiv pentru Doom, dar JP LeBreton are o viață întreagă dedicată jocului: O autobiografie a designerului nivelului BioShock, sub forma unui mod din Doom II. Autobiographical Architecture pare o experiență modestă și unică, care se dovedește a fi destul de fascinantă.

Imagine: Sega



Sonic Mania

Nu te lua de mine, dar e adevărat: Sonic e un joc nasol încă din anii ’90. După ce Sega a torturat ariciul prin tot felul de experiențe stânjenitoare, compania a găsit în sfârșit oameni potriviți care să recâștige gloria jocului. Sonic este creat de dezvoltatori care s-au antrenat pe jocuri pentru fani și pare ca o revenire șocant de autentică a vremurilor bune de Sonic 2 și Sonic CD. Țopăi de entuziasm după „Studiopolis Zone”, o lume cu tematică media care pare adunată din contextele vechi ale lui Larry King. În orice caz, e un pretext bun pentru a publica ficțiunea mea Sonic x Marshal Mcluhan.

Imagine: David OReilly



Everything

Atunci când David O’Reilly a făcut un joc intitulat Mountain, ce să vezi, chiar era vorba despre un munte. Un munte care plutea în eter, vorbea și din când în când era lovit cu CD-uri și pălării magice. Pentru mulți, a devenit o obsesie: munții în stările meditative și speranța de a afla secretele stâncilor plutitoare. Noul joc pentru Playstation al lui David O’Reilly este Everything și e despre tot. Trebuie să capeți controlul asupra tuturor lucrurilor, de la cosmic la microscopic, de la cele naturale la cele artificiale și să treci printr-o călătorie metamorfică. Sunt curios dacă include și vreun munte. Mi-ar plăcea un joc despre un munte.

Imagine: Tales of Games



Barkley 2

Sper să nu am gura aurită și Persona 5 să mai întârzie vreo doi ani, dar ăsta e riscul cu cel mai anticipat joc RPG al generației noastre. O continuare a jocului Barkley, Shut Up and Jam: Gaiden este o epică distopiană în stilul FF7, care a înlocuit (pe bună dreptate) băieții anime visători și smiorcăiți cu Charles Barkley, LeBron, Jordan, Bird și robo-Vince Carter. Din păcate, Barkley 2 renunță la baschetbaliștii legendari, pentru a evita divergențe cu NBA, dar acțiunea rămâne într-o lume dezolantă ca în Chaos Dunk. Noul Barkley este un joc open world, iar dezvoltatorii îl aseamănă cu seriile the Way of the Samurai, unde secretele universului nu pot fi dezlegate decât prin hoopz.

Imagine: Hollow Ponds



Loot Rascals

E minunat că jocurile rogue, un gen odată singuratic, au primit atât de multă atenție în ultimii ani, dar asta nu rezolvă faptul că pentru mulți e încă un gen ambiguu și intimidant de jucat. De la aceiași vrăjitori care au făcut Hohokum, apare un roguelike care pare să aibă antidotul la această problemă. Ei traduc vizual experiența în ceva descifrabil, fără să fie anost, simplist sau batjocoritor. Odiseea spațială ciudată, centralizată pe lupte, ar trebui să atragă atât fani noi, cât și cei dedicați genului.

Imagine: QS GamesLab



Antariksha Sanchar

În ciuda lipsei de antrenament și a faptului că a murit la 30 de ani, Srinivasa Ramanujan este considerat unul dintre cei mai importanți matematicieni ai secolului 20, care a postulat serii infinite de numere și teoria instinctelor, care mai târziu au fost confirmate. Între timp, eu mă apropii cu rapiditate de aceeași vârstă, cu o diplomă de licență la activ și continui să scriu despre jocuri video. O aventură point&click, care combină contribuțiile uluitoare ale lui Ramanujan cu sensibilitățile precise din Myst, Antariksha Sanchar pare a fi un joc vibrant care merită încercat.

Imagine: Daniel Mullins Games



The Hex

Pony Island era un roman de meta-aventură sub forma unui joc video demonic, în care te chinuia să scapi de acolo. Același creator, Daniel Mullins, a scos The Hex, o nouă meta-ficțiune, de data aceasta dedicată jucătorii care și-ar fi dorit ca Wrecking Ralph să fie mai varză. Acțiunea începe într-o tavernă, în care diverși eroi se răcoresc, iar barmanul anunță clienții că printre ei se numără și un criminal (presupun că în afara jocurilor respective, unde protagoniștii omoară tot timpul). Acum, grupul de aventurieri trebuie să exploreze proprietatea furtunoasă, în căutare de indicii, înainte să se lase seara și jocul să se încheie.

Imagine: YS Net



Shenmue III

O revenire care pare prea ireală ca să fie adevărată, Shenmue se întoarce după 16 ani de stat pe tușă. Pe vremea lui, era cel mai scump joc creat vreodată (aproape cincizeci de milioane), deși cel nou joc a strâns pe Kickstarter impresionanta sumă de șase milioane. Shenmue III reia acțiunea de acolo de un au lăsat-o, aventura magică a burlacului, expert în arte marțiale, Ryo Hazuki, cu scopul de a se răzbuna pe lordul crimei, Lan Di. Acest mafiot de școală veche începe să facă din nou probleme, iar acum s-a aliat cu o femeie fatală, Niao Sun. Sega a oferit creatorului Yu Suzuki libertate totală asupra celui de-al treilea capitol, din moment ce banii au fost strânși din donații, în promisiunea unui Shenmue care ar trebui să se ridice așteptărilor.

Traducere: Diana Pintilie

