5 filme tari despre iubire la care poți să te uiți online moca

Uneori e mai mișto să te uiți la filme de dragoste despre oameni care se îndrăgostesc decât să te îndrăgostești. Experimentezi valul de endorfine fără să mai treci prin chinuitoarea așteptare să ți se răspundă la mesaje. Din fericire, pe internet se găsesc gratuit o grămadă de scurtmetraje înduioșătoare despre prima iubire, făcute de regizori din noul val.

Tot mai mulți regizori aleg să-și publice operele pe platforme ca Vimeo și YouTube, niște spații perfecte pentru a combate lipsa de diversitate de la Hollywood și sexismul. Vimeo a observat acest trend și a introdus anul trecut inițiativa „Share the Screen”, prin care le oferă suport financiar regizoarelor și organizează workshopuri de film educațional. Iar acest conținut online a ajuns până la Hollywood. Scurtmetrajul queer The Way He Looks a fost adaptat într-un film pentru marile ecrane, după ce a ajuns viral.

Iată cinci scurtmetraje despre îndrăgostire. Aceste cinci filme includ reprezentări diverse și fresh ale dragostei, de la un adolescent orb care se îndrăgostește de un coleg din școală până la o fată care se îndrăgostește de un bărbat-sirenă. Din fericire, majoritatea au finaluri fericite.

Our Time (2013)

Dacă ești fan Stranger Things, atunci Our Time, care a avut premiera la festivalul de film de la Cannes îți va hrăni sigur nostalgia pentru anii ’80. Făcut cu un buget de patru sute de dolari, filmul de jumătate de oră spune povestea lui Paul, un realizator de filme pre-adolescent, care se îndrăgostește de Becca, fata care s-a mutat vizavi de el. Regizat de David Paul Irons, filmul are o atmosferă caldă și nostalgică și o coloană sonoră excelentă cu mult synth. Paul și Becca se apropie în timp ce filmează un film inspirat de Rambo cu camera JVC colțuroasă a lui Paul. Copiii ajung să creeze un film dubios și plin de purici și, în același timp, se îndrăgostesc. Trailerul pentru Our Time folosește toate elementele din filmele anilor ’80: o coloană sonoră misterioasă vaporwave, un narator cu voce dramatică și clipuri editate dubios.

Cold Shivers (2016)

Cold Shivers ilustrează cum abuzul în familie îl împiedică pe un adolescent să-și creeze relații sănătoase. Filmul începe ca o poveste de dragoste afectuoasă, cu un băiat al cărui iubită îl roagă să facă pasul următor al relației lor și s-o prezinte mamei. Apoi povestea pătrunde pe un teritoriu sinistru și ilustrează o relație mamă-fiu fără limite. Subiectul e important, pentru că abuzul sexual al adolescenților băieți e adesea neglijat. De fapt, Centrul American pentru tulburări de stres post-traumatic a descoperit că unul dintre zece băieți sunt traumatizați din cauza abuzului sexual și că băieții au șanse mai multe decât fetele să fie abuzați de necunoscuți sau persoane autoritare.

Vatten (2012)

Acest film suedez ciudățel e despre o fată care descoperă că pe fundul piscinei școlii trăiește un bărbat-sirenă. Nu există multe explicații sau prea mult dialog, așa că privitorilor le rămâne să stabilească singuri dacă bărbatul chiar există sau e doar în imaginația Clarei, care se simte neînțeleasă de lumea exterioară. Filmul ilustrează potențialele pericole ale primei iubiri, deoarece Clara se îndrăgostește periculos de mult de această creatură atrăgătoare. Se antrenează să poată respira cât mai mult sub apă, folosește un furtun ca să respire în timp ce înoată pe fundul piscinei și e prinsă de paznici când intră la piscină noaptea, pe furiș. Filmul e creația regizorului de scurtmetraje Niclas Larsson. Vezi filmul complet aici.

Hi Maintenance (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=t_v2IcwidME

Produs de Topman, Hi Maintenance urmărește urcușurile și coborâșurile vieții unui cuplu britanic doar prin felul în care aceștia se salută. Compusă din decoruri colorate, cu texte și desene pe ecran și personaje tinere, povestea de dragoste are o atmosferă pe stilul lui Wes Anderson.

I Don’t Want to Go Back Alone (2010)

E nevoie de mai multe personaje LGBT intersecționale în filme și televiziune. De exemplu, un personaj LGBT cu venituri foarte mici sau o persoană LGBT infectată cu HIV. I Don’t Want to Go Back Alone rezolvă această problemă prin personajul lui Leonardo, un adolescent gay orb care se îndrăgostește prima oară în viața lui.

Filmat în Brazilia, scurtmetrajul e însorit și pasional, cu un prim sărut stresat și un final de basm. Scurtmetrajul, apărut în 2010, a fost atât de apreciat de internet încât s-a făcut după el un lungmetraj intitulat The Way He Looks. În ambele filme, regizorul Daniel Ribeiro dovedește că personajele cu dizabilități nu trebuie neapărat să fie plictisitoare și că poți rezona cu ele.

I Don’t Want to Go Back Alone și The Way He Looks sunt amândouă niște filme palpitante și dătătoare de inspirație.