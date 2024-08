6 mame tinere din România mi-au povestit cum a fost sexul în timpul sarcinii

E 2023 și societatea românească nu știe în continuare cum să vorbească deschis despre sexualitate fără o doză foarte mare de ipocrizie. Un alt subiect dificil, dar care ține tot de normalitate, e maternitatea. Ce se-ntâmplă când le combini pe cele două?

În ultimii ani, s-a tot vorbit despre depresia post-partum, cât de dificil e să fii mamă sau despre alegerea anumitor femei de a nu face copii, dar fără a anula și fericirea care vine odată cu asta. Când vine vorba și de sex, își face loc pudoarea ancestrală. Cum adică o femeie însărcinată care să facă sex și să se bucure de corpul ei?

Tocmai de aceea, am vorbit cu șase mame tinere din România pentru a afla cum se schimbă sexul pe măsură ce avansează sarcina – atât emoțional, cât și logistic –, dar și cu o specialistă în obstetrică-ginecologie despre cât de adevărate sunt miturile din zona asta.

După cum mi-a spus una dintre mame, fiecare experiență de maternitate e unică și diferită, așa că cea mai bună busolă e propriul corp și emoțiile pe care le trăiești. Și, bineînțeles, ajută să vorbești despre asta.

Flow-ul sexual s-a schimbat din luna a opta

„După ce am rămas însărcinată, n-am apucat să-mi întreb medicul ginecolog despre asta, pentru că am dat peste o persoană echilibrată și foarte directă în comunicare, care mi-a spus din start că nu există nicio problemă la acest capitol și pot face asta până mă simt okay, că e bine și pentru trup și pentru suflet.

Până în luna a șaptea, corpul meu semăna cu ce știam și-mi plăcea să fac caterincă despre ce crește mai repede, curul sau burta. În ultima lună a câștigat cea din urmă, firește. Până atunci m-am simțit super în largul meu – făceam yoga zilnic, mă simțeam fâșneață și nu gâfâiam dacă trăgeam un pârț, ba chiar ieșeam să alerg doi-trei kilometri. Tot până atunci mă simțeam foarte okay să fac și sex.

Nu aveam aceeași frecvență, mai ales că era și puțin ciudat, pentru că amândoi ne gândeam și la bebe din burtă în timpul ăla, că vorba aia, era fix pe drum. Cred însă că era mai ciudat pentru el. Mie mi se părea normal să fiu eu, pentru că l-am purtat în burtă, însă din luna a opta, trupul meu s-a schimbat destul de mult. Începea să fie de mamă, sânii se pregăteau de lactație și se măreau, sfârcurile se lățeau, se înnegreau, burta creștea enorm și se vedea cu ochiul liber când copilul se mișca, ca și cum voia să iasă prin burtă. Da, fix ca-n Alien.

Atunci a devenit mai complicat – nu mai aveam acces la vulva mea și nu mai știam cum arată, decât cu ajutorul unei oglinzi, pentru că o burtă mare ne despărțea. Oboseam des și nu mă mai simțeam chiar sexy, dimpotrivă. În ultimele două luni am făcut sex foarte rar și singura poziție posibilă a fost pe la spate, iar dacă există alta sunt curioasă să aflu despre.

Și soțul meu a început să mă vadă altfel, ca o omidă care se metamorfozează și nu voia să intervină; nu prea-ți vine să faci sex cu o omidă. Era fascinat că am o ființă vie în burtă și-l simțeam puțin speriat, dar înțelegeam perfect, pentru că și eu mă gândeam doar cum vreau să fiu ușoară din nou.

Trebuie să recunosc însă că am avut momente în care am fost foarte excitată, dar altfel cumva, simțeam că e vorba de toate schimbările hormonale. Nu era un horny de „ce-aș sări pe soțul meu să fac sex în nu știu ce poziție”, era mai mult un soi de „hai, get it done, să scap de intensitatea asta de emoții din corp.”

M-a ajutat foarte tare că am vorbit și cu prietenele mele despre asta. Celor care acum se pregătesc să devină mame le-aș spune că e okay tot ce simt și să nu aibă preconcepții legate de asta. Corpul ți se va schimba enorm, dar va reveni la normal, chiar dacă nu imediat. Un trup de femeie e frumos și fascinant în orice punct, chiar și pe masa de nașteri. Un corp care naște e un corp viu, deci fă sex și bucură-te de el în toate modurile posibile.”

— Andreea, 36 de ani, art designer

Dacă rămâi însărcinată nu-nseamnă că viața ta sexuală a luat sfârșit

„În a cincea săptămână de sarcină am avut o primă interacțiune rapidă cu medicul. Am ales random un doctor tânăr, care părea destul de cool. L-am întrebat dacă e în regulă să fac sex, iar răspunsul m-a șocat. Mi-a spus că, deși clinic totul e okay, mai bine nu până la 14 săptămâni, să fim safe. Când am ieșit din cabinet am râs pe subiect și ni s-a părut ridicol. La următorul control, când eram în a șaptea sau a opta săptămână și am găsit doctorița care ne-a urmărit întreaga sarcină, am primit și un răspuns relaxat: «Normal, puteți face sex până în ultimele luni, atât timp cât vă simțiți bine. Viața voastră nu s-a oprit în loc.»

Până în luna a cincea am făcut asta cu aceeași frecvență, iar ultima dată s-a întâmplat cam prin luna a șaptea. M-am simțit foarte horny în perioada aia, pentru că înflorești ca un lotus (la propriu și la figurat), iar zona genitală are un flux de sânge de zeci de ori mai puternic. Așa că dacă sexul nu e atât de accesibil, masturbarea și porn-ul sunt cea mai bună soluție. E necesar, vorba lui Mario Fresh! În plus, dacă am fi așa horny în mod normal, cred că viața noastră ar fi mult mai mișto.

La capitolul poziții nu mai ești atât de mobilă și trebuie să stai în anumite moduri, iar dacă nu ești obișnuită cu asta poate fi inconfortabil, însă eu am avut noroc. Mi s-a spus pe toată durata sarcinii că sunt frumoasă și m-am simțit așa. Depinde mult de încrederea pe care o ai în tine și mai ales cum te simți. În relația cu partenerul, eu am fost cea care a decis dacă pot sau vreau și cât timp. Am simțit o mică reținere «să nu fac ceva greșit», de asta cred că trebuie să ghidezi și să exprimi cât mai clar ce-ți place.”

— Cristina, 36 de ani, client service

Sexul în sarcină n-ar trebui să fie un tabu

„Înainte să rămân însărcinată m-am documentat și am aflat că e normal să fac sex dacă sarcina nu prezintă vreo problemă. Medicul mi-a spus că e okay și momentan sunt însărcinată în luna a șaptea și încă fac sex. Sigur, nu cu aceeași frecvență de la început, mai ales că se schimbă multe în trup, implicit și focusul meu psihic.

Am fost mai horny în al doilea trimestru, după mi-au trecut stările emoționale de la început date de excesul de hormoni, cât și stările de oboseală și greață. Am făcut sex în aceleași poziții ca și înainte, dar acum că mi-a crescut burta, e posibil să devină «o problemă». Nu pot spune că nu m-am întrebat dacă copilul simte ceva, chiar dacă știam că nu e nicio problemă, dar am hotărât nu este o problemă reală după ce am discutat cu partenerul. Mi-ar plăcea ca viitoarele mame să știe că e normal să facă sex, iar dacă au întrebări sau nelămuriri, să discute deschis cu medicul lor.”

— Ana, 38 de ani, marketing specialist

E la fel de okay să nu vrei să faci sex, însărcinată sau nu

„Am două fetițe, de nouă și șapte ani. Am fost relaxată la ambele sarcini, pentru că au fost sănătoase și n-am avut nicio restricție, așa că am presupus din start că e în regulă să fac sex. Am fost activă sexual până în ultima lună și am prietene care fac sex în ultimele zile de sarcină, doar ca să-și declanșeze travaliul. Se pare că funcționează.

Când vine vorba de libido, sarcinile au fost diferite. La prima, pe lângă faptul că eram mereu horny, îmi plăceau la nebunie formele mele și noul meu trup. Umblam goală prin casă și mă imaginam un fel de Mama Natură – chiar eram sexy, haha. La a doua, nu știu cât a fost vorba de hormoni și oboseala acumulată, dar sexul era ultimul lucru la care mă gândeam.

Îmi plăcea în continuare corpul meu, dar nu mai era așa de mare magia. Nu mai țin foarte tare minte pozițiile preferate, ci faptul că ele ajung să fie determinate de mărimea burții. Am noroc și de un partener care s-a bucurat de formele mele din acea perioadă. Sexul din timpul sarcinii e un nou tip de sex dacă ai partenerul potrivit, pentru că e experimental, dar și cu multă dragoste și energie sexuală. În plus, e la fel de okay să nu vrei să faci sex, însărcinată sau nu.”

— Belina, 33 de ani, instructoare fitness

Dispariția și revenirea libidoului

„Experiența mea e mai aparte, pentru că după luna a cincea am avut probleme și a început să mi se deschidă colul. Mi s-a făcut cerclaj, iar doctorii mi-au recomandat să nu fac sex. Oricum, ne-ar fi fost prea teamă să încercăm. Libidoul a scăzut după ce am rămas însărcinată, iar în primul an după naștere a dispărut aproape complet. Apoi a revenit în forță.

În condiții normale, moașele (alea bune, la care am avut acces, din fericire) recomandă sexul în sarcină, iar multe dintre ele se pricep mai bine decât unii doctori din România, pentru că sunt la curent cu ultimele cercetări. Pentru mine, nu sarcina mi s-a părut semnificativ diferită de cum eram înainte, ci perioada post-partum. E complet altă lume.

În cazul meu, nașterea în sine, hormonii, oboseala, recuperarea corpului, dar și nevoia de atașament care e satisfăcută de copil, au dus la dispariția libidoului. Dar nu a fost deloc rău, a fost mai simplu așa.”

— Laura, 34 de ani, jurnalistă

Nu-ți pierde speranța dacă rămâi fără libido

„În primele două luni de sarcină nici nu a fost vorba de sex, pentru că la primul control am primit o veste care ne-a agitat – aveam un hematom fix lângă făt. Nu mi-a plăcut comunicarea cu prima ginecologă, dar la recomandarea unei prietene am dat ulterior de un medic cu care am fost destul de compatibilă. El mi-a explicat că după primele două luni putem face sex regulat și aproape până în ultima lună de sarcină, atâta vreme cât eu mă simt confortabil. Eu și fostul partener nu ne cunoșteam foarte bine înainte să rămân însărcinată, așa că în acele nouă luni ne-am descoperit toți demonii.

Am făcut sex după cele două luni de pauză am făcut sex, dar totul era pe repede înainte. El ejacula foarte rapid, iar eu nu mai vedeam scopul. El era ultra horny, eu aproape deloc. Am încercat toate pozițiile, dar doggy style a rămas cea pe care am reușit s-o practicăm până la final, adică până în luna a șaptea, pentru că apoi m-a durut spatele foarte tare.

Libidoul mi s-a reglat instant după ce am născut, așa că număram zilele până când am voie să fac sex din nou. Așadar, sfatul meu e să nu vă pierdeți speranța, în cazul în care pofta vă va scădea dramatic.”

— Andra, 34 de ani, artistă ceramistă

La ce să fii atentă când vine vorba de sexul în sarcină

Doctorul Raluca Șubă Enciu, medic specialist obstetrică-ginecologie, spune că multe dintre pacientele sale o întreabă timid dacă e permis să facă sex în timpul sarcinii, iar răspunsul ei e da, atât timp cât sarcina e normală.

Ea le încurajează pe viitoarele mame să discute liber cu medicul lor ginecolog despre acest subiect și mai ales dacă au sau nu motive să evite sexul pe parcursul celor nouă luni.

„Pare greu de crezut, dar cele mai multe griji le au tații, de teamă ca nu cumva să rănească bebelușul sau să-l atingă, dar acest lucru nu e posibil, pentru că penisul nu poate pătrunde mai sus de vagin. O activitate sexuală normală nu poate afecta bebelușul”, explică ea.

În ce privește grijile femeilor, medicul precizează că ele pot evita să facă sex, deoarece consideră că acesta poate determina apariția contracțiilor uterine dureroase sau chiar ruperea membranelor și nașterea prematură.

„Într-adevăr, în timpul actului sexual și orgasmului se eliberează un hormon numit oxitocină, principalul hormon din timpul travaliului care determină contracția musculaturii uterine, dar durata și cantitatea eliberată în timpul sexului sunt mici, astfel încât el va putea produce contracții false de intensitate mică. Un alt lucru de știut e că sperma conține o substanță numită prostaglandina, care poate genera de asemenea contracții rare”, adaugă Raluca.

Specialista amintește și că numeroase studii au concluzionat că sexul vaginal din timpul sarcinii nu crește riscul de naștere prematură sau de rupere spontană a membranelor, iar medicul obstetrician e singurul care poate indica pauza sexuală sau nu, în funcție de evoluția sarcinii.

Raluca a adus în discuție și câteva dintre cele mai frecvente situații în care sexul nu e permis în sarcină:

Când lungimea colului e prea mică există un risc mai mare de avort spontan sau naștere prematură

Dacă ai sarcini multiple (gemeni, tripleți)

Placenta praevia (localizare joasă a placentei ce ocupă parțial sau total orificiul cervical intern)

Dacă ai un hematom retroplacentar sau alte cauze de sângerare vaginală

În cazul unor membrane rupte, deoarece contactul sexual în acest caz poate crește riscul de infecție

istoric de nașteri premature (sub 37 saptamani de sarcină)

Bine de știut, punctează ea, e că activitatea sexuală pentru o viitoare mamă are destule beneficii. „Crește imunitatea, produce fericire prin eliberarea endorfinelor, relaxează atât mama, cât și bebelușul, ajută mama să mențină o greutate corporală normal și, nu în ultimul rând, îmbunătățește relația cu partenerul. Să fii însărcinată nu presupune că viața ta sexuală a luat sfârșit pentru nouă luni, dar e bine să discuți cu medicul ginecolog pentru a fi sigură că vei lua cele mai bune decizii”, conchide Raluca.